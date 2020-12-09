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ПСЖ
 
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Стадион:
Лорьян

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 10 (3) 0.71
2. Кин Мойзе 5 0.36
3. Ди Мария Анхель 3 0.21
4. Неймар 3 (1) 0.21
5. Сарабия Пабло 2 0.14
6. Дракслер Юлиан 2 0.14
7. Флоренци Алессандро 2 0.14
8. Икарди Мауро 2 0.14
9. Дагба Колин 1 0.07
10. Эррера Андер 1 0.07
11. Гуэйе Идрисса 1 0.07
12. Маркиньос Маркос 1 0.07
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.36
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.29
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.14
4. Буасгар Кентен 1 0.07
5. Монкондю Томас 1 0.07
6. Моффи Теремас 1 0.07
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Неймар 2 1
3. Кюрзава Левен 2 1
4. Паредес Леандро 2 1
5. Кимпембе Преснел 3 0
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Сарабия Пабло 1 0
10. Ди Мария Анхель 1 0
11. Гуэйе Идрисса 1 0
12. Верратти Марко 1 0
13. Рафинья Алькантара 1 0
14. Флоренци Алессандро 1 0
15. Эррера Андер 1 0
16. Маркиньос Маркос 1 0
17. Данилу Перейра 1 0
18. Керер Тило 1 0
19. Кин Мойзе 1 0
20. Баккер Митчел 1 0
21. Пембеле Тимоте 1 0
22. Руис-Атиль Кайс 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 3 0
2. Буасгар Кентен 3 0
3. Амель Пьер-Ив 3 0
4. Ле Фе Энцо 3 0
5. Лемуан Фабьен 2 0
6. Абергель Лоран 2 0
7. Висса Йоан 2 0
8. Гравильон Эндрю 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Нарди Поль 1 0
13. Диарра Стефан 1 0
14. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 9.09% (3) 15.15% (5) 30.3% (10)
 Лорьян 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян
Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Лорьян: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок
ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лорьян Лига 1 ПСЖ 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
2. Лион Заявка 14 8 5 1 25 - 11 29
3. ПСЖ Заявка 14 9 1 4 33 - 10 28
4. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лорьян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    ПСЖ 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лорьян
    1.14
    9.50
    19.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.12 9.50 19.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.30 19.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.50 19.50
      1.14 8.54 17.57

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.10 1.08 6.20 1.10 3.40 1.31 2.80 1.44 2.05 1.82 1.86 2.01 1.66 2.30 1.75 2.15 1.45 2.75 1.25 4.10 1.18 4.50 1.07 7.30 1.06 7.80 1.01 13.00
    7.10 1.06 6.40 1.09 3.40 1.30 2.83 1.43 2.10 1.82 1.67 2.21 1.45 2.67 1.23 3.80 1.17 4.33 1.06 6.95
    3.48 1.30 2.80 1.44 2.29 1.62 2.01 1.82 1.80 2.01 1.61 2.33 1.54 2.61 1.41 2.87 1.17 5.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.32 1.89 1.91 1.42 2.85 1.30 3.55
    4.95 1.18 3.52 1.30 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.90 1.92 1.64 2.26 1.39 3.01
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.46 1.51 1.84 1.90 1.48 2.55
    5.50 1.15 2.50 1.53 1.88 1.92 1.50 2.59 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.79
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.31
    Где смотреть матч ПСЖ - Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лорьян

    Исход игры
    ПСЖ
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    11.9% (5)
    Нет
    88.1% (37)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    38.6% (17)
    3:0 ПСЖ
    29.5% (13)
    4:0 ПСЖ
    15.9% (7)
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    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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