Монпелье
0:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Стад де ля Моссон
Метц
7' Желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
30' Желтая карточкаМаига Хабиб
38' Желтая карточкаДелен Тома
39' Желтая карточкаМолле Флоран
0:1
50' ПенальтиЛейя-Исека Аарон
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
21
Бойе
Джон
23
Куяте
Кики
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
-
11 Нгетт ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
30'
38'
39'
50'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|6
|0.4
|2.
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.27
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.27
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.2
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.13
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.13
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.13
|8.
|Суке Арно
|1
|0.07
|9.
|Шкулетич Петар
|1
|0.07
|10.
|Ристич Михайло
|0
|0
|11.
|Самбья Саломон
|0
|0
|12.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.4
|2.
|Нгетт Опа
|2
|0.13
|3.
|Булая Фарид
|2
|0.13
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|2 (2)
|0.13
|5.
|Гуйе Ламин
|1
|0.07
|6.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.07
|7.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.07
|8.
|Маига Хабиб
|0
|0
|9.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|10.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Молле Флоран
|1
|1
|5.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|6.
|Ферри Жордан
|2
|0
|7.
|Делор Анди
|2
|0
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|9.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|10.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|12.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Пажо Венсан
|3
|0
|5.
|Делен Тома
|3
|0
|6.
|Бойе Джон
|1
|1
|7.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|8.
|Укидья Александр
|2
|0
|9.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|10.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|11.
|Лейя-Исека Аарон
|1
|0
|12.
|Булая Фарид
|1
|0
|13.
|Сарр Пап
|1
|0
|14.
|Бронн Дилан
|1
|0
|15.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|16.
|Куяте Кики
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|Метц
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург
Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург
Метц Последние 20 матчей: +8 =6 -6Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|27 - 10
|32
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 10
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 22
|26
|6.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 22
|24
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|14.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 26
|12
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|18.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 25
|10
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Нант
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Нант
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|Ним
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 14
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Метц
Исход игры
Монпелье
87.8% (130)
Ничья
11.5% (17)
Метц
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.22% (65)
Меньше
55.78% (82)
Обе команды забьют
Да
54.42% (80)
Нет
45.58% (67)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
38.5% (57)
1:0 Монпелье
26.4% (39)
2:0 Монпелье
16.9% (25)
1:1 Ничья
10.1% (15)
3:1 Монпелье
4.7% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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