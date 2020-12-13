Слишком длинный пас на Флоренци, не успевает он на правом фланге и упускает мяч за лицевую.

Атакует "Лион", вошли гости в штрафную парижан, а удар чуть позже последовал из-за её пределов - и был заблокирован. Потом ещё Ауа пробовал проткнуть мяч в створ с близкого расстояния, но Данилу не дал ему пробить слишком акцентированно, и Кейлор Навас поймал снаряд.

Опять передача на Флоренци оказывается чересчур сильной для него.

Экамби входил в штрафную хозяев слева, но его уверенно обезмячил Паредес.

9' Парижане раскатывают мяч в центре поля.

8' "Лион" пытается держать мяч на чужой половине, не стесняется он это делать против столь грозного соперника, как "ПСЖ".

7' А вот и опасность у ворот гостей! Флоренци замыкал наброс Верратти и пробил ногой рядом с дальней штангой примерно от левого угла вратарской!

5' Пока сильно интересных событий в игре не возникало.

5' Снова атаковал "Лион" через правую сторону, но не дошло дело до завершающего удара.

3' Кадевере фолит в атаке на правом полуфланге против Кимпембе

2' Мойзе Кин разогнался под передачу из глубины на правый фланг, но успел догнать мяч до того, как он ушёл в аут.

1' "Лион" не самый простой соперник для "ПСЖ", так что ждём интересного развития событий на поле.