Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.5
|2.
|Фолланд Кевин
|5
|0.36
|3.
|Диоп Софьян
|3
|0.21
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.14
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.14
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.14
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.07
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.07
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.07
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.07
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|6 (5)
|0.46
|2.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.38
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.23
|4.
|Мюинга Арно
|3
|0.23
|5.
|Банса Саймон
|1
|0.08
|6.
|Медина Факундо
|1
|0.08
|7.
|Маурисио Тони
|0
|0
|8.
|Жан Корентин
|0
|0
|9.
|Фофана Секо
|0
|0
|10.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|3
|1
|3.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|4.
|Агилар Рубен
|3
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Диоп Софьян
|2
|0
|10.
|Матсима Крислен
|2
|0
|11.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|12.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|5
|1
|2.
|Баде Луак
|4
|1
|3.
|Каюзак Янник
|5
|0
|4.
|Медина Факундо
|5
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|3
|0
|6.
|Какута Гаэль
|2
|0
|7.
|Сотока Флорьян
|2
|0
|8.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|9.
|Перес Мануэль
|1
|0
|10.
|Жан Корентин
|1
|0
|11.
|Фортес Стивен
|1
|0
|12.
|Маурисио Тони
|1
|0
|13.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|8% (2)
|24% (6)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|Ланс
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ
Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант
Последние игры между собой
Монако: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 10
|29
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 10
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|20 - 26
|11
|17.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|18.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|19.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|12.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Ланс
Исход игры
Монако
88.9% (40)
Ничья
8.9% (4)
Ланс
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Монако
40% (18)
2:0 Монако
22.2% (10)
1:0 Монако
17.8% (8)
1:1 Ничья
6.7% (3)
3:1 Монако
4.4% (2)
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