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  3. Франция
Нант
1:1
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
22' Желтая карточка
Панзо Джонатан
1:0
24' Пенальти
Саймон Мозес
31' Желтая карточка
Чиривелла Педро
33' Желтая карточка
Блас Людовик
1:1
54' Гол
Конате Мусса
90' Желтая карточка
Шедлер Орельен
90'+5
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелла
Педро
11
Коко
Маркус
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
14
Мари
Жордан
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
7
Саммаритано
Фредерик
11
Конате
Мусса
Нант
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Панзо Джонатан
24'
Саймон Мозес
1:0
31'
Чиривелла Педро
 
33'
Блас Людовик
 
46'
 
Шуиар Мунир
Эбимбе Эрик
54'
1:1
Конате Мусса
(Ндонг Ибраим)
62'
Бамба Кадер
Коко Маркус
 
63'
Коло-Муани Рандаль
Абейд Мехди
 
63'
Туре Абдулайе
Эмон Рено
 
75'
Блас Людовик
Чиривелла Педро
 
76'
 
Добре Михай
Конате Мусса
87'
 
Шедлер Орельен
Саммаритано Фредерик
89'
Аппиа Деннис
Фабио да Сильва
 
90'
 
Шедлер Орельен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 4 0.29
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.14
3. Бамба Кадер 2 0.14
4. Саймон Мозес 2 (1) 0.14
5. Луза Имран 2 (2) 0.14
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.07
7. Эмон Рено 1 0.07
8. Жиротто Андрей 1 0.07
9. Аппиа Деннис 0 0
10. Коршья Себастьен 0 0
11. Коко Маркус 0 0
12. Чиривелла Педро 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 4 0.29
2. Манга Экеле 1 0.07
3. Конате Мусса 1 0.07
4. Шедлер Орельен 1 0.07
5. Эбимбе Эрик 1 0.07
6. Музинга Нгонда 1 0.07
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 3 1
2. Жиротто Андрей 2 1
3. Луза Имран 2 1
4. Паллуа Николя 3 0
5. Абейд Мехди 3 0
6. Блас Людовик 3 0
7. Чиривелла Педро 2 0
8. Аппиа Деннис 1 0
9. Коршья Себастьен 1 0
10. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
11. Туре Абдулайе 1 0
12. Коко Маркус 1 0
13. Лафон Альбан 1 0
14. Траоре Шарль 1 0
15. Коло-Муани Рандаль 1 0
16. Ндилю Бридж 1 0
17. Бамба Кадер 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 4 0
2. Шафик Фуад 3 0
3. Шейх Пап 3 0
4. Саммаритано Фредерик 2 0
5. Конате Мусса 2 0
6. Альягбе Сатурнин 2 0
7. Ндонг Ибраим 2 0
8. Шуиар Мунир 2 0
9. Эбимбе Эрик 2 0
10. Ассале Рожер 0 1
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Шедлер Орельен 1 0
14. Боэ Саша 1 0
15. Нуншиль Ахмад 1 0
16. Музинга Нгонда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 6.67% (1) 33.33% (5) 6.67% (1) 0 20% (3) 33.33% (5)
 Дижон 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц
Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант
Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон
Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако

Последние игры между собой

Нант: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Дижон 3:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Дижон Лига 1 Нант 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Нант Лига 1
Нант 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Нант Лига 1 Дижон 3:1 Нант Лига 2 Нант 2:0 Дижон Лига 2 Нант 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Нант Лига 2 Нант 0:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
2. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
3. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо 1:2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо 1:2 Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль 2:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Нант 86.8% (131)
X 9.3% (14)
Дижон 4% (6)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.02 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 1.58 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.84 4.70
  4.19 1.46 7.96

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.80 1.10 7.70 1.04 4.60 1.19 2.90 1.53 2.11 1.78 1.68 2.18 1.77 2.12 1.44 2.80 1.08 7.77 1.19 6.10 1.06 8.80 1.04 12.00 1.03 9.90 0.00 17.50 0.00 18.50
9.60 1.02 8.70 1.05 3.78 1.25 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 11.25
3.49 1.34 3.55 1.30 2.90 1.43 2.10 1.79 1.54 2.56 1.31 3.51 1.62 2.35 1.41 2.94 1.31 3.71 1.10 8.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.83 1.97 1.33 3.25 1.14 6.50 1.02 13.00
3.12 1.36 1.93 1.87 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 6.95
1.79 2.11 2.43 1.62 1.85 2.05 1.55 2.60 1.21 4.80 1.10 7.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.45 1.76 2.00 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.71 2.14 1.29 3.60 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.65 1.33
Где смотреть матч Нант 1:1 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:1 Дижон

Исход игры
Нант
86.8% (131)
Ничья
9.3% (14)
Дижон
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
36.91% (55)
Нет
63.09% (94)
Популярный счёт
1:0 Нант
43% (65)
2:1 Нант
22.5% (34)
2:0 Нант
17.9% (27)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:2 Дижон
2.6% (4)
3:1 Нант
2% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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