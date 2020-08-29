Серкль Брюгге
0:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Кортрейк
23' Желтая карточкаМакаренко Евгений
31' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
39' Желтая карточкаОмоло Джоханна
42' Желтая карточкаCharles Vanhoutte
51' Желтая карточкаPetar Golubovic
0:1
67' ГолFaiz Selemani IV
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
22
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
22 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Гори АлимамиНападающий
- Нападающий
-
-
34 Thibo Somers
-
21 Warleson
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Loic Ritiere
-
-
22 Lucas Maus
-
-
17 Habib Gueye
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
31'
39'
51'
67'
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Guy Mbenza
|2
|0.5
|2.
|Хотич Дино
|1
|0.25
|3.
|Угбо Ике
|1
|0.25
|4.
|Thibo Somers
|1
|0.25
|5.
|Таравель Жереми
|0
|0
|6.
|Оггас Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|1 (1)
|0.25
|2.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.25
|3.
|Faiz Selemani IV
|1
|0.25
|4.
|Terem Moffi
|1
|0.25
|5.
|Christophe Lepoint
|0
|0
|6.
|Gilles Dewaele
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|3
|0
|2.
|Таравель Жереми
|1
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|2.
|Faiz Selemani IV
|2
|0
|3.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|4.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|5.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|6.
|Petar Golubovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
|60% (3)
|Кортрейк
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе
Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Кортрейк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Стандард
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Андерлехт
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|7.
|Генк
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Мехелен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Ройал Антверпен
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Брюгге
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|13.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Васланд-Беверен
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Эйпен
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|16.
|Мускрон-Перювельз
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Остенде
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Гент
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0