ВВВ-Венло
1:2
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Твенте
0:1
27' ГолПерейра Данило II
40' Желтая карточкаИлич Лука
0:2
63' ГолИлич Лука
1:2
70' ГолЛинторст Эверт
75' Желтая карточкаШмиц Лукаш
78' Желтая карточкаВан Крой Вито
85' Желтая карточкаПерейра Данило II
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
12
Джон
Джошуа
25
Ариас
Яфар
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Джон ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
Ход матча
27'
40'
63'
0:2
70'
1:2
75'
78'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 9
-
3 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|10 (3)
|0.77
|2.
|Ариас Яфар
|3
|0.23
|3.
|Линторст Эверт
|2
|0.15
|4.
|Ван Крой Вито
|2
|0.15
|5.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.08
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Кум Кристиан
|0
|0
|8.
|Torino Hunte
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.85
|2.
|Мениг Квинси
|5
|0.38
|3.
|Черны Вацлав
|4
|0.31
|4.
|Илич Лука
|2
|0.15
|5.
|Брама Вут
|1
|0.08
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.08
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.08
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.08
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|11.
|Смал Гийс
|0
|0
|12.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|5
|0
|2.
|Гельми Рой
|3
|1
|3.
|Ван Крой Вито
|4
|0
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|10.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|11.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Черны Вацлав
|2
|0
|4.
|Пири Кик
|2
|0
|5.
|Перейра Данило II
|2
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|7.
|Мениг Квинси
|1
|0
|8.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|9.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|10.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|11.
|Илич Лука
|1
|0
|12.
|Бош Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|Твенте
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =4 -12Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 9
|30
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|26 - 11
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|6.
|Твенте
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 16
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 23
|15
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|12.
|Ваалвейк
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 22
|12
|13.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|19 - 38
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|3.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Утрехт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров