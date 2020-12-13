Страсбург
2:2
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Метц
35' Желтая карточкаСимакан Мохамед
0:1
35' ПенальтиБронн Дилан
0:1
51' Не забитый пенальтиБронн Дилан
1:1
66' ГолСимакан Мохамед
1:2
70' ГолНгетт Опа
73' Желтая карточкаДелен Тома
2:2
78' ГолТомассон Адриен
80' Желтая карточкаМаига Хабиб
84' Желтая карточкаТомассон Адриен
90' Желтая карточкаАнгбан Викторьен
90' Желтая карточкаКуяте Кики
90' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
21
Шахири
Мехди
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
35'
35'
0:1
51'
0:1
66'
70'
1:2
73'
78'
2:2
80'
84'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|5 (3)
|0.36
|2.
|Диалло Хабиб
|4 (1)
|0.29
|3.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.14
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.14
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.14
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.07
|7.
|Симакан Мохамед
|1
|0.07
|8.
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|9.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.07
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.07
|11.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.43
|2.
|Нгетт Опа
|2
|0.14
|3.
|Булая Фарид
|2
|0.14
|4.
|Гуйе Ламин
|1
|0.07
|5.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.07
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|1 (1)
|0.07
|7.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.07
|8.
|Маига Хабиб
|0
|0
|9.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|10.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|4
|0
|2.
|Джику Александр
|3
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|7.
|Коне Ламин
|1
|0
|8.
|Кароль Лионель
|1
|0
|9.
|Прчич Саньин
|1
|0
|10.
|Лала Кенни
|1
|0
|11.
|Льенар Димитри
|1
|0
|12.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|13.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|14.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|5
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Пажо Венсан
|3
|0
|5.
|Бойе Джон
|1
|1
|6.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|7.
|Укидья Александр
|2
|0
|8.
|Делен Тома
|2
|0
|9.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|10.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|11.
|Булая Фарид
|1
|0
|12.
|Сарр Пап
|1
|0
|13.
|Бронн Дилан
|1
|0
|14.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|15.
|Куяте Кики
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|35% (7)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|Метц
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =1 -13Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель
Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 8
Метц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|2:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 10
|29
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|3.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Бордо
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|20 - 26
|11
|17.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|18.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|19.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|2:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|2:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|12.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Метц
Исход игры
Страсбург
64.9% (98)
Ничья
28.5% (43)
Метц
6.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
68.46% (102)
Нет
31.54% (47)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
35.8% (54)
1:1 Ничья
23.2% (35)
1:0 Страсбург
22.5% (34)
2:0 Страсбург
4% (6)
1:2 Метц
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Метц
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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