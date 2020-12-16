В центре поля руками хватал Маурисио своего соперника за футболку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Со штрафного Агилар навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч вынес головой подальше Медина.

С фланга низом прострелил Мишлен в центр штрафной, но здесь нарушил правила Боура в борьбе против защитника.

Долго катают мяч гости на чужой половине поля, но до опасных моментов дело пока так и не доходит.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал стартовый свисток, поехали!

Замена двойная в перерыве произошла в составе "Монако". Вместо Бен-Йеддера и Фолланда на второй тайм вышли Сидибе и Матазо.

Диагональ исполнял Фофана на левый фланг, куда врывался Силла, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

Мягко забросил в штрафную Дукуре на ход Ганаго, но тот проиграл скоростную дуэль защитнику и потерял мяч.

С фланга сместился в центр Айдара и неожиданно решил пробить по воротам, но на пути мяча оказался Марипан.

В верховой борьбе против Бадьяшиля в центре поля подыграл себе рукой Ганаго. Штрафной удар исполнят монегаски.

Снова Ганаго мог замыкать из пределов штрафной прострел с фланга, но проиграл он борьбу за мяч Марипану.

В разрез отдавал Какута в штрафную на Ганаго, но тот не смог оторваться от Марипана и подарил тому мяч.

Прорвался Мартиньш по левой бровке и низом прострелил в центр штрафной, но там никого из партнеров не оказалось.

Отличным пасом Мартиньш вывел на ударную позицию Фофана, но тот пробил крайне неточно.

С фланга отдавал пас в разрез Сидибе на ход Фофана, но тот из-под защитника пробил выше перекладины.

Догнал мяч на фланге Маурисио и тут же подал в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Манноне.

С правого фланга навесил Мишлен в штрафную, но мяч от головы Марипана полетел за боковую линию.

Замена очередная в нашем поединке произошла. Вместо Желсона Мартиньша свое игровое время получил Пьетро Пеллегри.

В разрез отдавал Маурисио в штрафную на Ганаго, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Бадьяшиль.

Со штрафного закрутил Мишлен на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча Фофана в борьбе с защитником.

Сместился с правого фланга в центр Дукуре и пробил по воротам метров с двадцати, но мяч прошел рядом со штангой.

Мягко забросил Фофана в штрафную, куда врывался Маурисио, но Манноне на выходе перехватил этот пас.

Выиграл подбор перед штрафной соперника Фофана и с лету пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

В центре поля получил по ногам Агилар от Дукуре. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного навесил Агилар на дальнюю штангу, куда вбегал Фофана, но пробить ему головой не позволил Медина.

Тонким пасом Силла запускал в штрафную соперника Банса, но перехватил мяч в подкате защитник.

Перехватил мяч в центре поля Фофана и тут же забросил вперед на ход Пеллегри, но тому не удалось убежать от Силла.

В центре поля получил по ногам Маурисио от Пеллегри. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ланса".

Тройная замена произошла в составе гостей. Вместо Фофана, Силла и Гради играть будут Фортес, Каюзак и Боура.

В верховой борьбе против Банса получил повреждение Агилар. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Игра успокоилась в последние минуты, катают мяч в центре поля гости, а у монегасков не получается его отобрать.

Дальний заброс исполнял Каюзак в штрафную на Ганаго, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Марипану.

Прямой ногой наступил на ногу соперника в центре поля Пеллегри, за что тут же получил желтую карточку.

Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Дукуре. Без помощи медиков не обойтись здесь.

С правого фланга навесил в центр штрафной Маурисио, но здесь до удара дело так и не дошло.

Первый тайм

— Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Комфортное преимущество имеют гости после первого тайма!

45' С углового навесил в центр чужой штрафной Мишлен, но здесь спокойно вынес мяч Марипан головой подальше.

45' Прорывался по флангу Фофана на скорости, но напоролся на Бадьяшиля, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

45' Мягко забросил в штрафную соперника Фолланд на ход Бен-Йеддеру, но перехватил мяч в последний момент Гради.

45' Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Со штрафного Мишлен навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Фофана не смог в борьбе с защитником.

43' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Ганаго. Без помощи медиков здесь не обойтись.

42' В центре поля получил по ногам Ганаго от Бадьяшиля. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ланса".

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Гаэль Какута! Отличную контратаку провели гости. Получил мяч в центре поля Какута, прошел к чужой штрафной, обыгрался в стеночку с Фофана, после чего пробил метров с восьми точно в нижний угол.

39' Дальний заброс исполнял Чуамени в штрафную на ход Фолланду, но мяч полетел слишком сильно и стал легкой добычей для вратаря.

38' Гради по флангу забросил на ход Мишлену, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч за пределы поля.

37' В центре поля слишком активно прессинговал соперника Банса и заехал по ногам Марипану. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

35' Догнал мяч у лицевой линии Бен-Йеддер и тут же подал в касание в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Саймон Банса! Подключился к атаке своей команды вновь по флангу Мишлен и выкатил отличный пас на ближнюю штангу, куда ворвался Банса и в одно касание переправил мяч между ног голкиперу.

33' С углового навесил Агилар в центр штрафной, где пытался пробить головой Бадьяшиль, но проиграл он борьбу за мяч Айдаре.

32' Ушел от соперника на фланге Мартиньш и подал на дальнюю штангу, но здесь Фолланд не смог пробить в борьбе с Мединой.

31' В центре поля Банса заехал прямой ногой по ногам Мартиньшу. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.

30' С фланга низом отдавал Мишлен в центр на Ганаго, но тому не удалось пробить в борьбе с двумя защитниками.

29' Замена произошла в составе монегасков. Вместо Софьяна Диопа игру продолжать будет Бенуа Бадьяшиль.

28' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ганаго и сбросил на ход Банса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

27' Долго катают мяч в центре поля футболисты "Ланса". Пытаются они выманить соперника, который ушел в оборону всей командой.

26' С угла поля навесил Банса на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.

25' Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Какута, но мяч угодил в стенку и полетел на угловой.

24' В очередной раз провалилась оборона хозяев, позволив выскочить на ворота Ганаго. У Дисаси не было другого выбора, кроме как сбивать форварда руками. Судья за это нарушение тут же показал прямую красную карточку.

23' Подхватил мяч на левой бровке Балло-Туре и тут же подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

22' С фланга покатил низом в центр Агилар на Фолланда, но тот в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.

21' По флангу отдавал Агилар на ход Диопу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

20' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Ганаго. Без помощи медиков здесь не обойтись.

19' Мог выскакивать на ворота соперника Ганаго после паса от Силла, но в последний момент в подкате у него из-под ног вынес сферу Марипан.

18' Вот это да, после просмотра повтора судья изменил свое решение и назначил штрафной удар в пользу гостей вместо пенальти.

17' Пауза в матче. Судья решил проверить правильность своего решения на повторе, ждем окончательного вердикта.

16' После паса от Фолланда выскакивал один на один с голкипером Мартиньш, но упал после подката от защитника. Это пенальти!

15' После подачи с угла поля пробивал в падении Марипан, но мяч угодил точно в перекладину и вылетел за пределы поля.

14' Прорвался по правому флангу на скорости Бен-Йеддер и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

13' Неудачно разыграли угловой монегаски. После подачи на ближнюю штангу и серии рикошетов пробил головой Агилар, но точно в руки Лека.

12' Со штрафного подал на ближнюю штангу Фофана, но здесь спокойно Дукуре вынес мяч на угловой.

11' Теперь уже перед своей штрафной заехал по ногам сопернику Дукуре. Еще одну желтую карточку показал судья.

10' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мартиньш со штрафного. Здесь пробил головой Фолланд, но в красивом прыжке спас свою команду Лека.

9' В центре поля Гради в грубом подкате снес Мартиньша. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

8' Низом покатил с фланга в штрафную Бен-Йеддер, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Медина.

7' Диагональ исполнял Фолланд в штрафную на Бен-Йеддера, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

6' Убежал от соперника по флангу Мартиньш и прострелил на дальнюю штангу, где пробил Фолланд, но мяч прошел рядом со штангой.

5' Прорвался по флангу Фофана и подал на дальнюю штангу, но на этот раз там никого из партнеров не оказалось.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Иссиага Силла! Быстрый гол смогли забить гости. Прорвался по флангу Мишлен и низом покатил на дальнюю штангу, где был совсем один Силла, который вколотил сферу точно в нижний угол.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.