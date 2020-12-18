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  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:0
Конец матча

Стадион:
Эммен
0' 90'+3
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
4
Накаяма
Юта
11
Дрост
Йеспер
27
Тедич
Слободан
9
Ван
Дёйнен
Майк
26
Тельгенкамп
Деннис
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
15
Касьяно
Лентини
3
Веендорп
Кезиа
11
Лаурсен
Николай
9
Колар
Марко
10
Пенья
Серхио
ПЕК Зволле
4-3-3
Эммен
4-3-3

Ход матча

16'
Рейндерс Элиано
Тедич Слободан
 
26'
 
Янсен Анко
Касьяно Лентини
46'
Клемент Пелле
Накаяма Юта
 
60'
 
Чакон Майкл
Колар Марко
60'
Хюйбертс Дин
Саймак Мустафа
 
67'
 
Тибблинг Симон
Лаурсен Николай
86'
Гучаннеджад Реза
Ван Дёйнен Майк
 
86'
Леманс Клинт
Дрост Йеспер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.15
2. Рейндерс Элиано 2 0.15
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.15
4. Ван Дёйнен Майк 2 (1) 0.15
5. Дрост Йеспер 1 0.08
6. Лам Томас 1 0.08
7. Накаяма Юта 1 0.08
8. Ферай Иммануэль 1 0.08
9. Паал Кеннет 0 0
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Тедич Слободан 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.38
2. Лаурсен Николай 2 0.15
3. Араухо Мигель 2 0.15
4. Колар Марко 1 0.08
5. Де Вос Робберт 1 0.08
6. Янсен Анко 1 (1) 0.08
7. Кавлан Канер 0 0
8. Бейл Гленн 0 0
9. Luciano Carty 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Дрост Йеспер 1 0
8. Паал Кеннет 1 0
9. Леманс Клинт 1 0
10. Керстен Сэм 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Бейл Гленн 1 1
5. Лаурсен Николай 1 1
6. Пенья Серхио 2 0
7. Кавлан Канер 2 0
8. Баккер Ник 2 0
9. Чакон Майкл 2 0
10. Бернаду Лукас 0 1
11. Ван Рейн Рикардо 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Бен Мусса Хилал 1 0
14. Колар Марко 1 0
15. Веендорп Кезиа 1 0
16. Араухо Мигель 1 0
17. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 25% (3) 25% (3) 41.67% (5) 8.33% (1)
 Эммен 25% (3) 0 8.33% (1) 41.67% (5) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле
Эммен Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи Эммен 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие Эммен 1:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эредивизие
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Эммен Товарищеские матчи ПЕК Зволле 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 2:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:4 Эммен Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 0:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 12 8 3 1 25 - 9 27
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 12 6 3 3 24 - 15 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
10. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
11. Утрехт Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
12. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
13. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
15. ВВВ-Венло Заявка 12 2 3 7 18 - 36 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 7 - 23 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
4. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
7. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
12. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
13. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 1.65 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 1.58 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.75 3.98
  4.46 1.38 9.93

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.70 2.08 9.90 1.03 1.09 6.50 3.15 1.33 1.10 6.25 1.88 1.92 1.66 2.23 1.07 7.50 1.20 4.30 1.02 11.00 1.05 8.70 1.04 9.30 1.01 15.50
9.70 1.02 4.05 1.19 3.26 1.30 2.13 1.68 1.71 2.14 1.49 2.80 1.24 4.05 1.17 4.85 1.05 8.10 1.03 8.50
1.44 2.91 1.25 4.09 1.70 2.23 1.46 2.81 1.34 3.38 1.62 2.37 1.37 3.21 1.29 3.78 1.33 3.48 1.41 3.04 1.65 2.32 1.51 2.65 1.42 2.97 1.17 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.18 1.70 1.03 10.00 1.16 4.80 1.02 11.00
3.26 1.34 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
1.25 4.02 1.13 6.25 1.25 4.03 1.18 5.03 1.47 2.74 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00 1.28 3.45
4.55 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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