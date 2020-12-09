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Монако
 
Позже

Стадион:
Ланс

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.5
2. Фолланд Кевин 5 0.36
3. Диоп Софьян 3 0.21
4. Желсон Мартиньш 2 0.14
5. Дисаси Аксель 2 0.14
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.14
7. Агилар Рубен 1 0.07
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.07
9. Пеллегри Пьетро 1 0.07
10. Геббельс Виллем 1 0.07
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 6 (5) 0.46
2. Ганаго Игнатиус 5 0.38
3. Сотока Флорьян 3 0.23
4. Мюинга Арно 3 0.23
5. Банса Саймон 1 0.08
6. Медина Факундо 1 0.08
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Фофана Секо 0 0
10. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 4 1
2. Дисаси Аксель 3 1
3. Чуамени Орельен 3 1
4. Агилар Рубен 3 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Диоп Софьян 2 0
10. Матсима Крислен 2 0
11. Сидибе Джибриль 1 0
12. Фолланд Кевин 1 0
13. Балло-Туре Фоде 1 0
14. Пеллегри Пьетро 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 5 1
2. Баде Луак 4 1
3. Каюзак Янник 5 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 3 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Сотока Флорьян 2 0
8. Мишлен Клеман 0 1
9. Перес Мануэль 1 0
10. Жан Корентин 1 0
11. Фортес Стивен 1 0
12. Маурисио Тони 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 8% (2) 24% (6) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 16% (4)
 Ланс 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ
Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант
Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс

Последние игры между собой

Монако: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Ланс 0:3 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 6:0 Ланс Кубок Монако 2:1 Ланс Лига 2
Ланс 0:4 Монако Лига 2 Монако 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ланс Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок лиги Ланс 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок Ланс 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 1:2 Ланс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
2. Лион Заявка 14 8 5 1 25 - 11 29
3. ПСЖ Заявка 14 9 1 4 33 - 10 28
4. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Монако 88.9% (40)
    X 8.9% (4)
    Ланс 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ланс
    1.67
    4.39
    5.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.67 4.10 4.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.30 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.10 4.95
      1.66 4.39 5.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 0.00 10.00 1.03 4.30 1.22 3.45 1.31 2.20 1.72 1.97 1.90 1.73 2.18 1.47 2.75 1.23 4.30 1.16 4.80 1.05 8.20 1.04 8.80 0.00 14.50
    11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.38 1.32 2.21 1.74 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.05 1.14 4.70 1.04 8.10
    4.58 1.23 2.71 1.51 2.26 1.70 2.00 1.90 1.72 2.22 1.56 2.57 1.45 2.89 1.17 5.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.71 1.50 2.55 1.18 4.90
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.54 2.48 1.18 4.80 1.13 6.05
    2.86 1.47 2.24 1.72 1.75 2.21 1.53 2.67 1.35 3.44
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
    4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.39 3.00 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.37
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    Прогнозы на матч Монако - Ланс

    Исход игры
    Монако
    88.9% (40)
    Ничья
    8.9% (4)
    Ланс
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    40% (18)
    2:0 Монако
    22.2% (10)
    1:0 Монако
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    3:1 Монако
    4.4% (2)
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