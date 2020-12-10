ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Лион
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|10 (3)
|0.77
|2.
|Кин Мойзе
|5
|0.38
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.23
|4.
|Неймар
|3 (1)
|0.23
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.15
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.15
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.15
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.15
|9.
|Дагба Колин
|1
|0.08
|10.
|Эррера Андер
|1
|0.08
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.08
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.08
|13.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|14.
|Баккер Митчел
|0
|0
|15.
|Кюрзава Левен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экамби Карл Токо
|7
|0.54
|2.
|Депай Мемфис
|6 (3)
|0.46
|3.
|Кадевере Тино
|4
|0.31
|4.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.15
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.08
|6.
|Бруно Моура
|1
|0.08
|7.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|3.
|Дагба Колин
|3
|0
|4.
|Неймар
|1
|1
|5.
|Паредес Леандро
|1
|1
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|7.
|Бернат Хуан
|2
|0
|8.
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|9.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|10.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|12.
|Верратти Марко
|1
|0
|13.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|14.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|15.
|Эррера Андер
|1
|0
|16.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|17.
|Данилу Перейра
|1
|0
|18.
|Кин Мойзе
|1
|0
|19.
|Баккер Митчел
|1
|0
|20.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|21.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Корне Максвелл
|4
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Шерки Райан
|1
|1
|8.
|Кадевере Тино
|2
|0
|9.
|Ауа Уссем
|0
|1
|10.
|Бар Мельвен
|0
|1
|11.
|Депай Мемфис
|1
|0
|12.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|13.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|14.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|15.
|Пакета Лукас
|1
|0
|16.
|Какере Максанс
|1
|0
|17.
|Лукас Жан
|1
|0
|18.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|30.3% (10)
|Лион
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо
Лион Последние 20 матчей: +11 =5 -4Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
Исход игры
ПСЖ
87.7% (50)
Ничья
10.5% (6)
Лион
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (39)
Меньше
27.78% (15)
Обе команды забьют
Да
79.63% (43)
Нет
20.37% (11)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
35.1% (20)
3:1 ПСЖ
19.3% (11)
2:0 ПСЖ
14% (8)
1:1 Ничья
7% (4)
3:2 ПСЖ
7% (4)
1:0 ПСЖ
5.3% (3)
4:2 ПСЖ
3.5% (2)
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