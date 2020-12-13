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  2. Матчи
  3. Франция
Лилль
2:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Бордо
0'
1:0
17' Гол
Бамба Джонатан
24' Желтая карточка
Де Превиль Николя
1:1
29' Гол
Башич Тома
2:1
45' Гол
Фонте Жозе
56'
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
29
Пундже
Максим
17
Зеркан
Мехди
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
12
Де
Превиль
Николя
Лилль
4-4-2
Бордо
4-4-2

Ход матча

17'
Бамба Джонатан
(Иконе Жонатан)
1:0
24'
 
Де Превиль Николя
29'
1:1
Башич Тома
(Бен Арфа Хатем)
45'
Фонте Жозе
(Бамба Джонатан)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.43
2. Бамба Джонатан 5 0.36
3. Язиджи Юсуф 4 0.29
4. Араужо Луис 3 0.21
5. Иконе Жонатан 2 0.14
6. Дэвид Джонатан 2 0.14
7. Фонте Жозе 1 0.07
8. Саншеш Ренату 1 0.07
9. Челик Зеки 1 0.07
10. Шека 0 0
11. Брадарич Домагой 0 0
12. Лихаджи Исаак 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.21
2. Бен Арфа Хатем 2 0.14
3. Калу Сэмьюэл 2 0.14
4. Уден Реми 2 0.14
5. Майя Джош 2 0.14
6. Адли Ясин 1 0.07
7. Бриан Джимми 1 (1) 0.07
8. Косельни Лоран 0 0
9. Де Превиль Николя 0 0
10. Хван Ый-Чжо 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 5 0
2. Кастро Пабло 3 0
3. Байсс Пол 1 1
4. Бриан Джимми 2 0
5. Де Превиль Николя 2 0
6. Бенито Лорис 2 0
7. Сабали Юссуф 2 0
8. Кватенг Энок 2 0
9. Калу Сэмьюэл 2 0
10. Майя Джош 2 0
11. Зеркан Мехди 0 1
12. Башич Тома 1 0
13. Уден Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.35% (1) 13.04% (3) 13.04% (3) 34.78% (8) 17.39% (4) 17.39% (4)
 Бордо 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 0 50% (6)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль
Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест
Бордо Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье
Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо

Последние игры между собой

Лилль: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лилль 3:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Бордо 2:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
2. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
3. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо 1:2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо 1:2 Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль 2:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 56'
    Бордо контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Бордо: 37%.
  • 55'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 54'
    Лилль контролирует мяч.
  • 54'
    Кастро Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 53'
    Как он промахнулся? Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 53'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 53'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 53'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 52'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    [team] контролирует мяч.
  • 50'
    Бен Арфа Хатем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 49'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Бордо: 37%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Безумный фол. Мандава Рейнилду грубо играет против соперника. Пострадал Уден Реми
  • 48'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 48'
    [player1] делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья свистит. Мехди Зеркан атаковал сзади соперника. Это Андре Бенжамин заработал своей команде штрафной
  • 47'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 153
Лилль 84.3% (129)
X 11.8% (18)
Бордо 3.9% (6)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Бордо
1.72
5.90
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.70 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.90 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.78 5.30
  1.23 5.59 19.54

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 6.80 1.11 5.80 1.13 2.20 1.72 1.85 2.00 4.90 1.17 1.31 3.45 3.60 1.28 1.07 7.40 1.62 2.27 1.01 22.00 1.16 5.10 0.00 22.00 1.03 12.00
7.70 1.04 6.50 1.08 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.30 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 7.80
7.24 1.11 2.69 1.52 2.29 1.69 3.05 1.40 4.77 1.20 2.04 1.84 3.22 1.37 2.20 1.72 1.82 2.07 3.40 1.34 2.68 1.50 1.95 1.93 1.64 2.34 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.70 2.15 1.82 1.97 1.10 7.50 1.42 2.85 1.03 12.00
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.80
2.78 1.49 2.27 1.70 1.76 2.19 1.49 2.81 1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 5.00 1.22 4.57 1.11 7.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.68
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Где смотреть матч Лилль 2:1 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 2:1 Бордо

Исход игры
Лилль
84.3% (129)
Ничья
11.8% (18)
Бордо
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (71)
Меньше
52.03% (77)
Обе команды забьют
Да
58.11% (86)
Нет
41.89% (62)
Популярный счёт
2:1 Лилль
39.9% (61)
1:0 Лилль
22.9% (35)
2:0 Лилль
16.3% (25)
1:1 Ничья
10.5% (16)
3:1 Лилль
2% (3)
1:2 Бордо
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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