  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монако
0:3
Второй тайм: 84'

Стадион:
Ланс
0'
0:1
1' Гол
Силла Иссиага
9' Желтая карточка
Гради Жонатан
12' Желтая карточка
Дукуре Шейк
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Гради Жонатан
23' Красная карточка
Дисаси Аксель
30' Желтая карточка
Банса Саймон
0:2
33' Гол
Банса Саймон
0:3
39' Гол
Какута Гаэль
77' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро
80' Желтая карточка
Маурисио Тони
84'
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
2
Балло-Туре
Фоде
37
Диоп
Софьян
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
11
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
14
Медина
Факундо
21
Айдара
Массадио
13
Мишлен
Клеман
8
Фофана
Секо
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
23
Банса
Саймон
Монако
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

1'
0:1
Силла Иссиага
(Мишлен Клеман)
9'
 
Гради Жонатан
12'
 
Дукуре Шейк
18'
 
Гради Жонатан
23'
Дисаси Аксель
 
28'
Бадьяшиль Бенуа
Диоп Софьян
 
30'
 
Банса Саймон
33'
0:2
Банса Саймон
(Мишлен Клеман)
39'
0:3
Какута Гаэль
(Фофана Секо)
46'
Сидибе Джибриль
Бен-Йеддер Виссам
 
46'
Матазо Элио
Фолланд Кевин
 
57'
 
Маурисио Тони
Какута Гаэль
60'
Пеллегри Пьетро
Желсон Мартиньш
 
71'
 
Фортес Стивен
Гради Жонатан
72'
 
Каюзак Янник
Фофана Секо
72'
 
Боура Исмаэль
Силла Иссиага
77'
Пеллегри Пьетро
 
79'
 
Жан Корентин
Дукуре Шейк
80'
 
Маурисио Тони

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.47
2. Фолланд Кевин 5 0.33
3. Диоп Софьян 3 0.2
4. Желсон Мартиньш 2 0.13
5. Дисаси Аксель 2 0.13
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.13
7. Агилар Рубен 1 0.07
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.07
9. Пеллегри Пьетро 1 0.07
10. Геббельс Виллем 1 0.07
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 7 (5) 0.5
2. Ганаго Игнатиус 5 0.36
3. Сотока Флорьян 3 0.21
4. Мюинга Арно 3 0.21
5. Банса Саймон 2 0.14
6. Силла Иссиага 1 0.07
7. Медина Факундо 1 0.07
8. Фофана Секо 0 0
9. Маурисио Тони 0 0
10. Мишлен Клеман 0 0
11. Жан Корентин 0 0
12. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Фофана Юссуф 4 1
3. Чуамени Орельен 3 1
4. Агилар Рубен 3 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Пеллегри Пьетро 2 0
10. Диоп Софьян 2 0
11. Матсима Крислен 2 0
12. Сидибе Джибриль 1 0
13. Фолланд Кевин 1 0
14. Балло-Туре Фоде 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 6 1
2. Баде Луак 4 1
3. Каюзак Янник 5 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Сотока Флорьян 2 0
8. Мишлен Клеман 0 1
9. Перес Мануэль 1 0
10. Жан Корентин 1 0
11. Фортес Стивен 1 0
12. Маурисио Тони 1 0
13. Банса Саймон 1 0
14. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 8% (2) 24% (6) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 16% (4)
 Ланс 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ
Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант
Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс

Последние игры между собой

Монако: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Ланс 0:3 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 6:0 Ланс Кубок Монако 2:1 Ланс Лига 2
Ланс 0:4 Монако Лига 2 Монако 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ланс Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок лиги Ланс 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок Ланс 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 1:2 Ланс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ 2:0 Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион 1:1 Заявка 15 8 6 1 26 - 12 30
4. Марсель 1:1 Заявка 13 8 4 1 20 - 11 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ланс 3:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
7. Монако 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
9. Ренн 1:1 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
10. Брест 1:1 Заявка 15 7 1 7 24 - 26 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо 1:2 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян 0:2 Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 0:3 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ 2:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест 1:1 Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
6. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
7. Бордо 1:2 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Марсель 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс 3:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Ренн 1:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 0:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 7 5 2 0 10 - 4 17
2. ПСЖ 2:0 Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион 1:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс 3:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен 2:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест 1:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
16. Монако 0:3 Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 84'
    Долго катают мяч гости на чужой половине поля, но до опасных моментов дело пока так и не доходит.
  • 83'
    С фланга низом прострелил Мишлен в центр штрафной, но здесь нарушил правила Боура в борьбе против защитника.
  • 82'
    Со штрафного Агилар навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч вынес головой подальше Медина.
  • Желтая карточка
    81'
    В центре поля руками хватал Маурисио своего соперника за футболку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • Замена
    80'
    Замена произошла в составе "Ланса". Вместо Шейка Дукуре доигрывать поединок будет Корентин Жан.
  • 79'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Маурисио, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 78'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Дукуре. Без помощи медиков не обойтись здесь.
  • Желтая карточка
    77'
    Прямой ногой наступил на ногу соперника в центре поля Пеллегри, за что тут же получил желтую карточку.
  • 76'
    Дальний заброс исполнял Каюзак в штрафную на Ганаго, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Марипану.
  • 75'
    Игра успокоилась в последние минуты, катают мяч в центре поля гости, а у монегасков не получается его отобрать.
  • 74'
    В верховой борьбе против Банса получил повреждение Агилар. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • Замена
    73'
    Тройная замена произошла в составе гостей. Вместо Фофана, Силла и Гради играть будут Фортес, Каюзак и Боура.
  • 72'
    В центре поля получил по ногам Маурисио от Пеллегри. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ланса".
  • 71'
    Перехватил мяч в центре поля Фофана и тут же забросил вперед на ход Пеллегри, но тому не удалось убежать от Силла.
  • 70'
    Тонким пасом Силла запускал в штрафную соперника Банса, но перехватил мяч в подкате защитник.
  • 69'
    Со штрафного навесил Агилар на дальнюю штангу, куда вбегал Фофана, но пробить ему головой не позволил Медина.
  • 68'
    В центре поля получил по ногам Агилар от Дукуре. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 67'
    Выиграл подбор перед штрафной соперника Фофана и с лету пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
  • 66'
    Мягко забросил Фофана в штрафную, куда врывался Маурисио, но Манноне на выходе перехватил этот пас.
  • 65'
    Сместился с правого фланга в центр Дукуре и пробил по воротам метров с двадцати, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 64'
    Со штрафного закрутил Мишлен на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча Фофана в борьбе с защитником.
  • 63'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Ганаго и вынудил нарушить правила Марипана. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 62'
    В разрез отдавал Маурисио в штрафную на Ганаго, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Бадьяшиль.
  • Замена
    61'
    Замена очередная в нашем поединке произошла. Вместо Желсона Мартиньша свое игровое время получил Пьетро Пеллегри.
  • 60'
    С правого фланга навесил Мишлен в штрафную, но мяч от головы Марипана полетел за боковую линию.
  • 59'
    Догнал мяч на фланге Маурисио и тут же подал в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Манноне.
  • Замена
    57'
    Замена произошла в составе "Ланса". Вместо Гаэля Какута игру продолжать будет Тони Маурисио.
  • 56'
    С фланга отдавал пас в разрез Сидибе на ход Фофана, но тот из-под защитника пробил выше перекладины.
  • 55'
    Отличным пасом Мартиньш вывел на ударную позицию Фофана, но тот пробил крайне неточно.
  • 54'
    Прорвался Мартиньш по левой бровке и низом прострелил в центр штрафной, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 53'
    В разрез отдавал Какута в штрафную на Ганаго, но тот не смог оторваться от Марипана и подарил тому мяч.
  • 52'
    Снова Ганаго мог замыкать из пределов штрафной прострел с фланга, но проиграл он борьбу за мяч Марипану.
  • 51'
    В верховой борьбе против Бадьяшиля в центре поля подыграл себе рукой Ганаго. Штрафной удар исполнят монегаски.
  • 50'
    С фланга сместился в центр Айдара и неожиданно решил пробить по воротам, но на пути мяча оказался Марипан.
  • 49'
    Мягко забросил в штрафную Дукуре на ход Ганаго, но тот проиграл скоростную дуэль защитнику и потерял мяч.
  • 48'
    Диагональ исполнял Фофана на левый фланг, куда врывался Силла, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • Замена
    47'
    Замена двойная в перерыве произошла в составе "Монако". Вместо Бен-Йеддера и Фолланда на второй тайм вышли Сидибе и Матазо.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Комфортное преимущество имеют гости после первого тайма!
  • 45'
    С углового навесил в центр чужой штрафной Мишлен, но здесь спокойно вынес мяч Марипан головой подальше. 
  • 45'
    Прорывался по флангу Фофана на скорости, но напоролся на Бадьяшиля, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 45'
    Мягко забросил в штрафную соперника Фолланд на ход Бен-Йеддеру, но перехватил мяч в последний момент Гради.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Со штрафного Мишлен навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Фофана не смог в борьбе с защитником.
  • 43'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Ганаго. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 42'
    В центре поля получил по ногам Ганаго от Бадьяшиля. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ланса".
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Гаэль Какута! Отличную контратаку провели гости. Получил мяч в центре поля Какута, прошел к чужой штрафной, обыгрался в стеночку с Фофана, после чего пробил метров с восьми точно в нижний угол.
  • 39'
    Дальний заброс исполнял Чуамени в штрафную на ход Фолланду, но мяч полетел слишком сильно и стал легкой добычей для вратаря.
  • 38'
    Гради по флангу забросил на ход Мишлену, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.
  • 37'
    В центре поля слишком активно прессинговал соперника Банса и заехал по ногам Марипану. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 35'
    Догнал мяч у лицевой линии Бен-Йеддер и тут же подал в касание в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Саймон Банса! Подключился к атаке своей команды вновь по флангу Мишлен и выкатил отличный пас на ближнюю штангу, куда ворвался Банса и в одно касание переправил мяч между ног голкиперу.
  • 33'
    С углового навесил Агилар в центр штрафной, где пытался пробить головой Бадьяшиль, но проиграл он борьбу за мяч Айдаре.
  • 32'
    Ушел от соперника на фланге Мартиньш и подал на дальнюю штангу, но здесь Фолланд не смог пробить в борьбе с Мединой.
  • Желтая карточка
    31'
    В центре поля Банса заехал прямой ногой по ногам Мартиньшу. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой. 
  • 30'
    С фланга низом отдавал Мишлен в центр на Ганаго, но тому не удалось пробить в борьбе с двумя защитниками. 
  • Замена
    29'
    Замена произошла  в составе монегасков. Вместо Софьяна Диопа игру продолжать будет Бенуа Бадьяшиль.
  • 28'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ганаго и сбросил на ход Банса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 27'
    Долго катают мяч в центре поля футболисты "Ланса". Пытаются они выманить соперника, который ушел в оборону всей командой. 
  • 26'
    С угла поля навесил Банса на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.
  • Угловой
    25'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Какута, но мяч угодил в стенку и полетел на угловой.
  • Красная карточка
    24'
    В очередной раз провалилась оборона хозяев, позволив выскочить на ворота Ганаго. У Дисаси не было другого выбора, кроме как сбивать форварда руками. Судья за это нарушение тут же показал прямую красную карточку.
  • 23'
    Подхватил мяч на левой бровке Балло-Туре и тут же подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 22'
    С фланга покатил низом в центр Агилар на Фолланда, но тот в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.
  • 21'
    По флангу отдавал Агилар на ход Диопу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 20'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Ганаго. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 19'
    Мог выскакивать на ворота соперника Ганаго после паса от Силла, но в последний момент в подкате у него из-под ног вынес сферу Марипан.
  • 18'
    Вот это да, после просмотра повтора судья изменил свое решение и назначил штрафной удар в пользу гостей вместо пенальти.
  • Видеоповтор
    17'
    Пауза в матче. Судья решил проверить правильность своего решения на повторе, ждем окончательного вердикта. 
  • Пенальти!
    16'
    После паса от Фолланда выскакивал один на один с голкипером Мартиньш, но упал после подката от защитника. Это пенальти!
  • Опасный момент
    15'
    После подачи с угла поля пробивал в падении Марипан, но мяч угодил точно в перекладину и вылетел за пределы поля.
  • Угловой
    14'
    Прорвался по правому флангу на скорости Бен-Йеддер и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 13'
    Неудачно разыграли угловой монегаски. После подачи на ближнюю штангу и серии рикошетов пробил головой Агилар, но точно в руки Лека.
  • Угловой
    12'
    Со штрафного подал на ближнюю штангу Фофана, но здесь спокойно Дукуре вынес мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    11'
    Теперь уже перед своей штрафной заехал по ногам сопернику Дукуре. Еще одну желтую карточку показал судья.
  • Опасный момент
    10'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мартиньш со штрафного. Здесь пробил головой Фолланд, но в красивом прыжке спас свою команду Лека.
  • Желтая карточка
    9'
    В центре поля Гради в грубом подкате снес Мартиньша. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 8'
    Низом покатил с фланга в штрафную Бен-Йеддер, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Медина.
  • Офсайд
    7'
    Диагональ исполнял Фолланд в штрафную на Бен-Йеддера, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 6'
    Убежал от соперника по флангу Мартиньш и прострелил на дальнюю штангу, где пробил Фолланд, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 5'
    Прорвался по флангу Фофана и подал на дальнюю штангу, но на этот раз там никого из партнеров не оказалось.
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Иссиага Силла! Быстрый гол смогли забить гости. Прорвался по флангу Мишлен и низом покатил на дальнюю штангу, где был совсем один Силла, который вколотил сферу точно в нижний угол.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
    • Прогнозы 151
    Монако 96% (145)
    X 2.6% (4)
    Ланс 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.66 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ланс
    50.00
    8.30
    5.50
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 20.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.55 5.50
  15.23 8.30 1.16

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
18.00 0.00 12.00 1.01 4.80 1.16 4.00 1.27 8.50 1.06 2.17 1.74 1.93 1.96 1.72 2.20 1.72 2.10 1.30 3.50 1.09 7.20 1.09 6.70 1.12 6.10 1.01 12.50 1.01 15.00 1.02 13.00
12.50 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.95 1.25 2.45 1.61 1.89 1.91 1.55 2.39 1.27 3.48 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
5.07 1.20 2.86 1.47 3.94 1.27 2.15 1.77 3.03 1.41 2.35 1.63 1.43 2.87 1.24 4.14 1.76 2.12 1.47 2.73 2.31 1.65 2.01 1.85 1.70 2.21 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.40 1.55 1.61 2.33 1.22 4.10 1.55 2.45 1.05 9.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
3.05 1.43 2.41 1.63 1.84 2.08 2.36 1.63 1.94 1.94 1.49 2.71 1.33 3.47 1.37 3.16 1.20 4.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.49 2.50 1.30 3.30
5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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Прогнозы на матч Монако 0:3 Ланс

Исход игры
Монако
96% (145)
Ничья
2.6% (4)
Ланс
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (88)
Меньше
40.54% (60)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
2:1 Монако
49.7% (75)
2:0 Монако
23.2% (35)
1:0 Монако
13.9% (21)
3:1 Монако
5.3% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
3:2 Монако
1.3% (2)
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