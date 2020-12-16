Ренн
1:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Роазон Парк
Марсель
11' Желтая карточкаГуйе Пап
0:1
24' ГолГуйе Пап
36' Вторая желтая карточкаГуйе Пап
42' Желтая карточкаБалерди Леонардо
1:1
63' ГолТраоре Амари
72' Желтая карточкаЭну Адриен
80' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
11
Ньянг
М'Байе
18
Амави
Жордан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
24'
0:1
36'
42'
63'
1:1
72'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.2
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.2
|3.
|Эну Адриен
|3
|0.2
|4.
|Агер Наиф
|3
|0.2
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.07
|6.
|Трюффер Адриен
|1
|0.07
|7.
|Рафинья Диас
|1
|0.07
|8.
|Траоре Амари
|1
|0.07
|9.
|Терье Мартен
|1
|0.07
|10.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.07
|11.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.07
|12.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.07
|13.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|14.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|15.
|Мауасса Фет
|0
|0
|16.
|Докю Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|5
|0.38
|2.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.23
|3.
|Сансон Морган
|2
|0.15
|4.
|Пайе Димитри
|2
|0.15
|5.
|Жермен Валер
|2
|0.15
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.15
|7.
|Амави Жордан
|1
|0.08
|8.
|Гуйе Пап
|1
|0.08
|9.
|Балерди Леонардо
|1
|0.08
|10.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|11.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|12.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|13.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|14.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|4.
|Терье Мартен
|1
|1
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Эну Адриен
|1
|0
|12.
|Траоре Амари
|1
|0
|13.
|Агер Наиф
|1
|0
|14.
|Мауасса Фет
|1
|0
|15.
|Трюффер Адриен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Пайе Димитри
|2
|1
|4.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|5.
|Гуйе Пап
|2
|1
|6.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|8.
|Камара Бубакар
|3
|0
|9.
|Стротман Кевин
|2
|0
|10.
|Товен Флорьян
|2
|0
|11.
|Сансон Морган
|2
|0
|12.
|Ронжье Валентин
|2
|0
|13.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|15.
|Манданда Стив
|1
|0
|16.
|Жермен Валер
|1
|0
|17.
|Лопес Максим
|1
|0
|18.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|19.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|20.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Марсель
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос
Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 12
|30
|4.
|Марсель
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 11
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|7.
|Монако
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|10.
|Брест
|1:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 26
|22
|11.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|12.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 26
|13
|18.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|0:3 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|1:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|7.
|Бордо
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Марсель
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Ренн
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Ланс
|3:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|16.
|Монако
|0:3 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Марсель
Исход игры
Ренн
17.3% (26)
Ничья
34.7% (52)
Марсель
48% (72)
Тотал 2.5
Больше
46.26% (68)
Меньше
53.74% (79)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
1:2 Марсель
33.3% (50)
1:1 Ничья
33.3% (50)
0:1 Марсель
8.7% (13)
1:0 Ренн
8% (12)
2:1 Ренн
8% (12)
0:2 Марсель
2% (3)
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