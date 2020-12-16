  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
2:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Лорьян
0'
34' Желтая карточка
Мбаппе Килиан
49' Красная карточка
Гравильон Эндрю
1:0
51' Пенальти
Мбаппе Килиан
58' Желтая карточка
Кин Мойзе
2:0
61' Гол
Кин Мойзе
81'
16
Рико
Серхио
4
Керер
Тило
15
Данилу
Перейра
20
Кюрзава
Левен
24
Флоренци
Алессандро
21
Эррера
Андер
27
Гуэйе
Идрисса
12
Рафинья
Алькантара
25
Баккер
Митчел
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
30
Нарди
Поль
2
Гравильон
Эндрю
5
Фонтен
Тома
21
Морель
Жереми
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
25
Ле
Гофф
Венсан
13
Моффи
Теремас
19
Висса
Йоан
ПСЖ
3-5-2
Лорьян
3-5-2

Ход матча

11'
Пембеле Тимоте
Данилу Перейра
 
34'
Мбаппе Килиан
 
46'
 
Чалоба Трево
Абергель Лоран
49'
 
Гравильон Эндрю
51'
Мбаппе Килиан
1:0
58'
Кин Мойзе
 
61'
Кин Мойзе
(Рафинья Алькантара)
2:0
66'
 
Грбич Адриан
Моффи Теремас
66'
 
Лорьенте Арман
Висса Йоан
71'
Ди Мария Анхель
Кин Мойзе
 
71'
Фадига Бандиугу
Рафинья Алькантара
 
71'
Верратти Марко
Баккер Митчел
 
72'
 
Loris Mouyokolo
Фонтен Тома
76'
Дракслер Юлиан
Гуэйе Идрисса
 
78'
 
Марво Сильвен
Монкондю Томас

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 11 (4) 0.73
2. Кин Мойзе 6 0.4
3. Ди Мария Анхель 3 0.2
4. Неймар 3 (1) 0.2
5. Сарабия Пабло 2 0.13
6. Дракслер Юлиан 2 0.13
7. Флоренци Алессандро 2 0.13
8. Икарди Мауро 2 0.13
9. Дагба Колин 1 0.07
10. Эррера Андер 1 0.07
11. Гуэйе Идрисса 1 0.07
12. Маркиньос Маркос 1 0.07
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.33
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.27
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.13
4. Буасгар Кентен 1 0.07
5. Монкондю Томас 1 0.07
6. Моффи Теремас 1 0.07
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Неймар 2 1
3. Кюрзава Левен 2 1
4. Паредес Леандро 2 1
5. Кимпембе Преснел 3 0
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Кин Мойзе 2 0
10. Сарабия Пабло 1 0
11. Ди Мария Анхель 1 0
12. Гуэйе Идрисса 1 0
13. Верратти Марко 1 0
14. Рафинья Алькантара 1 0
15. Флоренци Алессандро 1 0
16. Эррера Андер 1 0
17. Маркиньос Маркос 1 0
18. Данилу Перейра 1 0
19. Керер Тило 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 2 1
2. Лапорт Жульен 3 0
3. Буасгар Кентен 3 0
4. Амель Пьер-Ив 3 0
5. Ле Фе Энцо 3 0
6. Лемуан Фабьен 2 0
7. Абергель Лоран 2 0
8. Висса Йоан 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Нарди Поль 1 0
13. Диарра Стефан 1 0
14. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 9.09% (3) 15.15% (5) 30.3% (10)
 Лорьян 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян
Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Лорьян: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок
ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лорьян Лига 1 ПСЖ 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ 2:0 Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион 1:1 Заявка 15 8 6 1 26 - 12 30
4. Марсель 1:1 Заявка 13 8 4 1 20 - 11 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ланс 3:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
7. Монако 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
9. Ренн 1:1 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
10. Брест 1:1 Заявка 15 7 1 7 24 - 26 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо 1:2 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян 0:2 Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 0:3 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ 2:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест 1:1 Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
6. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
7. Бордо 1:2 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Марсель 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс 3:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Ренн 1:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 0:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 7 5 2 0 10 - 4 17
2. ПСЖ 2:0 Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион 1:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс 3:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен 2:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест 1:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
16. Монако 0:3 Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Штанга
    80'
    Курзава с левой стороны с острого угла зарядил в ближнюю штангу!
  • 79'
    Мбаппе со штрафного в стенку попадает, потом Флоренци добивал с противоложного - правого - полуфланга, выше ворот получилось.
  • Замена
    78'
    У "Лорьяна" выходит на поле Марво вместо Монкондю, а "ПСЖ" готовится исполнить опасный штрафной.
  • Замена
    76'
    Пятая замена у "ПСЖ". Дракслер вступает в игру вместо Гуйэе.
  • 75'
    Спокойно матч доигрывается, очень мало шансов на иной исход, кроме победы "ПСЖ".
  • 73'
    "ПСЖ" позволяет "Лорьяну" много владеть мячом. Чувствуют парижане, что счёт для них комфортный, а у соперника 10 футболистов на поле.
  • Замена
    70'
    Тройная замена у "ПСЖ". Покинули поле Мойзе Кин, Рафинья, Баккер. Вступили в игру Ди Мария, Фадига, Верратти.
  • Опасный момент
    68'
    Минуты две владел мячом "Лорьян", а потом команды (сначала "ПСЖ") обменялись не доведёнными до конца моментами из-за блокировок ударов.
  • Замена
    66'
    Серия замен у "Лорьяна". Ушли с поля Моффи и Висса, вышли Грбич и Лорьенте.
  • 65'
    Мойзе Кин прокидывал себе мяч вперёд в чужой штрафной и упал после контакта с Фонтеном - пенальти нет.
  • Опасный момент
    65'
    Серхио Рико блестяще играет: потащил вратарь "ПСЖ" два удара с близкой дистанции - от Мореля и Висса, угловой "Лорьяна" будет!
  • 63'
    Мбаппе выходил на рандеву с Нарди по левому полуфлангу, но не учёл, что его пас к центральной зоне заблокирует защитник гостей.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-Л!!! 2:0! МОЙЗЕ КИН!
    Рафинья покатил по центру вперёд на Мойзе Кина, и тот легко реализовал почти что выход один на один, отправив мяч в цель низом мимо Нарди.
  • Желтая карточка
    58'
    Мойзе Кин схлопотал предупреждение за срубление в центре поля Висса.
  • Судья
    57'
    Курьёзная ситуация: Мбаппе наскочил на арбитра и упал на газон.
  • 56'
    Ух, распробивались игроки "ПСЖ"! Нарди сейчас отразил два дальних удара - от Рафиньи и Флоренци, а из углового хозяева пользу не извлекли.
  • 55'
    Заброс на Мбаппе, который принял мяч и ушёл с ним к левому угловому флажку.
  • Опасный момент
    53'
    Мбаппе чуть дубль не оформляет! Прекрасную стеночку разыграли парижане, но Килиан пульнул выше цели!
  • 52'
    Ну что, изменится ли теперь характер игры, пойдёт ли "Лорьян" в позиционную атаку?
  • Пенальти
    51'
    ГО-О-ОЛ!!! 1:0! КИЛИАН МБАППЕ!
    Мбаппе с пенальти чётко пробил в левую от себя сторону низом. Голкипер угадал, но не достал.
  • Красная карточка
    49'
    Гравильон рукой толкнул выходившего один на один с вратарём Мбаппе и получил прямую красную карточку!
  • Пенальти!
    49'
    Пенальти в ворота "Лорьяна"!
  • Фол, нарушение
    48'
    Мбаппе проиграл борьбу Гравильону на левом фланге возле чужой штрафной и сфолил против него. А ведь есть уже у Мбаппе жёлтая...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Замена
    Замена в перерыве у "Лорьяна": Абергель уходит, Чалоба выходит.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Свисток
    Первый тайм завершён! Счёт 0:0. "ПСЖ" нужно прибавлять после перерыва в игре у чужих ворот, если не хотят парижане опять не выиграть дома.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена к первому тайму.
  • 44'
    Ещё Мойзе Кин отметился непривлекательным ударом - мимо створа.
  • 43'
    Рафинья пробил после скидки Эрреры - попал в защитника гостей.
  • Штанга
    42'
    Ох и момент наконец прорвался у "ПСЖ"! Эррера решился на дальний выстрел и шарахнул в перекладину, мяч отскочил в поле, его взяли игроки хозяев, но к новой опасности это не привело.
  • 39'
    Контратака "Лорьяна". Ле Фе пробивал из штрафной, мяч прилетел в руки Рико.
  • 38'
    Теперь Флоренци делает плохую подачу, и мяч от ворот выбьет Нарди.
  • 37'
    Флоренци врывался в чужую штрафную, но переоценил свои силы и наткнулся на игрока соперника.
  • Фол, нарушение
    35'
    Небольшой фол на этот раз Гуэйе совершает. Что-то не очень клеится игра у "ПСЖ", хоть и владеют хозяева мячом больше.
  • Желтая карточка
    34'
    Мбаппе удостоен жёлтой карточки за грубую игру против Гравильона.
  • Судья
    32'
    Мбаппе упал в чужой штрафной и пытался выпросить пенальти, но судья решил, что 11-метровый назначать не нужно.
  • Угловой
    29'
    Опять угловой исполняет Рафинья. Разыграли хозяева корнер, после чего Гуйэе пробил из-за пределов штрафной - удар блокирован. 
  • Угловой
    27'
    Рафинья исполнил угловой хозяев, и Пембеле пробил головой в створ - мяч поймал Нарди.
  • Опасный момент
    25'
    А вот и второй выход один на один со стороны гостевой команды! Рико выручает парижан, когда на него выскочил Моффи!
  • 25'
    "ПСЖ" по-прежнему в контроль играет, только вот толку от этого мало. Как бы хозяевам колкую контратаку не пропустить, а то ведь был уже выход один на один со стороны "Лорьяна".
  • Фол, нарушение
    23'
    Висса нарушает правила - рукой играет.
  • Фол, нарушение
    21'
    Пембеле пускает в ход руку и касается мяча, нарушая правила.
  • 21'
    Гуэйе делал перспективную обостряющую передачу в штрафную гостей, но игроки "ПСЖ" не поняли своего партнёра.
  • Угловой
    18'
    Рафинья исполнил парижский угловой, а потом последовал заблокированный удар Флоренци.
  • 16'
    Парижане по-прежнему играют первым номером, что неудивительно, они же одни из лидеров и проводят домашний матч.
  • 14'
    Курзава нанёс дальний удар - заблокирован.
  • 14'
    Рафинья навесил с углового, игроки "Лорьяна" отбились.
  • Замена
    11'
    Ранняя замена у "ПСЖ" из-за травмы. Данилу не может продолжить матч, вместо него вышел Пембеле. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Травма у игрока "ПСЖ" Данилу.
  • Опасный момент
    8'
    Момент у "Лорьяна"! Висса выходил один на один, но на месте Рико, защищающий в этом матче ворота "ПСЖ"!
  • 5'
    Гейе приложился по воротам "Лорьяна" издали - Нарди справился.
  • 5'
    "ПСЖ" проводит время в позиционных атаках.
  • 3'
    Эррера наносил удар из пределов штрафной, не попал в створ, голевым моментом это не назовёшь.
  • 2'
    Пока ничего интересного на первых минутах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Основное время
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  1.36 4.43 11.07

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.50 1.11 5.10 1.16 5.55 1.14 1.80 2.00 2.85 1.42 1.85 1.95 2.12 1.77 1.38 3.00 1.80 2.07 1.11 6.50 1.75 2.15 1.08 7.77 1.20 4.44 1.15 5.20 1.05 8.20 1.04 8.30 1.01 15.00
6.60 1.07 6.05 1.10 3.26 1.32 2.62 1.49 1.99 1.91 1.61 2.31 1.40 2.86 1.19 4.20 1.14 4.55 1.04 7.70
2.49 1.56 2.17 1.72 1.85 2.02 1.62 2.36 2.39 1.59 1.96 1.88 1.50 2.60 2.28 1.65 1.88 1.96 1.62 2.32 1.53 2.50 1.50 2.63 1.17 5.24 1.14 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.75 2.05 1.19 4.60 1.10 6.80 1.39 3.00 1.24 4.00
4.80 1.19 3.15 1.36 1.88 1.92 1.42 2.88 1.25 3.95
1.41 2.88 1.22 4.14 1.63 2.28 1.40 2.92 1.29 3.55 1.62 2.31 1.38 3.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.37 1.58 1.77 2.05 1.49 2.75
5.10 1.17 2.45 1.55 1.83 1.98 1.46 2.72 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Где смотреть матч ПСЖ 2:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Лорьян

Исход игры
ПСЖ
99.3% (151)
Ничья
0.7% (1)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.77% (98)
Меньше
34.23% (51)
Обе команды забьют
Да
16.78% (25)
Нет
83.22% (124)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
34.2% (52)
2:0 ПСЖ
33.6% (51)
4:0 ПСЖ
13.2% (20)
3:1 ПСЖ
7.9% (12)
2:1 ПСЖ
5.3% (8)
4:1 ПСЖ
2% (3)
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