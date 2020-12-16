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Дижон
0:2
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
19' Гол
Язиджи Юсуф
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Манга Экеле
0:2
90' Гол
Веа Тимоти
90'+8
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
7
Саммаритано
Фредерик
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
11
Конате
Мусса
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
Дижон
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Язиджи Юсуф
(Челик Зеки)
58'
 
Йилмаз Бурак
Дэвид Джонатан
62'
Эбимбе Эрик
Саммаритано Фредерик
 
62'
Мари Жордан
Шейх Пап
 
71'
 
Веа Тимоти
Иконе Жонатан
72'
 
Сумаре Бубакари
Шека
72'
Добре Михай
Конате Мусса
 
72'
Боэ Саша
Шафик Фуад
 
84'
 
Лихаджи Исаак
Язиджи Юсуф
84'
 
Джало Тьягу
Челик Зеки
90'
Манга Экеле
 
90'
0:2
Веа Тимоти

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 4 0.27
2. Манга Экеле 1 0.07
3. Конате Мусса 1 0.07
4. Шедлер Орельен 1 0.07
5. Эбимбе Эрик 1 0.07
6. Музинга Нгонда 1 0.07
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.4
2. Бамба Джонатан 5 0.33
3. Язиджи Юсуф 5 0.33
4. Араужо Луис 3 0.2
5. Иконе Жонатан 2 0.13
6. Дэвид Джонатан 2 0.13
7. Челик Зеки 1 0.07
8. Фонте Жозе 1 0.07
9. Саншеш Ренату 1 0.07
10. Веа Тимоти 1 0.07
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 4 0
2. Шафик Фуад 3 0
3. Шейх Пап 3 0
4. Саммаритано Фредерик 2 0
5. Конате Мусса 2 0
6. Альягбе Сатурнин 2 0
7. Ндонг Ибраим 2 0
8. Шуиар Мунир 2 0
9. Эбимбе Эрик 2 0
10. Ассале Рожер 0 1
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Шедлер Орельен 1 0
14. Нуншиль Ахмад 1 0
15. Музинга Нгонда 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0
 Лилль 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4) 29.63% (8) 14.81% (4) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс
Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон
Лилль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага
Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Дижон 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лилль Лига 1
Лилль 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Лилль Лига 1 Дижон 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Лилль Товарищеские матчи Дижон 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ 2:0 Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион 1:1 Заявка 15 8 6 1 26 - 12 30
4. Марсель 1:1 Заявка 13 8 4 1 20 - 11 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ланс 3:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
7. Монако 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
9. Ренн 1:1 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
10. Брест 1:1 Заявка 15 7 1 7 24 - 26 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо 1:2 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян 0:2 Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 0:3 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ 2:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест 1:1 Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
6. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
7. Бордо 1:2 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Марсель 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс 3:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Ренн 1:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 0:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 7 5 2 0 10 - 4 17
2. ПСЖ 2:0 Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион 1:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс 3:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен 2:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест 1:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
16. Монако 0:3 Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Дижон 6% (9)
X 11.4% (17)
Лилль 82.6% (123)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 59.00 10.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 8.50 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.55 1.46
  31.77 8.56 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.05 8.90 1.04 1.65 2.22 2.95 1.40 2.15 1.75 1.08 7.77 1.79 2.10 1.58 2.50 1.07 8.40 1.17 5.00 1.05 9.50 1.02 9.80 1.01 13.00 0.00 17.00
9.40 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.31 3.32 1.13 5.55 1.09 5.75 1.01 11.00
4.02 1.27 3.76 1.28 3.10 1.38 2.22 1.69 1.86 2.02 1.60 2.40 1.35 3.29 1.27 3.87 1.30 3.60 1.43 2.90 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.18 1.68 1.91 1.89 1.38 3.00 1.14 6.00 1.03 12.00
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.10 6.90
3.08 1.40 2.54 1.55 2.00 1.90 1.61 2.41 1.25 4.30 1.12 6.70 1.27 3.92 1.19 4.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.19 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Дижон 0:2 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:2 Лилль

Исход игры
Дижон
6% (9)
Ничья
11.4% (17)
Лилль
82.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
55.41% (82)
Нет
44.59% (66)
Популярный счёт
1:2 Лилль
36.2% (54)
0:1 Лилль
24.8% (37)
0:2 Лилль
14.1% (21)
1:1 Ничья
9.4% (14)
1:3 Лилль
5.4% (8)
1:0 Дижон
3.4% (5)
2:1 Дижон
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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