Анже
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Раймон Копа
Страсбург
11' Желтая карточкаДжику Александр
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
10
Лала
Кенни
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.33
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.2
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.2
|4.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.13
|5.
|Лаж Матиас
|2
|0.13
|6.
|Кабо Джимми
|1
|0.07
|7.
|Тиуб Сада
|1
|0.07
|8.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.07
|9.
|Буфаль Софьян
|1
|0.07
|10.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.07
|11.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|12.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|5 (3)
|0.33
|2.
|Диалло Хабиб
|4 (1)
|0.27
|3.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.13
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.13
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.13
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.07
|7.
|Симакан Мохамед
|1
|0.07
|8.
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|9.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.07
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.07
|11.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|3
|1
|2.
|Баокен Стефан
|4
|0
|3.
|Думбия Сулейман
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Павлович Матео
|2
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|7.
|Манко Венсан
|2
|0
|8.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|9.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|13.
|Кабо Джимми
|1
|0
|14.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|15.
|Сантамария Батист
|1
|0
|16.
|Бернардони Поль
|1
|0
|17.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|18.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|19.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|4
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|4
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|7.
|Коне Ламин
|1
|0
|8.
|Кароль Лионель
|1
|0
|9.
|Прчич Саньин
|1
|0
|10.
|Лала Кенни
|1
|0
|11.
|Льенар Димитри
|1
|0
|12.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|13.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|14.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|10% (2)
|30% (6)
|5% (1)
|25% (5)
|0
|30% (6)
|Страсбург
|0
|35% (7)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург
Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург
Последние игры между собой
Анже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|27 - 10
|32
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 10
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 22
|26
|6.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 22
|24
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|14.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 26
|12
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|18.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 25
|10
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Нант
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Нант
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|Ним
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 14
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Анже 0:0 Страсбург
Исход игры
Анже
70.1% (103)
Ничья
21.1% (31)
Страсбург
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
2:1 Анже
32.7% (48)
1:0 Анже
29.3% (43)
1:1 Ничья
19% (28)
1:2 Страсбург
4.1% (6)
2:0 Анже
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Страсбург
1.4% (2)
3:2 Анже
1.4% (2)
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