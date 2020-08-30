1:0
36' ГолНьянгбо Андерсон
56' Желтая карточкаЧакветадзе Георгий
59' Желтая карточкаСхоофс Роб
90' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
29 Issa KaboreЗащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Siemen Voet
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
36'
59'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пластун Игорь
|2
|0.5
|2.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.25
|3.
|Кумс Свен
|0
|0
|4.
|Яремчук Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Камарго Игор
|1
|0.25
|2.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.25
|3.
|William Togui
|1
|0.25
|4.
|Aster Vranckx
|1
|0.25
|5.
|Сторм Никола
|1 (1)
|0.25
|6.
|Issa Kabore
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|1
|0
|2.
|Безус Роман
|1
|0
|3.
|Овусу Элиша
|1
|0
|4.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|5.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Van Damme
|2
|0
|2.
|Aster Vranckx
|2
|0
|3.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|4.
|Кайя Онур
|1
|0
|5.
|Схоофс Роб
|1
|0
|6.
|Бейкер Лукас
|1
|0
|7.
|Куке Гетан
|1
|0
|8.
|Бушири Рокки
|1
|0
|9.
|Issa Kabore
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Мехелен
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: + = -Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг
Мехелен Последние 20 матчей: + = -Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен
АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен
Последние игры между собой
Гент: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Стандард
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брюгге
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|6.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Андерлехт
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Генк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ройал Антверпен
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Гент
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Васланд-Беверен
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Эйпен
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|17.
|Остенде
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Мускрон-Перювельз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2