Ним
0:2
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Ницца
28' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
56' Вторая желтая карточкаШнайдерлин Морган
60' Желтая карточкаРу Нолан
0:1
85' ГолНдой Дан
0:2
90' ГолКлод-Морис Алексис
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
25
Ру
Нолан
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
33 Нассим ШадлиНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пионнье ТэоЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
35 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
60'
68'
85'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.2
|2.
|Коне Мусса II
|2
|0.13
|3.
|Рипар Рено
|2 (1)
|0.13
|4.
|Мелинг Биргер
|1
|0.07
|5.
|Филиппото Ромен
|1
|0.07
|6.
|Денкей Кевин
|1
|0.07
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0.07
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4 (1)
|0.29
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.21
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.21
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.14
|5.
|Ндой Дан
|1
|0.07
|6.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.07
|7.
|Лопеш Рони
|1
|0.07
|8.
|Маолида Мизиан
|1
|0.07
|9.
|Будауи Хишем
|1
|0.07
|10.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.07
|11.
|Камара Ассан
|0
|0
|12.
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|1
|2.
|Ландре Лоик
|2
|1
|3.
|Кубас Андрес
|2
|1
|4.
|Денкей Кевин
|3
|0
|5.
|Ру Нолан
|2
|0
|6.
|Рипар Рено
|2
|0
|7.
|Бриансон Антони
|2
|0
|8.
|Фомба Ламин
|2
|0
|9.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|10.
|Рейне Батист
|1
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|12.
|Мигель Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Гуйри Амин
|3
|0
|3.
|Будауи Хишем
|3
|0
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0
|5.
|Камара Ассан
|2
|0
|6.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|8.
|Данило Барбоза
|2
|0
|9.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|11.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|12.
|Лопеш Рони
|1
|0
|13.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|15.
|Пельмар Анди
|1
|0
|16.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|17.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Ницца
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Марсель
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 11
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|7.
|Монако
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|10.
|Брест
|1:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 26
|22
|11.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|12.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 26
|13
|18.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|0:3 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|1:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|7.
|Бордо
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Марсель
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Ренн
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|16.
|Монако
|0:3 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ним 0:2 Ницца
Исход игры
Ним
8.8% (13)
Ничья
34.5% (51)
Ницца
56.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
31.72% (46)
Меньше
68.28% (99)
Обе команды забьют
Да
61.38% (89)
Нет
38.62% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (43)
0:1 Ницца
25.7% (38)
1:2 Ницца
22.3% (33)
1:0 Ним
5.4% (8)
0:2 Ницца
4.1% (6)
2:1 Ним
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!