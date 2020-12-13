ПСЖ
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Парк де Пренс
Лион
22
Диалло
Абду
18
Кин
Мойзе
10
Неймар
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|10 (3)
|0.71
|2.
|Кин Мойзе
|5
|0.36
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.21
|4.
|Неймар
|3 (1)
|0.21
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.14
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.14
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.14
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.14
|9.
|Дагба Колин
|1
|0.07
|10.
|Эррера Андер
|1
|0.07
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.07
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.07
|13.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|14.
|Баккер Митчел
|0
|0
|15.
|Кюрзава Левен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экамби Карл Токо
|7
|0.5
|2.
|Депай Мемфис
|6 (3)
|0.43
|3.
|Кадевере Тино
|4
|0.29
|4.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.14
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.07
|6.
|Бруно Моура
|1
|0.07
|7.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.07
|8.
|Корне Максвелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|3.
|Дагба Колин
|3
|0
|4.
|Неймар
|1
|1
|5.
|Паредес Леандро
|1
|1
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|7.
|Бернат Хуан
|2
|0
|8.
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|9.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|10.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|12.
|Верратти Марко
|1
|0
|13.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|14.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|15.
|Эррера Андер
|1
|0
|16.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|17.
|Данилу Перейра
|1
|0
|18.
|Кин Мойзе
|1
|0
|19.
|Баккер Митчел
|1
|0
|20.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|21.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Корне Максвелл
|4
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Шерки Райан
|1
|1
|8.
|Кадевере Тино
|2
|0
|9.
|Ауа Уссем
|0
|1
|10.
|Бар Мельвен
|0
|1
|11.
|Депай Мемфис
|1
|0
|12.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|13.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|14.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|15.
|Пакета Лукас
|1
|0
|16.
|Какере Максанс
|1
|0
|17.
|Лукас Жан
|1
|0
|18.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|30.3% (10)
|Лион
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо
Лион Последние 20 матчей: +11 =5 -4Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 9
|29
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 10
|29
|3.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|24 - 11
|27
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|20 - 26
|11
|17.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|18.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|19.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 4
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|12.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Лион
Исход игры
ПСЖ
91.1% (143)
Ничья
7.6% (12)
Лион
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
75.16% (115)
Меньше
24.84% (38)
Обе команды забьют
Да
79.08% (121)
Нет
20.92% (32)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
47.1% (74)
3:1 ПСЖ
17.2% (27)
2:0 ПСЖ
13.4% (21)
1:0 ПСЖ
5.7% (9)
3:2 ПСЖ
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
4:2 ПСЖ
1.3% (2)
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