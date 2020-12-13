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Лилль
2:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
17' Гол
Бамба Джонатан
24' Желтая карточка
Де Превиль Николя
1:1
29' Гол
Башич Тома
2:1
45' Гол
Фонте Жозе
88' Желтая карточка
Байсс Пол
90'+3
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
29
Пундже
Максим
17
Зеркан
Мехди
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
12
Де
Превиль
Николя
Лилль
4-4-2
Бордо
4-4-2

Ход матча

17'
Бамба Джонатан
(Иконе Жонатан)
1:0
24'
 
Де Превиль Николя
29'
1:1
Башич Тома
(Бен Арфа Хатем)
45'
Фонте Жозе
(Бамба Джонатан)
2:1
62'
Язиджи Юсуф
Дэвид Джонатан
 
63'
 
Адли Ясин
Башич Тома
64'
 
Хван Ый-Чжо
Зеркан Мехди
64'
 
Бриан Джимми
Де Превиль Николя
78'
Веа Тимоти
Иконе Жонатан
 
78'
Шека
Сумаре Бубакари
 
83'
 
Кватенг Энок
Сабали Юссуф
83'
Джало Тьягу
Челик Зеки
 
83'
 
Майя Джош
Уден Реми
88'
 
Байсс Пол

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.43
2. Бамба Джонатан 5 0.36
3. Язиджи Юсуф 4 0.29
4. Араужо Луис 3 0.21
5. Иконе Жонатан 2 0.14
6. Дэвид Джонатан 2 0.14
7. Фонте Жозе 1 0.07
8. Саншеш Ренату 1 0.07
9. Челик Зеки 1 0.07
10. Шека 0 0
11. Брадарич Домагой 0 0
12. Лихаджи Исаак 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.21
2. Бен Арфа Хатем 2 0.14
3. Калу Сэмьюэл 2 0.14
4. Уден Реми 2 0.14
5. Майя Джош 2 0.14
6. Адли Ясин 1 0.07
7. Бриан Джимми 1 (1) 0.07
8. Косельни Лоран 0 0
9. Де Превиль Николя 0 0
10. Хван Ый-Чжо 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 5 0
2. Байсс Пол 2 1
3. Кастро Пабло 3 0
4. Бриан Джимми 2 0
5. Де Превиль Николя 2 0
6. Бенито Лорис 2 0
7. Сабали Юссуф 2 0
8. Кватенг Энок 2 0
9. Калу Сэмьюэл 2 0
10. Майя Джош 2 0
11. Зеркан Мехди 0 1
12. Башич Тома 1 0
13. Уден Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4% (1) 16% (4) 16% (4) 32% (8) 16% (4) 16% (4)
 Бордо 7.69% (1) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1) 0 46.15% (6)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль
Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест
Бордо Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье
Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо

Последние игры между собой

Лилль: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лилль 3:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Бордо 2:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Бордо Лига 1 Лилль 2:0 Бордо Лига 1 Лилль 1:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:5 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Лига 1 Бордо 1:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 14 9 2 3 33 - 9 29
2. Лилль Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
3. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
4. Лион 0:0 Заявка 14 7 6 1 24 - 11 27
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ 0:0 Заявка 7 4 2 1 16 - 4 14
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ 0:0 Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 153
Лилль 84.3% (129)
X 11.8% (18)
Бордо 3.9% (6)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.90 22.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 7.20 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.78 5.30
  1.19 6.02 32.34

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 6.80 1.11 5.80 1.13 2.20 1.72 1.85 2.00 4.90 1.17 1.31 3.45 1.65 2.22 1.07 7.40 1.08 7.77 1.01 22.00 1.16 5.10 0.00 22.00 1.03 12.00
7.70 1.04 6.50 1.08 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.30 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 7.80
7.24 1.11 2.69 1.52 2.29 1.69 3.05 1.40 4.77 1.20 2.04 1.84 3.22 1.37 2.20 1.72 1.38 3.19 1.20 4.73 1.54 2.58 1.35 3.36 1.64 2.34 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.70 2.15 1.82 1.97 1.10 7.50 1.42 2.85 1.03 12.00
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.80
2.78 1.49 2.27 1.70 1.76 2.19 1.49 2.81 1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 5.00 1.22 4.57 1.11 7.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.68
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Где смотреть матч Лилль 2:1 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 2:1 Бордо

Исход игры
Лилль
84.3% (129)
Ничья
11.8% (18)
Бордо
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (71)
Меньше
52.03% (77)
Обе команды забьют
Да
58.11% (86)
Нет
41.89% (62)
Популярный счёт
2:1 Лилль
39.9% (61)
1:0 Лилль
22.9% (35)
2:0 Лилль
16.3% (25)
1:1 Ничья
10.5% (16)
3:1 Лилль
2% (3)
1:2 Бордо
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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