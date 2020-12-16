  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
0:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Метц
0'
7' Желтая карточка
Лейя-Исека Аарон
30' Желтая карточка
Маига Хабиб
38' Желтая карточка
Делен Тома
39' Желтая карточка
Молле Флоран
0:1
50' Пенальти
Лейя-Исека Аарон
64'
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
6
Фофана
Мамаду
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
24
Лейя-Исека
Аарон
Монпелье
4-3-3
Метц
5-3-2

Ход матча

7'
 
Лейя-Исека Аарон
30'
 
Маига Хабиб
38'
 
Делен Тома
39'
Молле Флоран
 
50'
0:1
Лейя-Исека Аарон
63'
 
Нгетт Опа
Лейя-Исека Аарон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 6 0.4
2. Лаборд Гаэтан 4 0.27
3. Мавидиди Стефи 4 0.27
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.2
5. Молле Флоран 2 0.13
6. Конгре Даниэль 2 0.13
7. Мендеш Педру II 2 0.13
8. Суке Арно 1 0.07
9. Шкулетич Петар 1 0.07
10. Ристич Михайло 0 0
11. Самбья Саломон 0 0
12. Ойонго Амбруаз 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.4
2. Нгетт Опа 2 0.13
3. Булая Фарид 2 0.13
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.13
5. Гуйе Ламин 1 0.07
6. Яд Папа Ндиага 1 0.07
7. Бронн Дилан 1 (1) 0.07
8. Маига Хабиб 0 0
9. Юдоль Матьё 0 0
10. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Молле Флоран 1 1
5. Конгре Даниэль 2 0
6. Ферри Жордан 2 0
7. Делор Анди 2 0
8. Мендеш Педру II 2 0
9. Ле Таллек Дамьен 0 1
10. Юн Ил-Лок 1 0
11. Ойонго Амбруаз 1 0
12. Лаборд Гаэтан 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Мавидиди Стефи 1 0
15. Долли Киган 1 0
16. Коцца Николя 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Вагнер да Силва 1 0
10. Фофана Мамаду 1 0
11. Лейя-Исека Аарон 1 0
12. Булая Фарид 1 0
13. Сарр Пап 1 0
14. Бронн Дилан 1 0
15. Гуйе Ламин 1 0
16. Куяте Кики 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 12% (3) 16% (4) 16% (4) 24% (6) 16% (4) 16% (4)
 Метц 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург
Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург
Метц Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц
Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Метц 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:1 Метц Лига 1 Метц 2:2 Монпелье Лига 1 Метц 0:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:3 Метц Лига 1 Метц 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Метц Лига 1 Метц 3:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:2 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 15 9 5 1 27 - 10 32
2. Лион Заявка 14 8 5 1 25 - 11 29
3. ПСЖ Заявка 14 9 1 4 33 - 10 28
4. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
5. Монпелье 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 22 26
6. Анже 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 22 24
7. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Метц 1:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
12. Ницца 0:0 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
13. Бордо Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
14. Нант 1:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург 0:0 Заявка 15 3 3 9 20 - 26 12
17. Ним 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
18. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
19. Реймс 0:1 Заявка 15 2 4 9 17 - 25 10
20. Дижон 0:1 Заявка 15 1 6 8 9 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
7. Монпелье 0:1 Заявка 8 4 0 4 14 - 15 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Анже 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
11. Метц 1:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Нант 1:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца 0:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ним 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
19. Реймс 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Дижон 0:1 Заявка 8 0 4 4 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Монпелье 0:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Анже 0:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
6. Ницца 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 4 12
7. Лилль 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
10. Метц 1:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Нант 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
12. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
13. Ним 0:0 Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
14. Страсбург 0:0 Заявка 8 2 1 5 14 - 14 7
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Монпелье 87.8% (130)
X 11.5% (17)
Метц 0.7% (1)
Все прогнозы
3.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Метц
2.10
3.94
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 2.95 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.10 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.94 5.40
  2.10 2.62 5.53

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.31 7.60 1.06 2.65 1.47 2.60 1.53 2.08 1.79 1.33 3.25 1.44 2.85 1.02 13.00 1.13 6.20 1.04 10.00 1.02 11.50 1.01 12.50 0.00 19.50
9.00 1.02 8.00 1.06 3.32 1.31 2.50 1.53 1.85 2.06 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50
3.81 1.28 3.18 1.38 2.54 1.55 1.93 1.97 1.63 2.35 1.43 2.92 1.24 4.28 1.27 3.90 1.41 3.03 1.59 2.44 1.39 3.10 1.30 3.78 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.37 3.05 1.82 1.97 1.02 13.00 1.11 6.60 1.01 15.00
2.95 1.40 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.25 1.09 7.60
1.22 4.58 1.11 7.18 1.21 4.72 1.15 5.80 1.37 3.22 1.23 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60
3.68 1.28 2.59 1.53 1.63 2.28 1.26 3.85 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Монпелье 0:1 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Метц

Исход игры
Монпелье
87.8% (130)
Ничья
11.5% (17)
Метц
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.22% (65)
Меньше
55.78% (82)
Обе команды забьют
Да
54.42% (80)
Нет
45.58% (67)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
38.5% (57)
1:0 Монпелье
26.4% (39)
2:0 Монпелье
16.9% (25)
1:1 Ничья
10.1% (15)
3:1 Монпелье
4.7% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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