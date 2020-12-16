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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
0:2
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
28' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
56' Вторая желтая карточка
Шнайдерлин Морган
60' Желтая карточка
Ру Нолан
0:1
85' Гол
Ндой Дан
0:2
90' Гол
Клод-Морис Алексис
90'+6
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
5
Ландре
Лоик
26
Мигель
Флориан
15
Пакье
Гаэтан
6
Сарр
Сиди
11
Ахлинви
Маттео
10
Ферхат
Зинедин
17
Дулевич
Харис
7
Элиассон
Никлас
25
Ру
Нолан
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
3
Бамбу
Робсон
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
29
Рен-Аделед
Жефф
Ним
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

Ход матча

7'
Гессум Кельян
Ландре Лоик
 
28'
 
Шнайдерлин Морган
56'
 
Шнайдерлин Морган
60'
Ру Нолан
 
68'
 
Ндой Дан
Камара Ассан
79'
 
Клод-Морис Алексис
Лопеш Рони
83'
Коне Мусса II
Ру Нолан
 
85'
0:1
Ндой Дан
89'
 
Пельмар Анди
Гуйри Амин
90'
Рипар Рено
Элиассон Никлас
 
90'
Нассим Шадли
Дулевич Харис
 
90'
Алакуш Софьян
Бюрнер Патрик
 
90'
0:2
Клод-Морис Алексис
(Рен-Аделед Жефф)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.2
2. Коне Мусса II 2 0.13
3. Рипар Рено 2 (1) 0.13
4. Мелинг Биргер 1 0.07
5. Филиппото Ромен 1 0.07
6. Денкей Кевин 1 0.07
7. Кубас Андрес 1 0.07
8. Мартинеc Пабло 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (1) 0.29
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.21
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.21
4. Данте Бонфим 2 0.14
5. Ндой Дан 1 0.07
6. Клод-Морис Алексис 1 0.07
7. Лопеш Рони 1 0.07
8. Маолида Мизиан 1 0.07
9. Будауи Хишем 1 0.07
10. Тюрам Кефрен 1 0.07
11. Камара Ассан 0 0
12. Рен-Аделед Жефф 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Денкей Кевин 3 0
5. Ру Нолан 2 0
6. Рипар Рено 2 0
7. Бриансон Антони 2 0
8. Фомба Ламин 2 0
9. Бенрау Яссин 2 0
10. Рейне Батист 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Гуйри Амин 3 0
3. Будауи Хишем 3 0
4. Данте Бонфим 2 0
5. Камара Ассан 2 0
6. Лотомба Жордан 2 0
7. Лис-Мелу Пьерр 2 0
8. Данило Барбоза 2 0
9. Дольберг Каспер 2 0
10. Нсоки Стенли 2 0
11. Бамбу Робсон 2 0
12. Лопеш Рони 1 0
13. Бенитес Вальтер 1 0
14. Маолида Мизиан 1 0
15. Пельмар Анди 1 0
16. Тюрам Кефрен 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Ницца 11.11% (2) 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним
Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л
Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ницца 1:3 Ним Лига 1 Ним 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ 2:0 Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион 1:1 Заявка 15 8 6 1 26 - 12 30
4. Марсель 1:1 Заявка 13 8 4 1 20 - 11 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ланс 3:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
7. Монако 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
9. Ренн 1:1 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
10. Брест 1:1 Заявка 15 7 1 7 24 - 26 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо 1:2 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян 0:2 Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 0:3 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ 2:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест 1:1 Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
6. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
7. Бордо 1:2 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Марсель 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс 3:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Ренн 1:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен 2:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 0:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 7 5 2 0 10 - 4 17
2. ПСЖ 2:0 Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион 1:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс 3:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен 2:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест 1:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
16. Монако 0:3 Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ним: 38%, Ницца: 62%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Шнайдерлин Морган из команды Ницца играет слишком грубо. Дулевич Харис оказался на газоне.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 38%, Ницца: 62%.
  • 45'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    44'
    Элиассон Никлас из команды Ним в офсайде
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 44'
    Данилюк Флавиус делает длинную передачу вперед
  • 43'
    Ницца контролирует мяч.
  • 43'
    Бамбу Робсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 42'
    Камара Ассан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    42'
    Бамбу Робсон из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 41'
    Лопеш Рони не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 41'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Камара Ассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 37%, Ницца: 63%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 40'
    Шанс! Ру Нолан из команды Ним пробил головой, но мимо
  • 40'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает пас партнеру.
  • 40'
    Мигель Флориан из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Ру Нолан из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    40'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 39'
    Нсоки Стенли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Бюрнер Патрик из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ним контролирует мяч.
  • 37'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 37'
    Камара Ассан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 35%, Ницца: 65%.
  • 35'
    Элиассон Никлас из команды Ним нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 34'
    Дулевич Харис из команды Ним делает пас партнеру.
  • 34'
    Ру Нолан из команды Ним делает пас партнеру.
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Мигель Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Сарр Сиди из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 36%, Ницца: 64%.
  • 29'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 29'
    Матч остановлен
  • Желтая карточка
    28'
    Шнайдерлин Морган получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Шнайдерлин Морган грубо играет против соперника. Пострадал Ру Нолан
  • 27'
    Хорошую попытку сделал Тюрам Кефрен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 27'
    Плохо сыграл Ферхат Зинедин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    27'
    Лопеш Рони из команды Ницца подал угловой справа.
  • 27'
    Пакье Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 36%, Ницца: 64%.
  • 25'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Гессум Кельян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Рейне Батист не дал случится голу! Рен-Аделед Жефф должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
  • 25'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
  • 24'
    Ницца контролирует мяч.
  • 23'
    Ницца контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 23'
    Бюрнер Патрик из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Гуйри Амин из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 21'
    ШАНС! Гуйри Амин вышел один на один с голкипером...
  • 21'
    Лотомба Жордан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 32%, Ницца: 68%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 20'
    Дулевич Харис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 20'
    Бамбу Робсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 17'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 17'
    Шнайдерлин Морган из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
  • 16'
    Ницца контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 37%, Ницца: 63%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 15'
    Ру Нолан из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 15'
    Бюрнер Патрик из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Отличные скиллы показывает Ферхат Зинедин, обводя своих соперников
  • 14'
    Ним пытается что-то создать.
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Гуйри Амин нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
  • 12'
    Шнайдерлин Морган из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 39%, Ницца: 61%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гессум Кельян
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 7'
    Ландре Лоик получил травму и заменен. Гессум Кельян выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ландре Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    7'
    Ландре Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Как он промахнулся? Гуйри Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 6'
    Лопеш Рони из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 62%, Ницца: 38%.
  • 5'
    Лопеш Рони из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ферхат Зинедин из команды Ним играет слишком грубо. Камара Ассан оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пакье Гаэтан
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 3'
    Шанс! Сарр Сиди из команды Ним пробил головой, но мимо
  • Угловой
    3'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 3'
    Бамбу Робсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 2'
    Рен-Аделед Жефф не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Ним 8.8% (13)
X 34.5% (51)
Ницца 56.8% (84)
Все прогнозы
2.26 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 1.47 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.40 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.72 1.97
  5.14 2.92 2.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.45 2.70 8.40 1.04 1.04 10.00 2.75 1.45 2.21 1.72 1.08 7.77 1.72 2.20 1.52 2.60 1.05 9.50 1.15 5.10 1.02 13.00 1.04 10.50 1.03 10.00 0.00 18.00
10.00 1.01 9.00 1.04 3.70 1.26 2.79 1.44 2.00 1.90 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 5.15 1.10 5.60 1.01 10.00
3.84 1.28 3.11 1.39 2.17 1.74 1.81 2.10 1.57 2.50 1.33 3.42 1.26 3.99 1.58 2.46 1.42 2.97 1.50 2.70 1.40 3.07 1.36 3.35 1.13 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.48 2.63 1.92 1.88 1.04 10.00 1.14 6.00 1.02 13.00
3.10 1.37 2.05 1.77 1.48 2.65 1.14 5.60 1.11 6.70
1.30 3.78 1.15 5.86 1.30 3.67 1.21 4.71 1.41 3.03 1.26 4.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Ним 0:2 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:2 Ницца

Исход игры
Ним
8.8% (13)
Ничья
34.5% (51)
Ницца
56.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
31.72% (46)
Меньше
68.28% (99)
Обе команды забьют
Да
61.38% (89)
Нет
38.62% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (43)
0:1 Ницца
25.7% (38)
1:2 Ницца
22.3% (33)
1:0 Ним
5.4% (8)
0:2 Ницца
4.1% (6)
2:1 Ним
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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