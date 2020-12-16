Спокойно матч доигрывается, очень мало шансов на иной исход, кроме победы "ПСЖ".

У "Лорьяна" выходит на поле Марво вместо Монкондю, а "ПСЖ" готовится исполнить опасный штрафной.

Мбаппе со штрафного в стенку попадает, потом Флоренци добивал с противоложного - правого - полуфланга, выше ворот получилось.

Курзава с левой стороны с острого угла зарядил в ближнюю штангу!

Мбаппе проиграл борьбу Гравильону на левом фланге возле чужой штрафной и сфолил против него. А ведь есть уже у Мбаппе жёлтая...

Гравильон рукой толкнул выходившего один на один с вратарём Мбаппе и получил прямую красную карточку!

ГО-О-ОЛ!!! 1:0! КИЛИАН МБАППЕ! Мбаппе с пенальти чётко пробил в левую от себя сторону низом. Голкипер угадал, но не достал.

Ну что, изменится ли теперь характер игры, пойдёт ли "Лорьян" в позиционную атаку?

Мбаппе чуть дубль не оформляет! Прекрасную стеночку разыграли парижане, но Килиан пульнул выше цели!

Заброс на Мбаппе, который принял мяч и ушёл с ним к левому угловому флажку.

Ух, распробивались игроки "ПСЖ"! Нарди сейчас отразил два дальних удара - от Рафиньи и Флоренци, а из углового хозяева пользу не извлекли.

Курьёзная ситуация: Мбаппе наскочил на арбитра и упал на газон.

ГО-О-Л!!! 2:0! МОЙЗЕ КИН! Рафинья покатил по центру вперёд на Мойзе Кина, и тот легко реализовал почти что выход один на один, отправив мяч в цель низом мимо Нарди.

Мбаппе выходил на рандеву с Нарди по левому полуфлангу, но не учёл, что его пас к центральной зоне заблокирует защитник гостей.

Серхио Рико блестяще играет: потащил вратарь "ПСЖ" два удара с близкой дистанции - от Мореля и Висса, угловой "Лорьяна" будет!

Мойзе Кин прокидывал себе мяч вперёд в чужой штрафной и упал после контакта с Фонтеном - пенальти нет.

Серия замен у "Лорьяна". Ушли с поля Моффи и Висса, вышли Грбич и Лорьенте.

Минуты две владел мячом "Лорьян", а потом команды (сначала "ПСЖ") обменялись не доведёнными до конца моментами из-за блокировок ударов.

"ПСЖ" позволяет "Лорьяну" много владеть мячом. Чувствуют парижане, что счёт для них комфортный, а у соперника 10 футболистов на поле.

Первый тайм

— Первый тайм завершён! Счёт 0:0. "ПСЖ" нужно прибавлять после перерыва в игре у чужих ворот, если не хотят парижане опять не выиграть дома.

45' 1 минута добавлена к первому тайму.

44' Ещё Мойзе Кин отметился непривлекательным ударом - мимо створа.

43' Рафинья пробил после скидки Эрреры - попал в защитника гостей.

42' Ох и момент наконец прорвался у "ПСЖ"! Эррера решился на дальний выстрел и шарахнул в перекладину, мяч отскочил в поле, его взяли игроки хозяев, но к новой опасности это не привело.

39' Контратака "Лорьяна". Ле Фе пробивал из штрафной, мяч прилетел в руки Рико.

38' Теперь Флоренци делает плохую подачу, и мяч от ворот выбьет Нарди.

37' Флоренци врывался в чужую штрафную, но переоценил свои силы и наткнулся на игрока соперника.

35' Небольшой фол на этот раз Гуэйе совершает. Что-то не очень клеится игра у "ПСЖ", хоть и владеют хозяева мячом больше.

34' Мбаппе удостоен жёлтой карточки за грубую игру против Гравильона.

32' Мбаппе упал в чужой штрафной и пытался выпросить пенальти, но судья решил, что 11-метровый назначать не нужно.

29' Опять угловой исполняет Рафинья. Разыграли хозяева корнер, после чего Гуйэе пробил из-за пределов штрафной - удар блокирован.

27' Рафинья исполнил угловой хозяев, и Пембеле пробил головой в створ - мяч поймал Нарди.

25' А вот и второй выход один на один со стороны гостевой команды! Рико выручает парижан, когда на него выскочил Моффи!

25' "ПСЖ" по-прежнему в контроль играет, только вот толку от этого мало. Как бы хозяевам колкую контратаку не пропустить, а то ведь был уже выход один на один со стороны "Лорьяна".

23' Висса нарушает правила - рукой играет.

21' Пембеле пускает в ход руку и касается мяча, нарушая правила.

21' Гуэйе делал перспективную обостряющую передачу в штрафную гостей, но игроки "ПСЖ" не поняли своего партнёра.

18' Рафинья исполнил парижский угловой, а потом последовал заблокированный удар Флоренци.

16' Парижане по-прежнему играют первым номером, что неудивительно, они же одни из лидеров и проводят домашний матч.

14' Курзава нанёс дальний удар - заблокирован.

14' Рафинья навесил с углового, игроки "Лорьяна" отбились.

11' Ранняя замена у "ПСЖ" из-за травмы. Данилу не может продолжить матч, вместо него вышел Пембеле.

8' Травма у игрока "ПСЖ" Данилу.

8' Момент у "Лорьяна"! Висса выходил один на один, но на месте Рико, защищающий в этом матче ворота "ПСЖ"!

5' Гейе приложился по воротам "Лорьяна" издали - Нарди справился.

5' "ПСЖ" проводит время в позиционных атаках.

3' Эррера наносил удар из пределов штрафной, не попал в створ, голевым моментом это не назовёшь.

2' Пока ничего интересного на первых минутах.