Анже
0:2
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Страсбург
11' Желтая карточкаДжику Александр
73' Желтая карточкаДумбия Сулейман
0:1
77' ГолДиалло Хабиб
0:2
90' ГолАжорк Людовик
90' Желтая карточкаАжорк Людовик
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
10
Лала
Кенни
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
73'
77'
0:1
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.33
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.2
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.2
|4.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.13
|5.
|Лаж Матиас
|2
|0.13
|6.
|Кабо Джимми
|1
|0.07
|7.
|Тиуб Сада
|1
|0.07
|8.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.07
|9.
|Буфаль Софьян
|1
|0.07
|10.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.07
|11.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|12.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|6 (3)
|0.4
|2.
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.33
|3.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.13
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.13
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.13
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.07
|7.
|Симакан Мохамед
|1
|0.07
|8.
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|9.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.07
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.07
|11.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|5
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Павлович Матео
|2
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|7.
|Манко Венсан
|2
|0
|8.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|9.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|13.
|Кабо Джимми
|1
|0
|14.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|15.
|Сантамария Батист
|1
|0
|16.
|Бернардони Поль
|1
|0
|17.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|18.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|19.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|4
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|4
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|7.
|Коне Ламин
|1
|0
|8.
|Кароль Лионель
|1
|0
|9.
|Прчич Саньин
|1
|0
|10.
|Лала Кенни
|1
|0
|11.
|Льенар Димитри
|1
|0
|12.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|13.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|14.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|10% (2)
|30% (6)
|5% (1)
|25% (5)
|0
|30% (6)
|Страсбург
|0
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург
Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург
Последние игры между собой
Анже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Марсель
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 11
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|7.
|Монако
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|10.
|Брест
|1:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 26
|22
|11.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|12.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 26
|13
|18.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|0:3 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|1:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|7.
|Бордо
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Марсель
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Ренн
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|16.
|Монако
|0:3 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Анже 0:2 Страсбург
Исход игры
Анже
70.1% (103)
Ничья
21.1% (31)
Страсбург
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
2:1 Анже
32.7% (48)
1:0 Анже
29.3% (43)
1:1 Ничья
19% (28)
2:0 Анже
4.1% (6)
1:2 Страсбург
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Анже
1.4% (2)
0:1 Страсбург
1.4% (2)
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