ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Твенте
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
12
Джон
Джошуа
25
Ариас
Яфар
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Джон ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|10 (3)
|0.77
|2.
|Ариас Яфар
|3
|0.23
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.15
|4.
|Линторст Эверт
|1
|0.08
|5.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.08
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Кум Кристиан
|0
|0
|8.
|Torino Hunte
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|10 (3)
|0.77
|2.
|Мениг Квинси
|5
|0.38
|3.
|Черны Вацлав
|4
|0.31
|4.
|Брама Вут
|1
|0.08
|5.
|Илич Лука
|1
|0.08
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.08
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.08
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.08
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|11.
|Смал Гийс
|0
|0
|12.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|5
|0
|2.
|Гельми Рой
|3
|1
|3.
|Ван Крой Вито
|3
|0
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Черны Вацлав
|2
|0
|4.
|Пири Кик
|2
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|6.
|Мениг Квинси
|1
|0
|7.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|8.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|9.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|10.
|Перейра Данило II
|1
|0
|11.
|Бош Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|Твенте
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =4 -12Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 9
|27
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|26 - 11
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|6.
|Твенте
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 15
|22
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 16
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 23
|15
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 36
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|3.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 23
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|5.
|Твенте
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|6.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|8.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|12.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Утрехт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров