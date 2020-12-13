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  2. Матчи
  3. Франция
Нант
1:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Дижон
0'
22' Желтая карточка
Панзо Джонатан
1:0
24' Пенальти
Саймон Мозес
31' Желтая карточка
Чиривелла Педро
34' Желтая карточка
Блас Людовик
1:1
54' Гол
Конате Мусса
70'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелла
Педро
11
Коко
Маркус
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
14
Мари
Жордан
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
7
Саммаритано
Фредерик
11
Конате
Мусса
Нант
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Панзо Джонатан
24'
Саймон Мозес
1:0
31'
Чиривелла Педро
 
34'
Блас Людовик
 
46'
 
Шуиар Мунир
Эбимбе Эрик
54'
1:1
Конате Мусса
(Ндонг Ибраим)
62'
Бамба Кадер
Коко Маркус
 
63'
Коло-Муани Рандаль
Абейд Мехди
 
63'
Туре Абдулайе
Эмон Рено
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 4 0.29
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.14
3. Бамба Кадер 2 0.14
4. Саймон Мозес 2 (1) 0.14
5. Луза Имран 2 (2) 0.14
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.07
7. Эмон Рено 1 0.07
8. Жиротто Андрей 1 0.07
9. Аппиа Деннис 0 0
10. Коршья Себастьен 0 0
11. Коко Маркус 0 0
12. Чиривелла Педро 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 4 0.29
2. Манга Экеле 1 0.07
3. Конате Мусса 1 0.07
4. Шедлер Орельен 1 0.07
5. Эбимбе Эрик 1 0.07
6. Музинга Нгонда 1 0.07
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 3 1
2. Жиротто Андрей 2 1
3. Луза Имран 2 1
4. Паллуа Николя 3 0
5. Абейд Мехди 3 0
6. Блас Людовик 3 0
7. Чиривелла Педро 2 0
8. Аппиа Деннис 1 0
9. Коршья Себастьен 1 0
10. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
11. Туре Абдулайе 1 0
12. Коко Маркус 1 0
13. Лафон Альбан 1 0
14. Траоре Шарль 1 0
15. Коло-Муани Рандаль 1 0
16. Ндилю Бридж 1 0
17. Бамба Кадер 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 4 0
2. Шафик Фуад 3 0
3. Шейх Пап 3 0
4. Саммаритано Фредерик 2 0
5. Конате Мусса 2 0
6. Альягбе Сатурнин 2 0
7. Ндонг Ибраим 2 0
8. Шуиар Мунир 2 0
9. Эбимбе Эрик 2 0
10. Ассале Рожер 0 1
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Боэ Саша 1 0
14. Нуншиль Ахмад 1 0
15. Музинга Нгонда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 7.14% (1) 28.57% (4) 7.14% (1) 0 21.43% (3) 35.71% (5)
 Дижон 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц
Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант
Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон
Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако

Последние игры между собой

Нант: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Дижон 3:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Дижон Лига 1 Нант 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Нант Лига 1
Нант 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Нант Лига 1 Дижон 3:1 Нант Лига 2 Нант 2:0 Дижон Лига 2 Нант 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Нант Лига 2 Нант 0:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
3. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест 1:0 Заявка 14 7 0 7 22 - 24 21
11. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц 1:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 15 17
14. Нант 1:1 Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург 1:1 Заявка 14 3 2 9 19 - 25 11
17. Лорьян 2:0 Заявка 14 3 2 9 14 - 24 11
18. Ним 0:2 Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
19. Реймс 0:1 Заявка 14 2 4 8 16 - 23 10
20. Дижон 1:1 Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 11 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц 1:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант 1:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 2:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18. Реймс 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним 0:2 Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон 1:1 Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним 0:2 Заявка 7 2 1 4 3 - 9 7
12. Метц 1:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Страсбург 1:1 Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:1 Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
17. Нант 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян 2:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Нант 86.8% (131)
X 9.3% (14)
Дижон 4% (6)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Дижон
2.77
4.90
5.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.90 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.16 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.84 4.70
  2.77 2.01 5.39

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.80 1.10 7.70 1.04 4.60 1.19 2.90 1.53 2.11 1.78 2.70 1.45 1.77 2.12 1.44 2.80 1.18 4.75 1.19 6.10 1.06 8.80 1.04 12.00 1.03 9.90 0.00 17.50 0.00 18.50
9.60 1.02 8.70 1.05 3.78 1.25 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 11.25
3.49 1.34 3.55 1.30 2.90 1.43 2.10 1.79 2.49 1.56 2.07 1.81 1.62 2.35 1.41 2.94 1.31 3.71 1.10 8.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.83 1.97 1.33 3.25 1.14 6.50 1.02 13.00
3.12 1.36 1.93 1.87 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 6.95
1.79 2.11 2.43 1.62 1.85 2.05 1.55 2.60 1.21 4.80 1.10 7.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.45 1.76 2.00 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.71 2.14 1.29 3.60 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.65 1.33
Где смотреть матч Нант 1:1 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:1 Дижон

Исход игры
Нант
86.8% (131)
Ничья
9.3% (14)
Дижон
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
36.91% (55)
Нет
63.09% (94)
Популярный счёт
1:0 Нант
43% (65)
2:1 Нант
22.5% (34)
2:0 Нант
17.9% (27)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:2 Дижон
2.6% (4)
3:1 Нант
2% (3)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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