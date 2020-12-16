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  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
3:2
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
5' Желтая карточка
Фабио да Сильва
7' Желтая карточка
Конан Гислен
0:1
18' Гол
Паллуа Николя
58' Желтая карточка
Кассама Морету
1:1
68' Гол
Туре Эль Билал
2:1
72' Пенальти
Диа Булайе
72' Желтая карточка
Траоре Шарль
3:1
75' Гол
Кафаро Матьё
3:2
79' Гол
Блас Людовик
90'+6
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
11
Диа
Булайе
14
Бериша
Валон
23
Кассама
Морету
10
Зенели
Арбер
27
Туре
Эль
Билал
9
Сирхейс
Кай
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
3
Жиротто
Андрей
19
Туре
Абдулайе
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Реймс
4-4-2
Нант
4-3-3

Ход матча

5'
 
Фабио да Сильва
7'
Конан Гислен
 
18'
0:1
Паллуа Николя
(Луза Имран)
46'
 
Аппиа Деннис
Фабио да Сильва
58'
Кассама Морету
 
61'
Кафаро Матьё
Сирхейс Кай
 
68'
Туре Эль Билал
(Кафаро Матьё)
1:1
72'
Диа Булайе
2:1
72'
 
Траоре Шарль
73'
 
Коко Маркус
Саймон Мозес
75'
Кафаро Матьё
(Зенели Арбер)
3:1
76'
Манетси Маршал
Туре Эль Билал
 
79'
3:2
Блас Людовик
79'
 
Чиривелла Педро
Луза Имран
80'
 
Эмон Рено
Коло-Муани Рандаль
80'
 
Бамба Кадер
Блас Людовик
82'
Шавалерин Ксавье
Бериша Валон
 
82'
Думбия Мусса
Зенели Арбер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 9 (4) 0.6
2. Кафаро Матьё 2 0.13
3. Туре Эль Билал 2 0.13
4. Зенели Арбер 1 0.07
5. Абдельамид Юнис 1 0.07
6. Фас Ваут 1 0.07
7. Кассама Морету 1 0.07
8. Мбюкю Натанаэль 1 0.07
9. Бериша Валон 0 0
10. Кутеса Дерек 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.33
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.13
3. Бамба Кадер 2 0.13
4. Саймон Мозес 2 (1) 0.13
5. Луза Имран 2 (2) 0.13
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.07
7. Паллуа Николя 1 0.07
8. Эмон Рено 1 0.07
9. Жиротто Андрей 1 0.07
10. Аппиа Деннис 0 0
11. Коршья Себастьен 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Кассама Морету 3 2
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Конан Гислен 2 0
8. Туре Эль Билал 2 0
9. Донис Анастасиос 0 1
10. Бериша Валон 1 0
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Хорнби Фрэйзер 1 0
16. Диа Булайе 1 0
17. Драмме Муамаду 1 0
18. Экитик Юго 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Жиротто Андрей 2 1
3. Луза Имран 2 1
4. Паллуа Николя 3 0
5. Абейд Мехди 3 0
6. Блас Людовик 3 0
7. Чиривелла Педро 2 0
8. Траоре Шарль 2 0
9. Аппиа Деннис 1 0
10. Коршья Себастьен 1 0
11. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
12. Туре Абдулайе 1 0
13. Коко Маркус 1 0
14. Лафон Альбан 1 0
15. Коло-Муани Рандаль 1 0
16. Ндилю Бридж 1 0
17. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 27.78% (5) 5.56% (1)
 Нант 5.88% (1) 35.29% (6) 5.88% (1) 0 17.65% (3) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним
Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс
Нант Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант
Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Нант 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Нант Лига 1
Нант 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Реймс Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Реймс Лига 2 Реймс 3:1 Нант Лига 2 Реймс 0:1 Нант Кубок лиги Нант 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Нант Лига 2 Реймс 3:3 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ 2:0 Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион 1:1 Заявка 15 8 6 1 26 - 12 30
4. Марсель 1:1 Заявка 13 8 4 1 20 - 11 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ланс 3:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
7. Монако 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
9. Ренн 1:1 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
10. Брест 1:1 Заявка 15 7 1 7 24 - 26 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо 1:2 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян 0:2 Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 0:3 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ 2:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест 1:1 Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
6. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
7. Бордо 1:2 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Марсель 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс 3:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Ренн 1:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 0:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 7 5 2 0 10 - 4 17
2. ПСЖ 2:0 Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион 1:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс 3:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен 2:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест 1:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
16. Монако 0:3 Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Реймс 33.8% (50)
X 51.4% (76)
Нант 14.9% (22)
Все прогнозы
2.41 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 21.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.70 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.36 3.05
  8.16 3.64 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.15 6.40 1.08 3.90 1.25 2.31 1.63 1.87 2.05 1.42 2.85 1.30 3.40 1.09 7.20 1.10 7.60 1.03 12.00 1.01 15.00 1.02 13.00 0.00 21.00
8.00 1.05 6.85 1.09 2.99 1.37 2.17 1.69 1.74 2.21 1.35 3.20 1.24 3.88 1.06 6.85 1.04 7.90
4.20 1.25 3.48 1.33 2.74 1.48 1.99 1.92 1.66 2.30 1.45 2.84 1.25 4.12 1.33 3.44 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.90 1.90 1.65 2.23 1.48 2.63 1.09 7.40 1.04 10.00
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.10 7.00 1.06 8.40
2.62 1.52 2.15 1.76 1.66 2.30 1.43 2.96 1.27 4.01 1.14 6.15 1.20 4.83 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.63 1.60 2.28 1.23 4.00
3.45 1.31 2.31 1.61 1.53 2.43 1.19 4.55 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.50 1.23
Где смотреть матч Реймс 3:2 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 3:2 Нант

Исход игры
Реймс
33.8% (50)
Ничья
51.4% (76)
Нант
14.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
22.07% (32)
Меньше
77.93% (113)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.3% (70)
1:0 Реймс
16.2% (24)
2:1 Реймс
13.5% (20)
1:2 Нант
6.8% (10)
0:1 Нант
5.4% (8)
2:0 Реймс
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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