Мускрон-Перювельз
0:2
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Эйпен
0:1
47' ГолМусона Ноуледж
61' Желтая карточкаАгузуль Саад
62' Желтая карточкаХочко Дени
68' Желтая карточкаБакич Марко
77' Желтая карточкаJens Cools
0:2
79' ГолJonathan Heris
16
Коффи
Херве
8
Onana
10
Бакич
Марко
23
Шадаш
Бруну
23
Мьянге
Сенна
26
Jens
Cools
77
Коне
Мамаду
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 OnanaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Саглык ЭнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
-
34 Jocelyn
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
46'
47'
0:1
61'
62'
65'
68'
77'
79'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.11
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.11
|3.
|Serge Tabekou
|1
|0.11
|4.
|Фараж Имад
|0
|0
|5.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|3
|0.33
|2.
|Мусона Ноуледж
|2
|0.22
|3.
|Превляк Смаил
|2 (1)
|0.22
|4.
|Jonathan Heris
|1
|0.11
|5.
|Jens Cools
|1
|0.11
|6.
|Isaac Nuhu
|1
|0.11
|7.
|Адриано Коррея
|0
|0
|8.
|Петерс Стеф
|0
|0
|9.
|Коне Мамаду
|0
|0
|10.
|Jocelyn
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|3
|1
|2.
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|3.
|Onana
|1
|1
|4.
|Eric Bocat
|1
|1
|5.
|Бакич Марко
|2
|0
|6.
|Агузуль Саад
|2
|0
|7.
|Антонов Неманья
|1
|0
|8.
|Коффи Херве
|1
|0
|9.
|Darly N'Landu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|4
|0
|2.
|Адриано Коррея
|3
|0
|3.
|Петерс Стеф
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|7.
|Коне Мамаду
|2
|0
|8.
|Кох Менно
|2
|0
|9.
|Jonathan Heris
|0
|1
|10.
|Бек Андреас
|1
|0
|11.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|12.
|Превляк Смаил
|1
|0
|13.
|Нгой Жульен
|1
|0
|14.
|Isaac Nuhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|Эйпен
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент
Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Эйпен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Эйпен 4:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|22 - 6
|19
|2.
|Шарлеруа
|0:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|6
|0
|3
|22 - 20
|18
|4.
|Стандард
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|5.
|Ройал Антверпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|7.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|10.
|Генк
|1:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.50
|1.27
|—
|—
|7.60
|1.07
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.05
|1.77
|1.11
|5.80
|1.73
|2.11
|1.40
|2.80
|1.07
|7.50
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|1.03
|10.00
|8.90
|1.02
|—
|—
|7.90
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.29
|3.46
|1.10
|5.95
|1.07
|6.40
|1.01
|9.90
|—
|—
|3.94
|1.27
|3.28
|1.36
|2.62
|1.52
|1.95
|1.93
|2.58
|1.53
|2.15
|1.75
|1.70
|2.23
|1.46
|2.81
|1.75
|2.16
|1.47
|2.79
|1.20
|4.85
|1.12
|6.92
|—
|—
|1.11
|7.12
|—
|—
|—
|—