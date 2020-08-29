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Серкль Брюгге
0:1
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
23' Желтая карточка
Макаренко Евгений
31' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
39' Желтая карточка
Омоло Джоханна
42' Желтая карточка
Charles Vanhoutte
51' Желтая карточка
Petar Golubovic
0:1
67' Гол
Faiz Selemani IV
90'+5
1
Дидийон
Томас
8
Robbe
Decostere
5
Уэда
Наомиси
4
Таравель
Жереми
19
Dimitar
Velkovski
15
Омоло
Джоханна
14
Charles
Vanhoutte
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
22
Угбо
Ике
7
Азар
Килиан
1
Якубех
Адам
30
Д'Эне
Кристоф
2
Petar
Golubovic
76
Дерейк
Тимоти
6
Ружо
Лукас
4
Gilles
Dewaele
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
25
Макаренко
Евгений
51
Оканси
Эрик
7
Номбе
Мбойо
10
Faiz
Selemani
IV
Серкль Брюгге
4-3-3
Кортрейк
5-3-2

Ход матча

23'
 
Макаренко Евгений
31'
 
Д'Эне Кристоф
39'
Омоло Джоханна
 
42'
Charles Vanhoutte
 
51'
 
Petar Golubovic
67'
0:1
Faiz Selemani IV
(Gilles Dewaele)
71'
Мусаба Антони
Азар Килиан
 
71'
Thibo Somers
Угбо Ике
 
76'
 
Аджагун Абдул
Faiz Selemani IV
76'
Гори Алимами
Charles Vanhoutte
 
90'
 
Habib Gueye
Номбе Мбойо

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Guy Mbenza 2 0.5
2. Хотич Дино 1 0.25
3. Угбо Ике 1 0.25
4. Thibo Somers 1 0.25
5. Таравель Жереми 0 0
6. Оггас Кевин 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 1 (1) 0.25
2. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.25
3. Faiz Selemani IV 1 0.25
4. Terem Moffi 1 0.25
5. Christophe Lepoint 0 0
6. Gilles Dewaele 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 3 0
2. Таравель Жереми 1 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Charles Vanhoutte 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Макаренко Евгений 2 0
2. Faiz Selemani IV 2 0
3. Д'Эне Кристоф 1 0
4. Christophe Lepoint 1 0
5. Аджагун Абдул 1 0
6. Petar Golubovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 0 0 0 40% (2) 0 60% (3)
 Кортрейк 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе
Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Кортрейк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Шарлеруа 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Стандард 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Кортрейк 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Серкль Брюгге 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Андерлехт 4 1 3 0 8 - 6 6
7. Генк 3 1 2 0 3 - 2 5
8. АХ Лёвен 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Сент-Трюйден 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Мехелен 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Ройал Антверпен 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Брюгге 3 1 0 2 4 - 2 3
13. Зульте-Варегем 3 1 0 2 6 - 6 3
14. Васланд-Беверен 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Эйпен 4 0 3 1 2 - 6 3
16. Мускрон-Перювельз 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Остенде 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Гент 3 0 0 3 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Charles Vanhoutte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Омоло Джоханна получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

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30.00 4.20 1.25
125.00 13.00 1.01
2.18 3.40 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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