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Гент
1:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
36' Гол
Ньянгбо Андерсон
56' Желтая карточка
Чакветадзе Георгий
59' Желтая карточка
Схоофс Роб
90' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
90'+5
33
Руф
Дави
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Нгадеу
Майкл
32
Пластун
Игорь
25
Нуриу
Фортуна
10
Чакветадзе
Георгий
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
11
Ньянгбо
Андерсон
7
Яремчук
Роман
34
Кляйндинст
Тим
1
Куке
Гетан
3
Бейкер
Лукас
6
Бушири
Рокки
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
16
Схоофс
Роб
13
Joachim
Van
Damme
40
Aster
Vranckx
11
Сторм
Никола
9
William
Togui
7
Хайреманс
Джеффри
Гент
4-3-1-2
Мехелен
4-3-3

Ход матча

36'
Ньянгбо Андерсон
(Яремчук Роман)
1:0
56'
Чакветадзе Георгий
 
58'
 
Де Камарго Игор
William Togui
59'
 
Схоофс Роб
66'
 
Швед Марьян
Joachim Van Damme
73'
Безус Роман
Чакветадзе Георгий
 
81'
Ботака Жордан
Яремчук Роман
 
82'
 
Кайя Онур
Бейкер Лукас
87'
Дорш Никлас
Ньянгбо Андерсон
 
90'
Кастро-Монтес Алессио
 

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пластун Игорь 2 0.5
2. Ньянгбо Андерсон 1 0.25
3. Кумс Свен 0 0
4. Яремчук Роман 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Камарго Игор 1 0.25
2. Ванлерберге Йорди 1 0.25
3. William Togui 1 0.25
4. Aster Vranckx 1 0.25
5. Сторм Никола 1 (1) 0.25
6. Issa Kabore 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 1 0
2. Безус Роман 1 0
3. Овусу Элиша 1 0
4. Кастро-Монтес Алессио 1 0
5. Чакветадзе Георгий 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Joachim Van Damme 2 0
2. Aster Vranckx 2 0
3. Де Камарго Игор 1 0
4. Кайя Онур 1 0
5. Схоофс Роб 1 0
6. Бейкер Лукас 1 0
7. Куке Гетан 1 0
8. Бушири Рокки 1 0
9. Issa Kabore 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Мехелен 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг
Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент Гент 1:1 Рома Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк
Мехелен Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен
АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен

Последние игры между собой

Гент: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Мехелен 0:3 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Стандард 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Беерсхот-Вильрейк 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Кортрейк 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брюгге 4 2 0 2 6 - 3 6
6. Зульте-Варегем 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Серкль Брюгге 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Андерлехт 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Генк 4 1 2 1 4 - 4 5
10. АХ Лёвен 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Сент-Трюйден 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Мехелен 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ройал Антверпен 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Гент 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Васланд-Беверен 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Эйпен 4 0 3 1 2 - 6 3
17. Остенде 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Мускрон-Перювельз 4 0 2 2 2 - 4 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ньянгбо Андерсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.14 7.10 30.00
1.20 4.90 26.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.25 1.13 10.50 1.02 1.02 11.00 3.50 1.29 1.11 5.80 2.03 1.79 1.78 2.03 1.17 4.70 1.25 3.80 1.03 10.00 1.07 7.60 1.06 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.28 1.63 1.04 9.00 1.19 4.60 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.92 1.82 1.45 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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