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Мускрон-Перювельз
0:2
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
0:1
47' Гол
Мусона Ноуледж
61' Желтая карточка
Агузуль Саад
62' Желтая карточка
Хочко Дени
68' Желтая карточка
Бакич Марко
77' Желтая карточка
Jens Cools
0:2
79' Гол
Jonathan Heris
90'+6
16
Коффи
Херве
18
Robbe
Qiurynen
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
8
Onana
29
Бадибанга
Бени
10
Бакич
Марко
23
Шадаш
Бруну
20
Да
Кошта
Нуну
1
Де
Волф
Ортвин
6
Пулен
Бенуа
5
Амат
Хорди
28
Jonathan
Heris
23
Мьянге
Сенна
8
Петерс
Стеф
26
Jens
Cools
10
Мусона
Ноуледж
21
Адриано
Коррея
7
Нгой
Жульен
77
Коне
Мамаду
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Эйпен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.11
2. Бакич Марко 1 0.11
3. Serge Tabekou 1 0.11
4. Фараж Имад 0 0
5. Агузуль Саад 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 3 0.33
2. Мусона Ноуледж 2 0.22
3. Превляк Смаил 2 (1) 0.22
4. Jonathan Heris 1 0.11
5. Jens Cools 1 0.11
6. Isaac Nuhu 1 0.11
7. Адриано Коррея 0 0
8. Петерс Стеф 0 0
9. Коне Мамаду 0 0
10. Jocelyn 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Хочко Дени 3 1
2. Сиранни Алессандро 3 0
3. Onana 1 1
4. Eric Bocat 1 1
5. Бакич Марко 2 0
6. Агузуль Саад 2 0
7. Антонов Неманья 1 0
8. Коффи Херве 1 0
9. Darly N'Landu 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Jens Cools 4 0
2. Адриано Коррея 3 0
3. Петерс Стеф 3 0
4. Мусона Ноуледж 3 0
5. Амат Хорди 3 0
6. Пулен Бенуа 2 0
7. Коне Мамаду 2 0
8. Кох Менно 2 0
9. Jonathan Heris 0 1
10. Бек Андреас 1 0
11. Васкес Виктор II 1 0
12. Превляк Смаил 1 0
13. Нгой Жульен 1 0
14. Isaac Nuhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)
 Эйпен 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент
Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Эйпен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 4:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 6 1 2 22 - 6 19
2. Шарлеруа 0:1 9 6 1 2 14 - 6 19
3. Беерсхот-Вильрейк 9 6 0 3 22 - 20 18
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. Ройал Антверпен 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
7. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
8. Кортрейк 9 4 2 3 11 - 10 14
9. Андерлехт 8 3 4 1 15 - 12 13
10. Генк 1:0 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
15. Зульте-Варегем 9 2 1 6 11 - 21 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
29.00 5.55 1.15
3.58 3.64 2.02
21.28 6.03 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.50 1.27 7.60 1.07 1.76 2.00 2.50 1.53 2.05 1.77 1.11 5.80 1.73 2.11 1.40 2.80 1.07 7.50 1.11 5.90 1.03 10.00 1.01 12.00 1.03 10.00
8.90 1.02 7.90 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.10 5.95 1.07 6.40 1.01 9.90
3.94 1.27 3.28 1.36 2.62 1.52 1.95 1.93 2.58 1.53 2.15 1.75 1.70 2.23 1.46 2.81 1.75 2.16 1.47 2.79 1.20 4.85 1.12 6.92 1.11 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.89 1.91 1.02 11.00 1.11 5.90 1.01 12.60
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.15 6.00 1.11 6.75
2.13 1.76 1.75 2.15 1.36 3.25 1.56 2.54 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.52 1.60 2.25 1.30 3.90
3.68 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.25 3.95 1.17 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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