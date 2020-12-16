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  3. Франция
Ренн
2:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
11' Желтая карточка
Гуйе Пап
0:1
24' Гол
Гуйе Пап
36' Вторая желтая карточка
Гуйе Пап
42' Желтая карточка
Балерди Леонардо
1:1
63' Гол
Траоре Амари
72' Желтая карточка
Эну Адриен
80' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
2:1
83' Гол
Эну Адриен
90'+5
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
8
Гренье
Клеман
18
Докю
Жереми
11
Ньянг
М'Байе
7
Терье
Мартен
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
Ренн
4-3-3
Марсель
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Гуйе Пап
20'
 
Нагатомо Юто
Амави Жордан
24'
0:1
Гуйе Пап
(Пайе Димитри)
36'
 
Гуйе Пап
42'
 
Балерди Леонардо
46'
 
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
62'
Эну Адриен
Гренье Клеман
 
62'
Трюффер Адриен
Мауасса Фет
 
63'
Траоре Амари
(Докю Жереми)
1:1
71'
 
Кюизанс Микаэль
Товен Флорьян
71'
 
Стротман Кевин
Пайе Димитри
72'
Эну Адриен
 
73'
Рюттер Жоржиньо
Терье Мартен
 
73'
Буриго Бенжамен
Камавинга Эдуардо
 
80'
 
Кюизанс Микаэль
83'
Эну Адриен
(Агер Наиф)
2:1
85'
 
Аке Марли
Камара Бубакар
90'
Силики Джеймс
Ньянг М'Байе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эну Адриен 4 0.27
2. Гирасси Серу 3 0.2
3. Агер Наиф 3 0.2
4. Да Сильва Дамьен 3 0.2
5. Буриго Бенжамен 1 0.07
6. Трюффер Адриен 1 0.07
7. Рафинья Диас 1 0.07
8. Траоре Амари 1 0.07
9. Терье Мартен 1 0.07
10. Камавинга Эдуардо 1 0.07
11. Н'Зонзи Стивен 1 0.07
12. Ньянг М'Байе 1 0.07
13. Дель Кастильо Ромен 0 0
14. Тэт Флавьен 0 0
15. Мауасса Фет 0 0
16. Докю Жереми 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 5 0.38
2. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.23
3. Сансон Морган 2 0.15
4. Пайе Димитри 2 0.15
5. Жермен Валер 2 0.15
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.15
7. Амави Жордан 1 0.08
8. Гуйе Пап 1 0.08
9. Балерди Леонардо 1 0.08
10. Сакаи Хироки 0 0
11. Альваро Гонсалес II 0 0
12. Ронжье Валентин 0 0
13. Радоньич Неманья 0 0
14. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Эну Адриен 1 0
12. Траоре Амари 1 0
13. Агер Наиф 1 0
14. Мауасса Фет 1 0
15. Трюффер Адриен 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Пайе Димитри 2 1
4. Бенедетто Дарио 2 1
5. Гуйе Пап 2 1
6. Сакаи Хироки 3 0
7. Чалета-Цар Дуе 3 0
8. Камара Бубакар 3 0
9. Стротман Кевин 2 0
10. Товен Флорьян 2 0
11. Сансон Морган 2 0
12. Ронжье Валентин 2 0
13. Кюизанс Микаэль 2 0
14. Балерди Леонардо 2 0
15. Нагатомо Юто 1 0
16. Манданда Стив 1 0
17. Жермен Валер 1 0
18. Лопес Максим 1 0
19. Хауи Саиф-Эдин 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6)
 Марсель 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн
Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос
Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель

Последние игры между собой

Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ренн Лига 1
Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель Заявка 13 8 3 2 20 - 12 27
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
7. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
9. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Ренн 17.3% (26)
X 34.7% (52)
Марсель 48% (72)
Все прогнозы
3.26 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 2.75 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.20 3.86
  3.35 1.50 11.94

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.15 6.30 1.12 2.90 1.40 2.11 1.78 1.80 2.08 1.40 2.90 1.28 3.65 1.08 7.77 1.06 7.80 1.03 12.00 1.01 15.50 1.01 15.50 0.00 23.00
6.50 1.07 5.45 1.12 2.70 1.44 2.06 1.76 1.67 2.49 1.29 3.60 1.21 4.20 1.06 7.80 1.04 8.20
5.96 1.15 2.76 1.48 5.68 1.16 2.31 1.64 1.72 2.17 2.06 1.81 1.56 2.48 1.72 2.19 1.47 2.80 1.29 3.73 1.10 8.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.62 2.30 1.42 2.85 1.07 8.30 1.03 12.00
2.43 1.56 1.63 2.28 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.82 2.06 1.51 2.66 1.21 4.72 1.15 5.85 1.33 3.47 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.51 2.44 1.18 4.50
3.20 1.35 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Ренн 2:1 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 2:1 Марсель

Исход игры
Ренн
17.3% (26)
Ничья
34.7% (52)
Марсель
48% (72)
Тотал 2.5
Больше
46.26% (68)
Меньше
53.74% (79)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
1:2 Марсель
33.3% (50)
1:1 Ничья
33.3% (50)
0:1 Марсель
8.7% (13)
1:0 Ренн
8% (12)
2:1 Ренн
8% (12)
0:2 Марсель
2% (3)
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