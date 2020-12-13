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  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Лион
0' 15'
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
22
Диалло
Абду
15
Данилу
Перейра
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
11
Ди
Мария
Анхель
8
Паредес
Леандро
6
Верратти
Марко
18
Кин
Мойзе
10
Неймар
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
ПСЖ
5-3-2
Лион
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 10 (3) 0.71
2. Кин Мойзе 5 0.36
3. Ди Мария Анхель 3 0.21
4. Неймар 3 (1) 0.21
5. Сарабия Пабло 2 0.14
6. Дракслер Юлиан 2 0.14
7. Флоренци Алессандро 2 0.14
8. Икарди Мауро 2 0.14
9. Дагба Колин 1 0.07
10. Эррера Андер 1 0.07
11. Гуэйе Идрисса 1 0.07
12. Маркиньос Маркос 1 0.07
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экамби Карл Токо 7 0.5
2. Депай Мемфис 6 (3) 0.43
3. Кадевере Тино 4 0.29
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.14
5. Дюбуа Лео 1 0.07
6. Бруно Моура 1 0.07
7. Дембеле Мусса II 1 0.07
8. Корне Максвелл 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кюрзава Левен 2 1
3. Дагба Колин 3 0
4. Неймар 1 1
5. Паредес Леандро 1 1
6. Дракслер Юлиан 2 0
7. Бернат Хуан 2 0
8. Кимпембе Преснел 2 0
9. Сарабия Пабло 1 0
10. Ди Мария Анхель 1 0
11. Гуэйе Идрисса 1 0
12. Верратти Марко 1 0
13. Рафинья Алькантара 1 0
14. Флоренци Алессандро 1 0
15. Эррера Андер 1 0
16. Маркиньос Маркос 1 0
17. Данилу Перейра 1 0
18. Кин Мойзе 1 0
19. Баккер Митчел 1 0
20. Пембеле Тимоте 1 0
21. Руис-Атиль Кайс 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Корне Максвелл 4 0
3. Мендес Тьяго 3 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Шерки Райан 1 1
8. Кадевере Тино 2 0
9. Ауа Уссем 0 1
10. Бар Мельвен 0 1
11. Депай Мемфис 1 0
12. Де Шильо Маттиа 1 0
13. Андерсен Йоаким 1 0
14. Дюбуа Лео 1 0
15. Пакета Лукас 1 0
16. Какере Максанс 1 0
17. Лукас Жан 1 0
18. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 9.09% (3) 15.15% (5) 30.3% (10)
 Лион 9.09% (2) 18.18% (4) 27.27% (6) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо
ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария
Лион Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен
Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ 0:0 Лион Кубок лиги Лион 1:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1
Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 14 9 2 3 33 - 9 29
2. Лилль Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
3. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
4. Лион 0:0 Заявка 14 7 6 1 24 - 11 27
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ 0:0 Заявка 7 4 2 1 16 - 4 14
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ 0:0 Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 13'
    Экамби входил в штрафную хозяев слева, но его уверенно обезмячил Паредес.
  • 12'
    Опять передача на Флоренци оказывается чересчур сильной для него.
  • Фол, нарушение
    12'
    Кадевере завалил Неймара в середине поля.
  • 10'
    Атакует "Лион", вошли гости в штрафную парижан, а удар чуть позже последовал из-за её пределов - и был заблокирован. Потом ещё Ауа пробовал проткнуть мяч в створ с близкого расстояния, но Данилу не дал ему пробить слишком акцентированно, и Кейлор Навас поймал снаряд.
  • 9'
    Слишком длинный пас на Флоренци, не успевает он на правом фланге и упускает мяч за лицевую.
  • 9'
    Парижане раскатывают мяч в центре поля.
  • 8'
    "Лион" пытается держать мяч на чужой половине, не стесняется он это делать против столь грозного соперника, как "ПСЖ".
  • Опасный момент
    7'
    А вот и опасность у ворот гостей! Флоренци замыкал наброс Верратти и пробил ногой рядом с дальней штангой примерно от левого угла вратарской!
  • 5'
    Пока сильно интересных событий в игре не возникало.
  • 5'
    Снова атаковал "Лион" через правую сторону, но не дошло дело до завершающего удара.
  • Фол, нарушение
    3'
    Кадевере фолит в атаке на правом полуфланге против Кимпембе
  • 2'
    Мойзе Кин разогнался под передачу из глубины на правый фланг, но успел догнать мяч до того, как он ушёл в аут.
  • 1'
    "Лион" не самый простой соперник для "ПСЖ", так что ждём интересного развития событий на поле.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 14'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кадевере Тино и Депай Мемфис из команды Лион.
  • 14'
    Данилу Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 12'
    [player1] из команды [team] навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Кадевере Тино из команды Лион поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 11'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 11'
    [team] пытается что-то создать.
  • 11'
    Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Лион: 36%.
  • 10'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 8'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 7'
    Флоренци Алессандро из команды ПСЖ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 7'
    Верратти Марко из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 59%, Лион: 41%.
  • 5'
    Отличный пас сделал Депай Мемфис из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 5'
    Данилу Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Кадевере Тино из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Лион пытается что-то создать.
  • 4'
    Лион начинает контратаку
  • 4'
    Флоренци Алессандро из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Кадевере Тино из команды Лион играет слишком грубо. Кимпембе Преснел оказался на газоне.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    [player1] играет рукой
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.70 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 5.10 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 5.30 6.45
  1.60 4.69 5.34

Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
23.00 0.00 14.50 1.01 5.80 1.09 5.50 1.13 2.90 1.37 2.22 1.65 2.00 1.87 1.80 2.08 1.45 2.75 1.33 3.30 1.15 5.20 1.12 5.70 1.05 9.70 1.04 10.00 0.00 14.50
6.30 1.10 5.55 1.15 3.04 1.36 2.26 1.64 1.85 2.16 1.44 2.79 1.37 2.99 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
6.71 1.13 3.05 1.42 2.73 1.51 2.40 1.63 2.04 1.87 1.81 2.09 1.64 2.39 1.48 2.83 1.33 3.53 1.12 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.95 1.40 1.72 1.99 1.36 3.15
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
3.76 1.31 3.15 1.40 2.19 1.75 1.83 2.10 1.58 2.52 1.35 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.15 1.65 1.68 2.11 1.40 2.85
5.90 1.13 4.85 1.18 2.20 1.67 1.64 2.26 1.44 2.79 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.45
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Букмекер Да Нет
2.41 1.57
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Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Лион

Исход игры
ПСЖ
91.1% (143)
Ничья
7.6% (12)
Лион
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
75.16% (115)
Меньше
24.84% (38)
Обе команды забьют
Да
79.08% (121)
Нет
20.92% (32)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
47.1% (74)
3:1 ПСЖ
17.2% (27)
2:0 ПСЖ
13.4% (21)
1:0 ПСЖ
5.7% (9)
3:2 ПСЖ
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
4:2 ПСЖ
1.3% (2)
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