  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Эммен
0' 7'
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
4
Накаяма
Юта
11
Дрост
Йеспер
27
Тедич
Слободан
9
Ван
Дёйнен
Майк
26
Тельгенкамп
Деннис
34
Ван
Рейн
Рикардо
4
Баккер
Ник
5
Араухо
Мигель
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
15
Касьяно
Лентини
3
Веендорп
Кезиа
11
Лаурсен
Николай
9
Колар
Марко
10
Пенья
Серхио
ПЕК Зволле
4-3-3
Эммен
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.17
2. Рейндерс Элиано 2 0.17
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.17
4. Ван Дёйнен Майк 2 (1) 0.17
5. Дрост Йеспер 1 0.08
6. Лам Томас 1 0.08
7. Накаяма Юта 1 0.08
8. Ферай Иммануэль 1 0.08
9. Паал Кеннет 0 0
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Тедич Слободан 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.42
2. Лаурсен Николай 2 0.17
3. Араухо Мигель 2 0.17
4. Колар Марко 1 0.08
5. Де Вос Робберт 1 0.08
6. Янсен Анко 1 (1) 0.08
7. Кавлан Канер 0 0
8. Бейл Гленн 0 0
9. Luciano Carty 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Дрост Йеспер 1 0
8. Паал Кеннет 1 0
9. Леманс Клинт 1 0
10. Керстен Сэм 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Бейл Гленн 1 1
5. Лаурсен Николай 1 1
6. Пенья Серхио 2 0
7. Кавлан Канер 2 0
8. Баккер Ник 2 0
9. Чакон Майкл 2 0
10. Бернаду Лукас 0 1
11. Ван Рейн Рикардо 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Бен Мусса Хилал 1 0
14. Колар Марко 1 0
15. Веендорп Кезиа 1 0
16. Араухо Мигель 1 0
17. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 25% (3) 25% (3) 41.67% (5) 8.33% (1)
 Эммен 25% (3) 0 8.33% (1) 41.67% (5) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле
Эммен Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи Эммен 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие Эммен 1:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эредивизие
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Эммен Товарищеские матчи ПЕК Зволле 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 2:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:4 Эммен Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 0:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 12 8 3 1 25 - 9 27
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 12 6 3 3 24 - 15 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
10. Утрехт Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле Заявка 12 2 6 4 14 - 22 12
13. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
15. ВВВ-Венло Заявка 12 2 3 7 18 - 36 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 12 0 4 8 13 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 7 - 23 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
4. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
7. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
12. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
13. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 7'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Касьяно Лентини из команды Эммен играет слишком грубо. Штридер Рико оказался на газоне.
  • 6'
    Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    ПЕК Зволле контролирует мяч.
  • 5'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 47%, Эммен: 53%.
  • 5'
    Эммен контролирует мяч.
  • 4'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 4'
    Ван Полен Брам не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Эммен контролирует мяч.
  • 2'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 1'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Эммен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Эммен
1.96
3.75
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.60 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.60 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.75 3.98
  1.96 3.72 4.00

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.90 1.03 4.00 1.22 3.15 1.33 2.11 1.73 1.88 1.92 1.66 2.23 1.42 2.75 1.20 4.30 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.30 1.01 15.50
9.70 1.02 4.05 1.19 3.26 1.30 2.13 1.68 1.71 2.14 1.49 2.80 1.24 4.05 1.17 4.85 1.05 8.10 1.03 8.50
4.43 1.23 2.61 1.54 2.18 1.74 1.95 1.93 1.71 2.23 1.56 2.53 1.46 2.82 1.17 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.18 1.70 1.50 2.48 1.16 4.80
3.26 1.34 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
2.86 1.46 2.24 1.70 1.75 2.18 1.52 2.64 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00 1.28 3.45
4.55 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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