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  3. Голландия
ВВВ-Венло
1:2
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
27' Гол
Перейра Данило II
40' Желтая карточка
Илич Лука
0:2
63' Гол
Илич Лука
1:2
70' Гол
Линторст Эверт
75' Желтая карточка
Шмиц Лукаш
78' Желтая карточка
Ван Крой Вито
85' Желтая карточка
Перейра Данило II
90'+4
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
5
Шефер
Штеффен
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
12
Джон
Джошуа
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
8
Илич
Лука
20
Румерату
Годфрид
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
ВВВ-Венло
4-3-1-2
Твенте
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Перейра Данило II
(Черны Вацлав)
40'
 
Илич Лука
46'
Машаш Зинедин
Джон Джошуа
 
63'
0:2
Илич Лука
70'
Линторст Эверт
1:2
75'
Шмиц Лукаш
 
78'
Ван Крой Вито
 
81'
Ван Дейк Стан
Шмиц Лукаш
 
85'
 
Перейра Данило II
86'
 
Думич Дарио
Илич Лука
88'
 
Еремеефф Александер
Перейра Данило II
90'
 
Дервисоглу Халил
Черны Вацлав

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 10 (3) 0.77
2. Ариас Яфар 3 0.23
3. Линторст Эверт 2 0.15
4. Ван Крой Вито 2 0.15
5. Хуппертс Гуус 1 0.08
6. Джон Джошуа 0 0
7. Кум Кристиан 0 0
8. Torino Hunte 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Шефер Штеффен 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.85
2. Мениг Квинси 5 0.38
3. Черны Вацлав 4 0.31
4. Илич Лука 2 0.15
5. Брама Вут 1 0.08
6. Остерволде Джейден 1 0.08
7. Еремеефф Александер 1 0.08
8. Ван Леувен Тейс 1 0.08
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Плегесуэло Хулио 0 0
11. Смал Гийс 0 0
12. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 5 0
2. Гельми Рой 3 1
3. Ван Крой Вито 4 0
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Шмиц Лукаш 1 0
10. Хуппертс Гуус 1 0
11. Линторст Эверт 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Черны Вацлав 2 0
4. Пири Кик 2 0
5. Перейра Данило II 2 0
6. Зерруки Рамиз 2 0
7. Мениг Квинси 1 0
8. Эбюэхи Тайронн 1 0
9. Лампру Лазарос 1 0
10. Дроммел Йоэл 1 0
11. Илич Лука 1 0
12. Бош Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 11.11% (2) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 33.33% (6)
 Твенте 19.23% (5) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло 2:1 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Твенте Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ 2:0 Заявка 13 9 3 1 27 - 9 30
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
6. Твенте Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
11. Утрехт Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
12. Ваалвейк 0:2 Заявка 13 3 3 7 11 - 22 12
13. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
15. ВВВ-Венло Заявка 13 2 3 8 19 - 38 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк 0:2 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ 2:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк 0:2 Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
12. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
13. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 9.50 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.30 1.77
  30.54 5.85 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 13.50 1.01 4.30 1.18 4.40 1.19 1.85 1.90 2.14 1.71 2.06 1.74 1.81 2.00 1.20 4.20 1.36 3.00 1.05 3.55 1.12 5.80 1.05 8.50 1.02 11.00 1.01 12.50
14.00 1.00 5.35 1.14 4.45 1.21 2.67 1.53 2.04 1.78 1.63 2.22 1.33 3.08 1.24 3.56 1.09 5.90 1.07 6.50
4.06 1.26 3.40 1.34 2.72 1.49 2.00 1.88 1.69 2.25 1.49 2.73 1.28 3.80 1.41 3.03 2.14 1.76 1.76 2.15 1.36 3.27 1.25 4.17 1.26 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.50 1.49 1.37 2.20 1.25 3.75 1.08 7.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
2.55 1.54 2.09 1.78 1.62 2.36 1.40 3.02 1.45 2.82 1.25 4.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.67 1.59 2.30 1.35 3.00
5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
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