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  2. Матчи
  3. Франция
Анже
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Страсбург
0'
11' Желтая карточка
Джику Александр
63'
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
10
Фюльжини
Анжело
28
Эль-Мелали
Фарид
19
Баокен
Стефан
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
23
Кароль
Лионель
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
8
Уорис
Маджид
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
28
Диалло
Хабиб
Анже
4-2-3-1
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Джику Александр
46'
Кабо Джимми
Эль-Мелали Фарид
 
63'
Дьони Луа
Фюльжини Анжело
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.33
2. Траоре Исмаэль 3 0.2
3. Фюльжини Анжело 3 0.2
4. Капелле Пьеррик 2 0.13
5. Лаж Матиас 2 0.13
6. Кабо Джимми 1 0.07
7. Тиуб Сада 1 0.07
8. Дьони Луа 1 (1) 0.07
9. Буфаль Софьян 1 0.07
10. Мангани Томас 1 (1) 0.07
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 5 (3) 0.33
2. Диалло Хабиб 4 (1) 0.27
3. Лала Кенни 2 (2) 0.13
4. Томассон Адриен 2 0.13
5. Шахири Мехди 2 0.13
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.07
7. Симакан Мохамед 1 0.07
8. Митрович Стефан 1 0.07
9. Аолу Жан-Эде 1 0.07
10. Зохи Кевин 1 0.07
11. Каси Антони 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Баокен Стефан 4 0
3. Думбия Сулейман 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Траоре Исмаэль 2 0
7. Манко Венсан 2 0
8. Амаду Ибрагим 2 0
9. Фюльжини Анжело 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Капелле Пьеррик 1 0
13. Кабо Джимми 1 0
14. Буфаль Софьян 1 0
15. Сантамария Батист 1 0
16. Бернардони Поль 1 0
17. Эбосс Энсо 1 0
18. Эль-Мелали Фарид 1 0
19. Чо Мохамед-Али 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 4 0
2. Аолу Жан-Эде 4 0
3. Ажорк Людовик 3 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Симакан Мохамед 2 0
7. Коне Ламин 1 0
8. Кароль Лионель 1 0
9. Прчич Саньин 1 0
10. Лала Кенни 1 0
11. Льенар Димитри 1 0
12. Диалло Хабиб 1 0
13. Сиссоко Ибраима 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 10% (2) 30% (6) 5% (1) 25% (5) 0 30% (6)
 Страсбург 0 35% (7) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 20% (4)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион
Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург
Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург

Последние игры между собой

Анже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Анже 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Анже Лига 1 Анже 2:2 Страсбург Лига 1 Анже 1:1 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:2 Анже Лига 1 Анже 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:2 Анже Лига 2 Анже 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:0 Анже Лига 2 Анже 3:0 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 15 9 5 1 27 - 10 32
2. Лион Заявка 14 8 5 1 25 - 11 29
3. ПСЖ Заявка 14 9 1 4 33 - 10 28
4. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
5. Монпелье 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 22 26
6. Анже 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 22 24
7. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Метц 1:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
12. Ницца 0:0 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
13. Бордо Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
14. Нант 1:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 23 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург 0:0 Заявка 15 3 3 9 20 - 26 12
17. Ним 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
18. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
19. Реймс 0:1 Заявка 15 2 4 9 17 - 25 10
20. Дижон 0:1 Заявка 15 1 6 8 9 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
7. Монпелье 0:1 Заявка 8 4 0 4 14 - 15 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Анже 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
11. Метц 1:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Нант 1:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца 0:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ним 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
19. Реймс 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Дижон 0:1 Заявка 8 0 4 4 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Монпелье 0:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Анже 0:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
6. Ницца 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 4 12
7. Лилль 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
10. Метц 1:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Нант 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
12. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
13. Ним 0:0 Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
14. Страсбург 0:0 Заявка 8 2 1 5 14 - 14 7
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс 0:1 Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Анже 70.1% (103)
X 21.1% (31)
Страсбург 8.8% (13)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Страсбург
2.95
3.26
3.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 2.05 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 1.97 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.26 3.04
  2.94 2.34 3.68

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.40 1.57 7.00 1.05 1.28 3.60 2.41 1.61 1.98 1.88 1.05 9.50 1.72 2.20 1.45 3.10 1.02 13.00 1.15 6.90 1.04 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 19.00
7.80 1.04 6.70 1.08 3.32 1.31 2.31 1.61 1.75 2.20 1.45 2.75 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.25
3.44 1.32 2.90 1.43 2.35 1.62 1.85 2.03 1.60 2.40 1.41 2.98 1.22 4.38 1.28 3.78 1.42 2.94 1.58 2.46 1.39 3.13 1.29 3.87 1.11 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.85 1.95 1.03 12.00 1.14 6.40 1.01 15.00
2.68 1.47 1.92 1.88 1.42 2.88 1.10 6.90 1.08 7.70
1.22 4.69 1.11 7.38 1.21 4.72 1.15 5.79 1.36 3.26 1.23 4.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.69 2.28 1.32 4.00
3.95 1.25 2.59 1.50 1.66 2.22 1.28 3.68 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Анже 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Анже 0:0 Страсбург

Исход игры
Анже
70.1% (103)
Ничья
21.1% (31)
Страсбург
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
2:1 Анже
32.7% (48)
1:0 Анже
29.3% (43)
1:1 Ничья
19% (28)
1:2 Страсбург
4.1% (6)
2:0 Анже
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Страсбург
1.4% (2)
3:2 Анже
1.4% (2)
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