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ПСЖ
 
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Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 10 (3) 0.77
2. Кин Мойзе 5 0.38
3. Ди Мария Анхель 3 0.23
4. Неймар 3 (1) 0.23
5. Сарабия Пабло 2 0.15
6. Дракслер Юлиан 2 0.15
7. Флоренци Алессандро 2 0.15
8. Икарди Мауро 2 0.15
9. Дагба Колин 1 0.08
10. Эррера Андер 1 0.08
11. Гуэйе Идрисса 1 0.08
12. Маркиньос Маркос 1 0.08
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экамби Карл Токо 7 0.54
2. Депай Мемфис 6 (3) 0.46
3. Кадевере Тино 4 0.31
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.15
5. Дюбуа Лео 1 0.08
6. Бруно Моура 1 0.08
7. Дембеле Мусса II 1 0.08
8. Корне Максвелл 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кюрзава Левен 2 1
3. Дагба Колин 3 0
4. Неймар 1 1
5. Паредес Леандро 1 1
6. Дракслер Юлиан 2 0
7. Бернат Хуан 2 0
8. Кимпембе Преснел 2 0
9. Сарабия Пабло 1 0
10. Ди Мария Анхель 1 0
11. Гуэйе Идрисса 1 0
12. Верратти Марко 1 0
13. Рафинья Алькантара 1 0
14. Флоренци Алессандро 1 0
15. Эррера Андер 1 0
16. Маркиньос Маркос 1 0
17. Данилу Перейра 1 0
18. Кин Мойзе 1 0
19. Баккер Митчел 1 0
20. Пембеле Тимоте 1 0
21. Руис-Атиль Кайс 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Корне Максвелл 4 0
3. Мендес Тьяго 3 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Шерки Райан 1 1
8. Кадевере Тино 2 0
9. Ауа Уссем 0 1
10. Бар Мельвен 0 1
11. Депай Мемфис 1 0
12. Де Шильо Маттиа 1 0
13. Андерсен Йоаким 1 0
14. Дюбуа Лео 1 0
15. Пакета Лукас 1 0
16. Какере Максанс 1 0
17. Лукас Жан 1 0
18. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 9.09% (3) 15.15% (5) 30.3% (10)
 Лион 9.09% (2) 18.18% (4) 27.27% (6) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо
ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария
Лион Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен
Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ 0:0 Лион Кубок лиги Лион 1:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1
Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
4. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    ПСЖ 87.7% (50)
    X 10.5% (6)
    Лион 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лион
    1.69
    4.90
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.40 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.40 4.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.69 4.90 4.95
      1.66 4.63 4.84

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    23.00 0.00 15.00 1.01 6.00 1.11 5.10 1.14 2.95 1.40 2.40 1.61 2.05 1.83 1.83 2.04 1.48 2.65 1.35 3.25 1.17 5.10 1.13 5.50 1.04 9.20 1.03 9.70
    5.80 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.31 1.61 1.87 2.13 1.46 2.72 1.32 3.26 1.14 5.05 1.10 5.50 1.02 9.30
    6.82 1.13 3.04 1.42 2.74 1.50 2.41 1.63 2.06 1.85 1.83 2.07 1.64 2.38 1.31 3.67 1.12 7.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.42 1.74 2.11 1.31 3.70
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
    3.68 1.32 2.95 1.45 2.11 1.82 1.76 2.18 1.53 2.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.30 1.58 1.71 2.06 1.42 2.75
    5.95 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.66 2.22 1.40 2.95 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.48 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Букмекер Да Нет
    2.48 1.53
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лион

    Исход игры
    ПСЖ
    87.7% (50)
    Ничья
    10.5% (6)
    Лион
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (39)
    Меньше
    27.78% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    35.1% (20)
    3:1 ПСЖ
    19.3% (11)
    2:0 ПСЖ
    14% (8)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    3:2 ПСЖ
    7% (4)
    1:0 ПСЖ
    5.3% (3)
    4:2 ПСЖ
    3.5% (2)
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