Реймс
0:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Стад Огюст Делон
Нант
5' Желтая карточкаФабио да Сильва
7' Желтая карточкаКонан Гислен
0:1
18' ГолПаллуа Николя
58' Желтая карточкаКассама Морету
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
11
Диа
Булайе
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диа БулайеПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
18'
0:1
58'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|8 (3)
|0.53
|2.
|Зенели Арбер
|1
|0.07
|3.
|Кафаро Матьё
|1
|0.07
|4.
|Туре Эль Билал
|1
|0.07
|5.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.07
|6.
|Фас Ваут
|1
|0.07
|7.
|Кассама Морету
|1
|0.07
|8.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.07
|9.
|Бериша Валон
|0
|0
|10.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|4
|0.27
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.13
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.13
|4.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.13
|5.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.13
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.07
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.07
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.07
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.07
|10.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|5
|1
|2.
|Кассама Морету
|3
|2
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|7.
|Конан Гислен
|2
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|2
|0
|9.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|10.
|Бериша Валон
|1
|0
|11.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|12.
|Райкович Предраг
|1
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|14.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|15.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|16.
|Диа Булайе
|1
|0
|17.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|18.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|3.
|Луза Имран
|2
|1
|4.
|Паллуа Николя
|3
|0
|5.
|Абейд Мехди
|3
|0
|6.
|Блас Людовик
|3
|0
|7.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|8.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|10.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|11.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|12.
|Коко Маркус
|1
|0
|13.
|Лафон Альбан
|1
|0
|14.
|Траоре Шарль
|1
|0
|15.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|16.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|17.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|Нант
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|0
|20% (3)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним
Нант Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант
Последние игры между собой
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|27 - 10
|32
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 10
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 22
|26
|6.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 22
|24
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|14.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 26
|12
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|18.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 25
|10
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Нант
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Нант
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|Ним
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 14
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 0:1 Нант
Исход игры
Реймс
33.8% (50)
Ничья
51.4% (76)
Нант
14.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
22.07% (32)
Меньше
77.93% (113)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.3% (70)
1:0 Реймс
16.2% (24)
2:1 Реймс
13.5% (20)
1:2 Нант
6.8% (10)
0:1 Нант
5.4% (8)
2:0 Реймс
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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