ПЕК Зволле
0:0
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
Эммен
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
11
Дрост
Йеспер
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
23 Бейл ГленнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пенья СерхиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.15
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.15
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.15
|4.
|Ван Дёйнен Майк
|2 (1)
|0.15
|5.
|Дрост Йеспер
|1
|0.08
|6.
|Лам Томас
|1
|0.08
|7.
|Накаяма Юта
|1
|0.08
|8.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.08
|9.
|Паал Кеннет
|0
|0
|10.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|11.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.38
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.15
|3.
|Араухо Мигель
|2
|0.15
|4.
|Колар Марко
|1
|0.08
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.08
|6.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.08
|7.
|Кавлан Канер
|0
|0
|8.
|Бейл Гленн
|0
|0
|9.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|4.
|Накаяма Юта
|3
|0
|5.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|6.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|7.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|8.
|Паал Кеннет
|1
|0
|9.
|Леманс Клинт
|1
|0
|10.
|Керстен Сэм
|1
|0
|11.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|12.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Бейл Гленн
|1
|1
|5.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|6.
|Пенья Серхио
|2
|0
|7.
|Кавлан Канер
|2
|0
|8.
|Баккер Ник
|2
|0
|9.
|Чакон Майкл
|2
|0
|10.
|Бернаду Лукас
|0
|1
|11.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|12.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|13.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|14.
|Колар Марко
|1
|0
|15.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|16.
|Араухо Мигель
|1
|0
|17.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|25% (3)
|25% (3)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|Эммен
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =8 -5Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле
Эммен Последние 20 матчей: +3 =5 -12Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Эммен Товарищеские матчи ПЕК Зволле 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 2:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:4 Эммен Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 0:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 9
|27
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|26 - 11
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 15
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 16
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|13.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|18 - 36
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|3.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 23
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Утрехт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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