Бордо
1:2
Второй тайм: 84'
Стадион: Матмю Атлантик
Сент-Этьен
8' Желтая карточкаКватенг Энок
0:1
15' ГолНорден Арно
1:1
24' ГолХван Ый-Чжо
30' Желтая карточкаОтавио II
36' Желтая карточкаБудебуз Ряд
54' Желтая карточкаСабали Юссуф
1:2
75' ГолНеу Иван
77' Желтая карточкаХазри Вахби
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
-
36 Мара СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
15'
0:1
24'
1:1
30'
36'
54'
75'
1:2
77'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|3
|0.2
|2.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.13
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.13
|4.
|Уден Реми
|2
|0.13
|5.
|Майя Джош
|2
|0.13
|6.
|Адли Ясин
|1
|0.07
|7.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.07
|8.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0.07
|9.
|Косельни Лоран
|0
|0
|10.
|Байсс Пол
|0
|0
|11.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.2
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.13
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.13
|4.
|Камара Махди
|2
|0.13
|5.
|Норден Арно
|1
|0.07
|6.
|Неу Иван
|1
|0.07
|7.
|Масон Иван
|1
|0.07
|8.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.07
|9.
|Мукуди Ароль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Байсс Пол
|2
|1
|3.
|Кастро Пабло
|3
|0
|4.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|5.
|Кватенг Энок
|3
|0
|6.
|Бриан Джимми
|2
|0
|7.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|8.
|Бенито Лорис
|2
|0
|9.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|10.
|Майя Джош
|2
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|12.
|Башич Тома
|1
|0
|13.
|Уден Реми
|1
|0
|14.
|Адли Ясин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|5
|0
|2.
|Хазри Вахби
|2
|1
|3.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|4.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|5.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|6.
|Амума Ромен
|2
|0
|7.
|Камара Махди
|2
|0
|8.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|9.
|Масон Иван
|2
|0
|10.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|1
|0
|12.
|Трауко Мигель
|1
|0
|13.
|Буанга Денис
|1
|0
|14.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|15.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|16.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|17.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|18.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|0
|46.15% (6)
|Сент-Этьен
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт
Последние игры между собой
Бордо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Марсель
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 11
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|7.
|Монако
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|10.
|Брест
|1:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 26
|22
|11.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|12.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 26
|13
|18.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|0:3 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|1:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|7.
|Бордо
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Марсель
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Ренн
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|16.
|Монако
|0:3 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бордо 1:2 Сент-Этьен
Исход игры
Бордо
82.7% (124)
Ничья
17.3% (26)
Сент-Этьен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
46.31% (69)
Нет
53.69% (80)
Популярный счёт
1:0 Бордо
44.7% (67)
2:1 Бордо
27.3% (41)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Бордо
7.3% (11)
3:1 Бордо
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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