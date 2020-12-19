  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Твенте
0' 26'
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
5
Шефер
Штеффен
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
21
Линторст
Эверт
10
Ван
Крой
Вито
6
Пост
Данни
12
Джон
Джошуа
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
8
Илич
Лука
20
Румерату
Годфрид
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
ВВВ-Венло
4-4-2
Твенте
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 10 (3) 0.77
2. Ариас Яфар 3 0.23
3. Ван Крой Вито 2 0.15
4. Линторст Эверт 1 0.08
5. Хуппертс Гуус 1 0.08
6. Джон Джошуа 0 0
7. Кум Кристиан 0 0
8. Torino Hunte 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Шефер Штеффен 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 10 (3) 0.77
2. Мениг Квинси 5 0.38
3. Черны Вацлав 4 0.31
4. Брама Вут 1 0.08
5. Илич Лука 1 0.08
6. Остерволде Джейден 1 0.08
7. Еремеефф Александер 1 0.08
8. Ван Леувен Тейс 1 0.08
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Плегесуэло Хулио 0 0
11. Смал Гийс 0 0
12. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 5 0
2. Гельми Рой 3 1
3. Ван Крой Вито 3 0
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Хуппертс Гуус 1 0
10. Линторст Эверт 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Черны Вацлав 2 0
4. Пири Кик 2 0
5. Зерруки Рамиз 2 0
6. Мениг Квинси 1 0
7. Эбюэхи Тайронн 1 0
8. Лампру Лазарос 1 0
9. Дроммел Йоэл 1 0
10. Перейра Данило II 1 0
11. Бош Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 35.29% (6)
 Твенте 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло 2:1 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Твенте Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 12 8 3 1 25 - 9 27
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
6. Твенте 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 15 22
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
11. Утрехт Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
12. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
13. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 13 2 4 7 18 - 36 10
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 23 6
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
4. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
5. Твенте 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
6. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
8. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
13. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ВВВ-Венло
Ничья
Твенте
4.40
4.40
1.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.95 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 4.40 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.30 1.77
  4.23 3.60 1.88

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 13.50 1.01 3.90 1.23 4.40 1.19 2.05 1.72 2.14 1.71 2.06 1.74 1.81 2.00 1.40 2.80 1.36 3.00 1.14 5.20 1.12 5.80 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.50
14.00 1.00 5.35 1.14 4.45 1.21 2.67 1.53 2.04 1.78 1.63 2.22 1.33 3.08 1.24 3.56 1.09 5.90 1.07 6.50
6.25 1.14 3.39 1.34 2.93 1.43 2.29 1.67 1.97 1.91 1.75 2.16 1.53 2.61 1.42 2.97 1.67 2.30 1.51 2.69 1.26 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.50 1.49 1.37 2.95 1.25 3.75 1.07 7.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
2.55 1.54 2.09 1.78 1.62 2.36 1.40 3.02 1.29 3.68 1.46 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.67 1.59 2.30 1.35 3.00
5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Где смотреть матч ВВВ-Венло 0:0 Твенте онлайн

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