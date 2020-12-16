Дижон
0:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Лилль
0:1
19' ГолЯзиджи Юсуф
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
11
Конате
Мусса
16
Меньян
Майк
8
Шека
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
0:1
62'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|4
|0.27
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.07
|3.
|Конате Мусса
|1
|0.07
|4.
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.07
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.07
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|6 (2)
|0.4
|2.
|Бамба Джонатан
|5
|0.33
|3.
|Язиджи Юсуф
|5
|0.33
|4.
|Араужо Луис
|3
|0.2
|5.
|Иконе Жонатан
|2
|0.13
|6.
|Дэвид Джонатан
|2
|0.13
|7.
|Челик Зеки
|1
|0.07
|8.
|Фонте Жозе
|1
|0.07
|9.
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|10.
|Шека
|0
|0
|11.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|12.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|2.
|Шафик Фуад
|3
|0
|3.
|Шейх Пап
|3
|0
|4.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|5.
|Конате Мусса
|2
|0
|6.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|7.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|2
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|10.
|Ассале Рожер
|0
|1
|11.
|Мари Жордан
|1
|0
|12.
|Целина Берсант
|1
|0
|13.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|14.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|15.
|Музинга Нгонда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Фонте Жозе
|3
|0
|3.
|Челик Зеки
|3
|0
|4.
|Брадарич Домагой
|3
|0
|5.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|6.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|7.
|Араужо Луис
|2
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Шека
|1
|0
|12.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|13.
|Веа Тимоти
|1
|0
|14.
|Джало Тьягу
|1
|0
|15.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|Лилль
|4% (1)
|16% (4)
|16% (4)
|32% (8)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс
Лилль Последние 20 матчей: +11 =7 -2Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|27 - 10
|32
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 10
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 22
|26
|6.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 22
|24
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|14.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 26
|12
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|18.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 25
|10
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Нант
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Нант
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|Ним
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 14
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Лилль
Исход игры
Дижон
6% (9)
Ничья
11.4% (17)
Лилль
82.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
55.41% (82)
Нет
44.59% (66)
Популярный счёт
1:2 Лилль
36.2% (54)
0:1 Лилль
24.8% (37)
0:2 Лилль
14.1% (21)
1:1 Ничья
9.4% (14)
1:3 Лилль
5.4% (8)
1:0 Дижон
3.4% (5)
2:1 Дижон
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!