Ренн
2:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Марсель
11' Желтая карточкаГуйе Пап
0:1
24' ГолГуйе Пап
36' Вторая желтая карточкаГуйе Пап
42' Желтая карточкаБалерди Леонардо
1:1
63' ГолТраоре Амари
72' Желтая карточкаЭну Адриен
80' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
2:1
83' ГолЭну Адриен
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
11
Ньянг
М'Байе
18
Амави
Жордан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
24'
0:1
36'
42'
63'
1:1
72'
80'
83'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эну Адриен
|4
|0.27
|2.
|Гирасси Серу
|3
|0.2
|3.
|Агер Наиф
|3
|0.2
|4.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.2
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.07
|6.
|Трюффер Адриен
|1
|0.07
|7.
|Рафинья Диас
|1
|0.07
|8.
|Траоре Амари
|1
|0.07
|9.
|Терье Мартен
|1
|0.07
|10.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.07
|11.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.07
|12.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.07
|13.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|14.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|15.
|Мауасса Фет
|0
|0
|16.
|Докю Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|5
|0.38
|2.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.23
|3.
|Сансон Морган
|2
|0.15
|4.
|Пайе Димитри
|2
|0.15
|5.
|Жермен Валер
|2
|0.15
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.15
|7.
|Амави Жордан
|1
|0.08
|8.
|Гуйе Пап
|1
|0.08
|9.
|Балерди Леонардо
|1
|0.08
|10.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|11.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|12.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|13.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|14.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|4.
|Терье Мартен
|1
|1
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Эну Адриен
|1
|0
|12.
|Траоре Амари
|1
|0
|13.
|Агер Наиф
|1
|0
|14.
|Мауасса Фет
|1
|0
|15.
|Трюффер Адриен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Пайе Димитри
|2
|1
|4.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|5.
|Гуйе Пап
|2
|1
|6.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|8.
|Камара Бубакар
|3
|0
|9.
|Стротман Кевин
|2
|0
|10.
|Товен Флорьян
|2
|0
|11.
|Сансон Морган
|2
|0
|12.
|Ронжье Валентин
|2
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|15.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|16.
|Манданда Стив
|1
|0
|17.
|Жермен Валер
|1
|0
|18.
|Лопес Максим
|1
|0
|19.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|Марсель
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос
Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 0:3 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 13
|30
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 12
|27
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|10.
|Брест
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 27
|22
|11.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|12.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|13.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 26
|13
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|9.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|11.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|16.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 16
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Марсель
Исход игры
Ренн
17.3% (26)
Ничья
34.7% (52)
Марсель
48% (72)
Тотал 2.5
Больше
46.26% (68)
Меньше
53.74% (79)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
1:2 Марсель
33.3% (50)
1:1 Ничья
33.3% (50)
0:1 Марсель
8.7% (13)
1:0 Ренн
8% (12)
2:1 Ренн
8% (12)
0:2 Марсель
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!