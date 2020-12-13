  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
28' Гол
Ньянг М'Байе
63' Желтая карточка
Траоре Амари
71' Желтая карточка
Нсоки Стенли
90' Желтая карточка
Гуйри Амин
90'+5
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
5
Данилюк
Флавиус
2
Нсоки
Стенли
13
Камара
Ассан
21
Данило
Барбоза
6
Шнайдерлин
Морган
28
Будауи
Хишем
29
Рен-Аделед
Жефф
10
Клод-Морис
Алексис
11
Гуйри
Амин
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
8
Гренье
Клеман
15
Н'Зонзи
Стивен
18
Докю
Жереми
10
Камавинга
Эдуардо
31
Трюффер
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
Ницца
4-2-3-1
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

28'
0:1
Ньянг М'Байе
(Трюффер Адриен)
57'
Дольберг Каспер
Клод-Морис Алексис
 
63'
 
Траоре Амари
63'
Бамбу Робсон
Данило Барбоза
 
66'
 
Буриго Бенжамен
Гренье Клеман
71'
Нсоки Стенли
 
75'
Тюрам Кефрен
Будауи Хишем
 
80'
 
Рюттер Жоржиньо
Ньянг М'Байе
89'
 
Терье Мартен
Докю Жереми
90'
 
Тэт Флавьен
Трюффер Адриен
90'
Гуйри Амин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (1) 0.31
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.23
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.23
4. Данте Бонфим 2 0.15
5. Лопеш Рони 1 0.08
6. Маолида Мизиан 1 0.08
7. Будауи Хишем 1 0.08
8. Тюрам Кефрен 1 0.08
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.21
2. Да Сильва Дамьен 3 0.21
3. Эну Адриен 3 0.21
4. Агер Наиф 3 0.21
5. Буриго Бенжамен 1 0.07
6. Трюффер Адриен 1 0.07
7. Рафинья Диас 1 0.07
8. Терье Мартен 1 0.07
9. Камавинга Эдуардо 1 0.07
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.07
11. Ньянг М'Байе 1 0.07
12. Дель Кастильо Ромен 0 0
13. Тэт Флавьен 0 0
14. Траоре Амари 0 0
15. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 3 0
2. Гуйри Амин 3 0
3. Будауи Хишем 3 0
4. Данте Бонфим 2 0
5. Камара Ассан 2 0
6. Лотомба Жордан 2 0
7. Лис-Мелу Пьерр 2 0
8. Данило Барбоза 2 0
9. Дольберг Каспер 2 0
10. Нсоки Стенли 2 0
11. Бамбу Робсон 2 0
12. Лопеш Рони 1 0
13. Бенитес Вальтер 1 0
14. Маолида Мизиан 1 0
15. Пельмар Анди 1 0
16. Тюрам Кефрен 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Траоре Амари 1 0
12. Агер Наиф 1 0
13. Мауасса Фет 1 0
14. Трюффер Адриен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Ренн 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон
Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн
Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье

Последние игры между собой

Ницца: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ницца 3:2 Ренн Товарищеские матчи Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Ницца Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1
Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
3. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест 1:0 Заявка 14 7 0 7 22 - 24 21
11. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц 1:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 15 17
14. Нант 1:1 Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург 1:1 Заявка 14 3 2 9 19 - 25 11
17. Лорьян 2:0 Заявка 14 3 2 9 14 - 24 11
18. Ним 0:2 Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
19. Реймс 0:1 Заявка 14 2 4 8 16 - 23 10
20. Дижон 1:1 Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 11 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц 1:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант 1:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 2:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18. Реймс 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним 0:2 Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон 1:1 Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним 0:2 Заявка 7 2 1 4 3 - 9 7
12. Метц 1:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Страсбург 1:1 Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:1 Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
17. Нант 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян 2:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ницца 34.9% (52)
X 47.7% (71)
Ренн 17.4% (26)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 5.30 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.22 2.40
  17.61 4.66 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.12 6.80 1.10 1.58 2.35 2.28 1.67 1.90 1.96 1.06 8.80 1.33 3.30 1.06 8.80 1.08 7.10 1.03 7.77 1.02 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
7.90 1.04 6.85 1.08 2.94 1.38 2.24 1.65 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.60
1.39 3.17 1.81 2.10 1.82 2.06 2.03 1.87 1.96 1.94 1.54 2.63 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.67 2.21 1.15 5.30 1.08 7.80 1.02 13.00
2.72 1.46 1.76 2.06 1.38 3.04 1.09 7.00 1.07 8.40
1.85 2.04 2.20 1.74 1.71 2.25 1.46 2.90 1.22 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Ницца 0:1 Ренн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Ницца 0:1 Ренн

Исход игры
Ницца
34.9% (52)
Ничья
47.7% (71)
Ренн
17.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.29% (46)
Меньше
68.71% (101)
Обе команды забьют
Да
77.55% (114)
Нет
22.45% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (68)
2:1 Ницца
22.1% (33)
1:0 Ницца
11.4% (17)
1:2 Ренн
8.1% (12)
0:1 Ренн
7.4% (11)
0:0 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный