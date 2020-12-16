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  3. Франция
Бордо
1:2
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
8' Желтая карточка
Кватенг Энок
0:1
15' Гол
Норден Арно
1:1
24' Гол
Хван Ый-Чжо
30' Желтая карточка
Отавио II
36' Желтая карточка
Будебуз Ряд
54' Желтая карточка
Сабали Юссуф
1:2
75' Гол
Неу Иван
77' Желтая карточка
Хазри Вахби
90'+6
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
8
Бен
Арфа
Хатем
9
Майя
Джош
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Ряд
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
Бордо
4-4-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

8'
Кватенг Энок
 
15'
0:1
Норден Арно
(Буанга Денис)
24'
Хван Ый-Чжо
(Байсс Пол)
1:1
30'
Отавио II
 
36'
 
Будебуз Ряд
54'
Сабали Юссуф
 
61'
Бриан Джимми
Майя Джош
 
61'
Зеркан Мехди
Башич Тома
 
61'
Пундже Максим
Хван Ый-Чжо
 
61'
Де Превиль Николя
Кватенг Энок
 
65'
 
Амума Ромен
Буанга Денис
65'
 
Хазри Вахби
Будебуз Ряд
73'
 
Юссуф Зейду
Аушиш Адиль
73'
 
Гурна-Дуат Лукас
Норден Арно
75'
1:2
Неу Иван
77'
 
Хазри Вахби
81'
Уден Реми
Отавио II
 
90'
 
Соу Сайду
Колодзейчак Тимоти

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.2
2. Бен Арфа Хатем 2 0.13
3. Калу Сэмьюэл 2 0.13
4. Уден Реми 2 0.13
5. Майя Джош 2 0.13
6. Адли Ясин 1 0.07
7. Бриан Джимми 1 (1) 0.07
8. Хван Ый-Чжо 1 0.07
9. Косельни Лоран 0 0
10. Байсс Пол 0 0
11. Де Превиль Николя 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.2
2. Аушиш Адиль 2 0.13
3. Буанга Денис 2 (1) 0.13
4. Камара Махди 2 0.13
5. Норден Арно 1 0.07
6. Неу Иван 1 0.07
7. Масон Иван 1 0.07
8. Хазри Вахби 1 (1) 0.07
9. Мукуди Ароль 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Байсс Пол 2 1
3. Кастро Пабло 3 0
4. Сабали Юссуф 3 0
5. Кватенг Энок 3 0
6. Бриан Джимми 2 0
7. Де Превиль Николя 2 0
8. Бенито Лорис 2 0
9. Калу Сэмьюэл 2 0
10. Майя Джош 2 0
11. Зеркан Мехди 0 1
12. Башич Тома 1 0
13. Уден Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 5 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Мукуди Ароль 3 0
4. Колодзейчак Тимоти 1 1
5. Дебюши Матьё 2 0
6. Амума Ромен 2 0
7. Камара Махди 2 0
8. Муэффек Аймен 2 0
9. Масон Иван 2 0
10. Гурна-Дуат Лукас 2 0
11. Будебуз Ряд 1 0
12. Трауко Мигель 1 0
13. Буанга Денис 1 0
14. Рецос Панайотис 1 0
15. Юссуф Зейду 1 0
16. Аушиш Адиль 1 0
17. Фофана Уэсли 1 0
18. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 7.14% (1) 35.71% (5) 7.14% (1) 7.14% (1) 0 42.86% (6)
 Сент-Этьен 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо
Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Бордо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сент-Этьен 4:2 Бордо Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1
Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель Заявка 13 8 3 2 20 - 12 27
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
7. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
9. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Бордо 82.7% (124)
X 17.3% (26)
Сент-Этьен 0% (0)
Все прогнозы
2.53 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 46.00 5.00 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 4.80 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.46 3.08
  4.06 1.84 3.99

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 8.10 1.11 7.00 1.09 2.70 1.50 2.17 1.74 2.70 1.45 1.47 2.70 1.62 2.27 1.14 6.00 1.17 8.40 1.01 11.00 1.03 7.20 0.00 19.00 1.01 15.00
7.50 1.02 6.80 1.05 3.32 1.31 2.50 1.53 1.87 2.03 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35
8.16 1.10 3.24 1.38 2.84 1.47 2.45 1.61 2.02 1.88 2.18 1.73 1.81 2.07 1.43 2.95 1.30 3.69 1.52 2.62 1.29 3.74 1.43 2.96 1.20 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.77 2.05 2.00 1.80 1.07 6.60 1.42 2.85 1.03 12.00
2.88 1.42 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
2.86 1.47 2.34 1.66 1.83 2.09 1.53 2.67 1.85 2.03 1.53 2.60 1.22 4.54 1.16 5.65 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.45 1.31 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Бордо 1:2 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 1:2 Сент-Этьен

Исход игры
Бордо
82.7% (124)
Ничья
17.3% (26)
Сент-Этьен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
46.31% (69)
Нет
53.69% (80)
Популярный счёт
1:0 Бордо
44.7% (67)
2:1 Бордо
27.3% (41)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Бордо
7.3% (11)
3:1 Бордо
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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