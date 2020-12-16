Лион
2:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Гроупама Арена
Брест
15' Желтая карточкаДе Шильо Маттиа
0:1
39' Гол в свои воротаЛопеш Антони
1:1
69' ПенальтиДепай Мемфис
73' Undefined phrase: football_event_Ласне Пол
74' Красная карточкаЛасне Пол
2:1
81' ГолКорне Максвелл
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
23
Эрей
Кристоф
28
Мбок
Хианга
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
39'
0:1
69'
1:1
73'
74'
81'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 1
-
12 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экамби Карл Токо
|7
|0.47
|2.
|Депай Мемфис
|7 (4)
|0.47
|3.
|Кадевере Тино
|5
|0.33
|4.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.13
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.07
|6.
|Бруно Моура
|1
|0.07
|7.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.07
|8.
|Корне Максвелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|4
|0.27
|2.
|Мунье Стив
|4 (1)
|0.27
|3.
|Кардона Ирвин
|4
|0.27
|4.
|Перро Ромен
|3
|0.2
|5.
|Февр Ромен
|3
|0.2
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.13
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.07
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.07
|9.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|10.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|3.
|Корне Максвелл
|4
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Шерки Райан
|1
|1
|8.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|9.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|10.
|Кадевере Тино
|2
|0
|11.
|Ауа Уссем
|0
|1
|12.
|Бар Мельвен
|0
|1
|13.
|Депай Мемфис
|1
|0
|14.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|15.
|Пакета Лукас
|1
|0
|16.
|Какере Максанс
|1
|0
|17.
|Лукас Жан
|1
|0
|18.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|3
|0
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|3
|0
|4.
|Ласне Пол
|1
|1
|5.
|Шардонне Брендан
|1
|1
|6.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|8.
|Мунье Стив
|2
|0
|9.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|10.
|Маньетти Уго
|2
|0
|11.
|Эрей Кристоф
|1
|0
|12.
|Онора Франк
|1
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|Брест
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион
Брест Последние 20 матчей: +12 =0 -8Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Лион: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Марсель
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 11
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|7.
|Монако
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|10.
|Брест
|1:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 26
|22
|11.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|12.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 26
|13
|18.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|0:3 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|1:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|7.
|Бордо
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Марсель
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Ренн
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|16.
|Монако
|0:3 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лион 2:1 Брест
Исход игры
Лион
96% (144)
Ничья
3.3% (5)
Брест
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
35.81% (53)
Нет
64.19% (95)
Популярный счёт
2:0 Лион
48.7% (73)
2:1 Лион
22.7% (34)
1:0 Лион
10.7% (16)
3:1 Лион
8.7% (13)
3:0 Лион
3.3% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
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