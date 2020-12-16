Ним
0:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Дес Костьерес
Ницца
28' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
56' Вторая желтая карточкаШнайдерлин Морган
60' Желтая карточкаРу Нолан
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
25
Ру
Нолан
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
33 Нассим ШадлиНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пионнье ТэоЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
35 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
60'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.2
|2.
|Коне Мусса II
|2
|0.13
|3.
|Рипар Рено
|2 (1)
|0.13
|4.
|Мелинг Биргер
|1
|0.07
|5.
|Филиппото Ромен
|1
|0.07
|6.
|Денкей Кевин
|1
|0.07
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0.07
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4 (1)
|0.29
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.21
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.21
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.14
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.07
|6.
|Маолида Мизиан
|1
|0.07
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.07
|8.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.07
|9.
|Камара Ассан
|0
|0
|10.
|Ндой Дан
|0
|0
|11.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|1
|2.
|Ландре Лоик
|2
|1
|3.
|Кубас Андрес
|2
|1
|4.
|Денкей Кевин
|3
|0
|5.
|Рипар Рено
|2
|0
|6.
|Бриансон Антони
|2
|0
|7.
|Фомба Ламин
|2
|0
|8.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|9.
|Ру Нолан
|1
|0
|10.
|Рейне Батист
|1
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|12.
|Мигель Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|0
|2.
|Гуйри Амин
|3
|0
|3.
|Будауи Хишем
|3
|0
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0
|5.
|Камара Ассан
|2
|0
|6.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|8.
|Данило Барбоза
|2
|0
|9.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|11.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|12.
|Лопеш Рони
|1
|0
|13.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|15.
|Пельмар Анди
|1
|0
|16.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|17.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Ницца
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|27 - 10
|32
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 10
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 22
|26
|6.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 22
|24
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|14.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 23
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|20 - 26
|12
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|18.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 24
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 25
|10
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 15
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Нант
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Метц
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Нант
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|Ним
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 14
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ним 0:0 Ницца
Исход игры
Ним
8.8% (13)
Ничья
34.5% (51)
Ницца
56.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
31.72% (46)
Меньше
68.28% (99)
Обе команды забьют
Да
61.38% (89)
Нет
38.62% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (43)
0:1 Ницца
25.7% (38)
1:2 Ницца
22.3% (33)
1:0 Ним
5.4% (8)
0:2 Ницца
4.1% (6)
2:1 Ним
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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