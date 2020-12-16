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Лион
2:2
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
15' Желтая карточка
Де Шильо Маттиа
0:1
39' Гол в свои ворота
Лопеш Антони
1:1
69' Пенальти
Депай Мемфис
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Ласне Пол
74' Красная карточка
Ласне Пол
2:1
81' Гол
Корне Максвелл
90' Желтая карточка
Лопеш Антони
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Шардонне Брендан
2:2
90' Пенальти
Февр Ромен
90' Желтая карточка
Пакета Лукас
90'+8
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
9
Дембеле
Мусса
II
7
Экамби
Карл
Токо
1
Ларсонне
Готье
23
Эрей
Кристоф
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
9
Онора
Франк
11
Батоккьо
Кристиан
8
Ласне
Пол
12
Филиппото
Ромен
28
Мбок
Хианга
10
Шарбонье
Гаэтан
Лион
4-3-3
Брест
4-4-2

Ход матча

15'
Де Шильо Маттиа
 
39'
0:1
Лопеш Антони
55'
Корне Максвелл
Де Шильо Маттиа
 
55'
Пакета Лукас
Какере Максанс
 
55'
Депай Мемфис
Экамби Карл Токо
 
65'
 
Кардона Ирвин
Онора Франк
65'
 
Февр Ромен
Филиппото Ромен
69'
Депай Мемфис
1:1
73'
 
Ласне Пол
74'
 
Ласне Пол
78'
Шерки Райан
Дембеле Мусса II
 
81'
Корне Максвелл
(Ауа Уссем)
2:1
84'
Диоманде Синали
Бруно Моура
 
84'
 
Перро Ромен
Бааль Людовик
84'
 
Мунье Стив
Шарбонье Гаэтан
84'
 
Маньетти Уго
Батоккьо Кристиан
90'
Лопеш Антони
 
90'
 
Шардонне Брендан
90'
2:2
Февр Ромен
90'
Пакета Лукас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экамби Карл Токо 7 0.47
2. Депай Мемфис 7 (4) 0.47
3. Кадевере Тино 5 0.33
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.13
5. Корне Максвелл 1 0.07
6. Дюбуа Лео 1 0.07
7. Бруно Моура 1 0.07
8. Дембеле Мусса II 1 0.07
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 4 0.27
2. Мунье Стив 4 (1) 0.27
3. Февр Ромен 4 (1) 0.27
4. Кардона Ирвин 4 0.27
5. Перро Ромен 3 0.2
6. Шарбонье Гаэтан 2 0.13
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.07
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0.07
9. Фоссурье Жюльен 0 0
10. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Мендес Тьяго 3 1
3. Корне Максвелл 4 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Шерки Райан 1 1
8. Де Шильо Маттиа 2 0
9. Дюбуа Лео 2 0
10. Кадевере Тино 2 0
11. Пакета Лукас 2 0
12. Ауа Уссем 0 1
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 3 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
3. Дюверн Жан-Кевин 3 0
4. Ласне Пол 1 1
5. Шардонне Брендан 1 1
6. Фоссурье Жюльен 2 0
7. Шарбонье Гаэтан 2 0
8. Мунье Стив 2 0
9. Кардона Ирвин 2 0
10. Маньетти Уго 2 0
11. Эрей Кристоф 1 0
12. Онора Франк 1 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 8% (2) 16% (4) 28% (7) 12% (3) 24% (6) 12% (3)
 Брест 21.74% (5) 17.39% (4) 30.43% (7) 4.35% (1) 8.7% (2) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион
Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион
Брест Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен
Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн

Последние игры между собой

Лион: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 0
Брест: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 3
Лион 3:1 Брест Кубок лиги Брест 2:2 Лион Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Брест Лига 1
Лион 1:1 Брест Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель Заявка 13 8 3 2 20 - 12 27
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
7. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
9. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Лион 96% (144)
X 3.3% (5)
Брест 0.7% (1)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 2.40 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.35 9.60

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.00 6.10 1.08 5.35 1.12 2.99 1.37 2.43 1.56 1.89 2.01 1.51 2.56 1.36 3.04 1.16 4.65 1.12 5.15 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.95 1.13 4.75 1.19 2.31 1.61 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.05
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Прогнозы на матч Лион 2:2 Брест

Исход игры
Лион
96% (144)
Ничья
3.3% (5)
Брест
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
35.81% (53)
Нет
64.19% (95)
Популярный счёт
2:0 Лион
48.7% (73)
2:1 Лион
22.7% (34)
1:0 Лион
10.7% (16)
3:1 Лион
8.7% (13)
3:0 Лион
3.3% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
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