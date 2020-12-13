  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Ренн
0'
0:1
28' Гол
Ньянг М'Байе
63' Желтая карточка
Траоре Амари
71' Желтая карточка
Нсоки Стенли
77'
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
5
Данилюк
Флавиус
2
Нсоки
Стенли
13
Камара
Ассан
21
Данило
Барбоза
6
Шнайдерлин
Морган
28
Будауи
Хишем
29
Рен-Аделед
Жефф
10
Клод-Морис
Алексис
11
Гуйри
Амин
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
8
Гренье
Клеман
15
Н'Зонзи
Стивен
18
Докю
Жереми
10
Камавинга
Эдуардо
31
Трюффер
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
Ницца
4-2-3-1
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

28'
0:1
Ньянг М'Байе
(Трюффер Адриен)
57'
Дольберг Каспер
Клод-Морис Алексис
 
63'
 
Траоре Амари
63'
Бамбу Робсон
Данило Барбоза
 
66'
 
Буриго Бенжамен
Гренье Клеман
71'
Нсоки Стенли
 
75'
Тюрам Кефрен
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (1) 0.31
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.23
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.23
4. Данте Бонфим 2 0.15
5. Лопеш Рони 1 0.08
6. Маолида Мизиан 1 0.08
7. Будауи Хишем 1 0.08
8. Тюрам Кефрен 1 0.08
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.21
2. Да Сильва Дамьен 3 0.21
3. Эну Адриен 3 0.21
4. Агер Наиф 3 0.21
5. Буриго Бенжамен 1 0.07
6. Трюффер Адриен 1 0.07
7. Рафинья Диас 1 0.07
8. Терье Мартен 1 0.07
9. Камавинга Эдуардо 1 0.07
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.07
11. Ньянг М'Байе 1 0.07
12. Дель Кастильо Ромен 0 0
13. Тэт Флавьен 0 0
14. Траоре Амари 0 0
15. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 3 0
2. Будауи Хишем 3 0
3. Данте Бонфим 2 0
4. Камара Ассан 2 0
5. Лотомба Жордан 2 0
6. Лис-Мелу Пьерр 2 0
7. Данило Барбоза 2 0
8. Дольберг Каспер 2 0
9. Гуйри Амин 2 0
10. Бамбу Робсон 2 0
11. Лопеш Рони 1 0
12. Бенитес Вальтер 1 0
13. Нсоки Стенли 1 0
14. Маолида Мизиан 1 0
15. Пельмар Анди 1 0
16. Тюрам Кефрен 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
13. Трюффер Адриен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Ренн 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон
Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн
Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье

Последние игры между собой

Ницца: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ницца 3:2 Ренн Товарищеские матчи Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Ницца Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1
Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
3. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн 1:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
12. Ницца 0:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн 1:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Ницца 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн 1:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца 0:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ницца 34.9% (52)
X 47.7% (71)
Ренн 17.4% (26)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Ренн
8.50
4.66
2.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 3.90 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.20 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.22 2.40
  17.61 4.66 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.12 6.80 1.10 2.65 1.47 2.28 1.67 1.90 1.96 1.33 3.25 1.33 3.30 1.06 8.80 1.08 7.10 1.03 7.77 1.02 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
7.90 1.04 6.85 1.08 2.94 1.38 2.24 1.65 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.60
3.10 1.41 1.81 2.10 1.82 2.06 2.03 1.87 1.96 1.94 1.54 2.63 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.67 2.21 1.15 5.30 1.08 7.80 1.02 13.00
2.72 1.46 1.76 2.06 1.38 3.04 1.09 7.00 1.07 8.40
1.85 2.04 2.20 1.74 1.71 2.25 1.46 2.90 1.22 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Ницца 0:1 Ренн онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 0:1 Ренн

Исход игры
Ницца
34.9% (52)
Ничья
47.7% (71)
Ренн
17.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.29% (46)
Меньше
68.71% (101)
Обе команды забьют
Да
77.55% (114)
Нет
22.45% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (68)
2:1 Ницца
22.1% (33)
1:0 Ницца
11.4% (17)
1:2 Ренн
8.1% (12)
0:1 Ренн
7.4% (11)
0:0 Ничья
2% (3)
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