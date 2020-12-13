Ницца
0:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Ренн
0:1
28' ГолНьянг М'Байе
63' Желтая карточкаТраоре Амари
71' Желтая карточкаНсоки Стенли
90' Желтая карточкаГуйри Амин
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
28'
0:1
63'
71'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4 (1)
|0.31
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.23
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.23
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.15
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|6.
|Маолида Мизиан
|1
|0.08
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.08
|8.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.08
|9.
|Камара Ассан
|0
|0
|10.
|Ндой Дан
|0
|0
|11.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.21
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.21
|3.
|Эну Адриен
|3
|0.21
|4.
|Агер Наиф
|3
|0.21
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.07
|6.
|Трюффер Адриен
|1
|0.07
|7.
|Рафинья Диас
|1
|0.07
|8.
|Терье Мартен
|1
|0.07
|9.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.07
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.07
|11.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.07
|12.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|13.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|14.
|Траоре Амари
|0
|0
|15.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|3
|0
|2.
|Гуйри Амин
|3
|0
|3.
|Будауи Хишем
|3
|0
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0
|5.
|Камара Ассан
|2
|0
|6.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|8.
|Данило Барбоза
|2
|0
|9.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|11.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|12.
|Лопеш Рони
|1
|0
|13.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|15.
|Пельмар Анди
|1
|0
|16.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|17.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|4.
|Терье Мартен
|1
|1
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Траоре Амари
|1
|0
|12.
|Агер Наиф
|1
|0
|13.
|Мауасса Фет
|1
|0
|14.
|Трюффер Адриен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Ренн
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн
Последние игры между собой
Ницца: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|1:0 Заявка
|14
|7
|0
|7
|22 - 24
|21
|11.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|14.
|Нант
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 25
|11
|17.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Реймс
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 9
|7
|12.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Ренн
Исход игры
Ницца
34.9% (52)
Ничья
47.7% (71)
Ренн
17.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.29% (46)
Меньше
68.71% (101)
Обе команды забьют
Да
77.55% (114)
Нет
22.45% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (68)
2:1 Ницца
22.1% (33)
1:0 Ницца
11.4% (17)
1:2 Ренн
8.1% (12)
0:1 Ренн
7.4% (11)
0:0 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!