Лилль
2:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Пьер Моруа
Бордо
1:0
17' ГолБамба Джонатан
24' Желтая карточкаДе Превиль Николя
1:1
29' ГолБашич Тома
2:1
45' ГолФонте Жозе
16
Меньян
Майк
17
Йилмаз
Бурак
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
17
Зеркан
Мехди
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
29'
1:1
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|6 (2)
|0.43
|2.
|Бамба Джонатан
|5
|0.36
|3.
|Язиджи Юсуф
|4
|0.29
|4.
|Араужо Луис
|3
|0.21
|5.
|Иконе Жонатан
|2
|0.14
|6.
|Дэвид Джонатан
|2
|0.14
|7.
|Фонте Жозе
|1
|0.07
|8.
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|9.
|Челик Зеки
|1
|0.07
|10.
|Шека
|0
|0
|11.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|12.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|3
|0.21
|2.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.14
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.14
|4.
|Уден Реми
|2
|0.14
|5.
|Майя Джош
|2
|0.14
|6.
|Адли Ясин
|1
|0.07
|7.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.07
|8.
|Косельни Лоран
|0
|0
|9.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|10.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Фонте Жозе
|3
|0
|3.
|Челик Зеки
|3
|0
|4.
|Брадарич Домагой
|3
|0
|5.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|6.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|7.
|Араужо Луис
|2
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Шека
|1
|0
|12.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|13.
|Веа Тимоти
|1
|0
|14.
|Джало Тьягу
|1
|0
|15.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|5
|0
|2.
|Кастро Пабло
|3
|0
|3.
|Байсс Пол
|1
|1
|4.
|Бриан Джимми
|2
|0
|5.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|6.
|Бенито Лорис
|2
|0
|7.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|8.
|Кватенг Энок
|2
|0
|9.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|10.
|Майя Джош
|2
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|12.
|Башич Тома
|1
|0
|13.
|Уден Реми
|1
|0
|14.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|Бордо
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|0
|50% (6)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль
Бордо Последние 20 матчей: +6 =8 -6Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье
Последние игры между собой
Лилль: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|2:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 10
|29
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|3.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Бордо
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|20 - 26
|11
|17.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|18.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|19.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|2:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|12.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Бордо
Исход игры
Лилль
84.3% (129)
Ничья
11.8% (18)
Бордо
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (71)
Меньше
52.03% (77)
Обе команды забьют
Да
58.11% (86)
Нет
41.89% (62)
Популярный счёт
2:1 Лилль
39.9% (61)
1:0 Лилль
22.9% (35)
2:0 Лилль
16.3% (25)
1:1 Ничья
10.5% (16)
3:1 Лилль
2% (3)
1:2 Бордо
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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