Нант
1:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Стад де ля Божуар
Дижон
22' Желтая карточкаПанзо Джонатан
1:0
24' ПенальтиСаймон Мозес
31' Желтая карточкаЧиривелла Педро
34' Желтая карточкаБлас Людовик
1:1
54' ГолКонате Мусса
11
Коко
Маркус
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
14
Мари
Жордан
22
Ндонг
Ибраим
11
Конате
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Колло Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
29 Добре МихайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
24'
1:0
31'
34'
54'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|4
|0.29
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.14
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.14
|4.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.14
|5.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.14
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.07
|7.
|Эмон Рено
|1
|0.07
|8.
|Жиротто Андрей
|1
|0.07
|9.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|11.
|Коко Маркус
|0
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|4
|0.29
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.07
|3.
|Конате Мусса
|1
|0.07
|4.
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.07
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.07
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|3
|1
|2.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|3.
|Луза Имран
|2
|1
|4.
|Паллуа Николя
|3
|0
|5.
|Абейд Мехди
|3
|0
|6.
|Блас Людовик
|3
|0
|7.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|8.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|10.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|11.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|12.
|Коко Маркус
|1
|0
|13.
|Лафон Альбан
|1
|0
|14.
|Траоре Шарль
|1
|0
|15.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|16.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|17.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|2.
|Шафик Фуад
|3
|0
|3.
|Шейх Пап
|3
|0
|4.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|5.
|Конате Мусса
|2
|0
|6.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|7.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|2
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|10.
|Ассале Рожер
|0
|1
|11.
|Мари Жордан
|1
|0
|12.
|Целина Берсант
|1
|0
|13.
|Боэ Саша
|1
|0
|14.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|15.
|Музинга Нгонда
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|0
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|Дижон
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц
Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон
Последние игры между собой
Нант: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|1:0 Заявка
|14
|7
|0
|7
|22 - 24
|21
|11.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|14.
|Нант
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 25
|11
|17.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Реймс
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 9
|7
|12.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 1:1 Дижон
Исход игры
Нант
86.8% (131)
Ничья
9.3% (14)
Дижон
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
36.91% (55)
Нет
63.09% (94)
Популярный счёт
1:0 Нант
43% (65)
2:1 Нант
22.5% (34)
2:0 Нант
17.9% (27)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:2 Дижон
2.6% (4)
3:1 Нант
2% (3)
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