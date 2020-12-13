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  3. Франция
Страсбург
2:2
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
35' Желтая карточка
Симакан Мохамед
0:1
35' Пенальти
Бронн Дилан
0:1
51' Не забитый пенальти
Бронн Дилан
1:1
66' Гол
Симакан Мохамед
1:2
70' Гол
Нгетт Опа
73' Желтая карточка
Делен Тома
2:2
78' Гол
Томассон Адриен
80' Желтая карточка
Маига Хабиб
84' Желтая карточка
Томассон Адриен
90' Желтая карточка
Ангбан Викторьен
90' Желтая карточка
Куяте Кики
90' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
90'+5
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
28
Диалло
Хабиб
26
Томассон
Адриен
21
Шахири
Мехди
25
Ажорк
Людовик
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
5
Ангбан
Викторьен
6
Фофана
Мамаду
10
Булая
Фарид
12
Тшимбембе
Варрен
11
Нгетт
Опа
Страсбург
4-2-3-1
Метц
4-1-4-1

Ход матча

35'
Симакан Мохамед
 
35'
0:1
Бронн Дилан
51'
0:1
Бронн Дилан
66'
Симакан Мохамед
(Льенар Димитри)
1:1
70'
1:2
Нгетт Опа
(Маига Хабиб)
73'
 
Делен Тома
74'
Аолу Жан-Эде
Сиссоко Ибраима
 
74'
Зохи Кевин
Шахири Мехди
 
78'
Томассон Адриен
(Диалло Хабиб)
2:2
80'
 
Маига Хабиб
84'
Томассон Адриен
 
90'
 
Мазиз Юссеф
Тшимбембе Варрен
90'
 
Ангбан Викторьен
90'
 
Куяте Кики
90'
Аолу Жан-Эде
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 5 (3) 0.36
2. Диалло Хабиб 4 (1) 0.29
3. Лала Кенни 2 (2) 0.14
4. Томассон Адриен 2 0.14
5. Шахири Мехди 2 0.14
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.07
7. Симакан Мохамед 1 0.07
8. Митрович Стефан 1 0.07
9. Аолу Жан-Эде 1 0.07
10. Зохи Кевин 1 0.07
11. Каси Антони 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.43
2. Нгетт Опа 2 0.14
3. Булая Фарид 2 0.14
4. Гуйе Ламин 1 0.07
5. Яд Папа Ндиага 1 0.07
6. Лейя-Исека Аарон 1 (1) 0.07
7. Бронн Дилан 1 (1) 0.07
8. Маига Хабиб 0 0
9. Юдоль Матьё 0 0
10. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 4 0
2. Джику Александр 3 0
3. Ажорк Людовик 3 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Симакан Мохамед 2 0
7. Коне Ламин 1 0
8. Кароль Лионель 1 0
9. Прчич Саньин 1 0
10. Лала Кенни 1 0
11. Льенар Димитри 1 0
12. Диалло Хабиб 1 0
13. Сиссоко Ибраима 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 5 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Бойе Джон 1 1
6. Юдоль Матьё 1 1
7. Укидья Александр 2 0
8. Делен Тома 2 0
9. Вагнер да Силва 1 0
10. Фофана Мамаду 1 0
11. Булая Фарид 1 0
12. Сарр Пап 1 0
13. Бронн Дилан 1 0
14. Гуйе Ламин 1 0
15. Куяте Кики 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 35% (7) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 20% (4)
 Метц 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель
Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон
Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 8
Метц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 0
Страсбург 2:3 Метц Товарищеские матчи Страсбург 2:3 Метц Товарищеские матчи Метц 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Метц Лига 1
Страсбург 2:2 Метц Лига 1 Метц 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Метц Лига 2 Метц 3:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:3 Метц Лига 1 Страсбург 0:3 Метц Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
2. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
3. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо 1:2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо 1:2 Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль 2:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Новости матча
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Страсбург 64.9% (98)
X 28.5% (43)
Метц 6.6% (10)
Все прогнозы
4.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 3.30 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 3.80 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.62 4.15
  4.74 1.35 10.17

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 7.60 1.07 2.65 1.28 2.60 1.55 2.08 1.79 1.33 3.25 1.42 2.85 1.70 2.15 1.12 6.20 1.02 7.20 1.01 12.50 0.00 22.00 0.00 19.50
8.70 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75
2.49 1.56 2.02 1.86 1.50 2.64 1.31 3.46 1.59 2.41 1.40 2.95 1.34 3.29 1.27 4.06 1.39 3.10 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 1.78 2.03 1.15 5.30 1.10 6.80 1.01 15.00
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.75 2.18 2.33 1.67 1.81 2.09 1.51 2.71 1.21 4.83 1.10 7.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 2.45
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Страсбург 2:2 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Метц

Исход игры
Страсбург
64.9% (98)
Ничья
28.5% (43)
Метц
6.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
68.46% (102)
Нет
31.54% (47)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
35.8% (54)
1:1 Ничья
23.2% (35)
1:0 Страсбург
22.5% (34)
2:0 Страсбург
4% (6)
1:2 Метц
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Метц
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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