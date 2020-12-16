  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Лилль
0'
0:1
19' Гол
Язиджи Юсуф
64'
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
7
Саммаритано
Фредерик
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
11
Конате
Мусса
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
Дижон
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Язиджи Юсуф
(Челик Зеки)
58'
 
Йилмаз Бурак
Дэвид Джонатан
62'
Эбимбе Эрик
Саммаритано Фредерик
 
62'
Мари Жордан
Шейх Пап
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 4 0.27
2. Манга Экеле 1 0.07
3. Конате Мусса 1 0.07
4. Шедлер Орельен 1 0.07
5. Эбимбе Эрик 1 0.07
6. Музинга Нгонда 1 0.07
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.4
2. Бамба Джонатан 5 0.33
3. Язиджи Юсуф 5 0.33
4. Араужо Луис 3 0.2
5. Иконе Жонатан 2 0.13
6. Дэвид Джонатан 2 0.13
7. Челик Зеки 1 0.07
8. Фонте Жозе 1 0.07
9. Саншеш Ренату 1 0.07
10. Шека 0 0
11. Брадарич Домагой 0 0
12. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 4 0
2. Шафик Фуад 3 0
3. Шейх Пап 3 0
4. Саммаритано Фредерик 2 0
5. Конате Мусса 2 0
6. Альягбе Сатурнин 2 0
7. Ндонг Ибраим 2 0
8. Шуиар Мунир 2 0
9. Эбимбе Эрик 2 0
10. Ассале Рожер 0 1
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Шедлер Орельен 1 0
14. Нуншиль Ахмад 1 0
15. Музинга Нгонда 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0
 Лилль 4% (1) 16% (4) 16% (4) 32% (8) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс
Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон
Лилль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага
Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Дижон 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лилль Лига 1
Лилль 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Лилль Лига 1 Дижон 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Лилль Товарищеские матчи Дижон 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 15 9 5 1 27 - 10 32
2. Лион Заявка 14 8 5 1 25 - 11 29
3. ПСЖ Заявка 14 9 1 4 33 - 10 28
4. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
5. Монпелье 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 22 26
6. Анже 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 22 24
7. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Метц 1:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
12. Ницца 0:0 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
13. Бордо Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
14. Нант 1:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург 0:0 Заявка 15 3 3 9 20 - 26 12
17. Ним 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
18. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
19. Реймс 0:1 Заявка 15 2 4 9 17 - 25 10
20. Дижон 0:1 Заявка 15 1 6 8 9 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
7. Монпелье 0:1 Заявка 8 4 0 4 14 - 15 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Анже 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
11. Метц 1:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Нант 1:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца 0:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ним 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
19. Реймс 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Дижон 0:1 Заявка 8 0 4 4 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Монпелье 0:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Анже 0:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
6. Ницца 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 4 12
7. Лилль 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
10. Метц 1:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Нант 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
12. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
13. Ним 0:0 Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
14. Страсбург 0:0 Заявка 8 2 1 5 14 - 14 7
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Дижон 6% (9)
X 11.4% (17)
Лилль 82.6% (123)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Лилль
7.50
8.56
1.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 39.00 7.70 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 7.20 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.55 1.46
  31.77 8.56 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.05 8.90 1.04 2.65 1.47 2.95 1.40 2.15 1.75 1.35 3.15 1.79 2.10 1.58 2.50 1.07 8.40 1.17 5.00 1.05 9.50 1.02 9.80 1.01 13.00 0.00 17.00
9.40 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.31 3.32 1.13 5.55 1.09 5.75 1.01 11.00
4.02 1.27 3.76 1.28 3.10 1.38 2.22 1.69 1.86 2.02 1.60 2.40 1.35 3.29 1.27 3.87 1.30 3.60 1.43 2.90 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.18 1.68 1.91 1.89 1.38 3.00 1.14 6.00 1.03 12.00
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.10 6.90
3.08 1.40 2.54 1.55 2.00 1.90 1.61 2.41 1.25 4.30 1.12 6.70 1.27 3.92 1.19 4.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.19 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Дижон 0:1 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:1 Лилль

Исход игры
Дижон
6% (9)
Ничья
11.4% (17)
Лилль
82.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
55.41% (82)
Нет
44.59% (66)
Популярный счёт
1:2 Лилль
36.2% (54)
0:1 Лилль
24.8% (37)
0:2 Лилль
14.1% (21)
1:1 Ничья
9.4% (14)
1:3 Лилль
5.4% (8)
1:0 Дижон
3.4% (5)
2:1 Дижон
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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