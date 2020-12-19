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  3. Голландия
Ваалвейк
0:2
Первый тайм: 17'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
11' Гол
Гакпо Коди
0:2
14' Гол
Ихаттарен Мохаммед
17'
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
7
Нгонж
Сириль
9
Штоккерс
Финн
11
Джон
Ола
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
10
Ихаттарен
Мохаммед
9
Мален
Дониэлл
19
Гакпо
Коди
Ваалвейк
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

4'
Данеелс Леннерд
Джон Ола
 
11'
0:1
Гакпо Коди
(Гётце Марио)
14'
0:2
Ихаттарен Мохаммед
(Росарио Пабло)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 3 0.23
2. Домашкан Виталий 2 0.15
3. Нгонж Сириль 2 0.15
4. Джон Ола 1 0.08
5. Данеелс Леннерд 1 0.08
6. Тоуба Ахмед 1 0.08
7. Бакари Саид 1 0.08
8. Тахири Анас 0 0
9. Анита Вурнон 0 0
10. Ван дер Венне Рихард 0 0
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Ольсак Николас 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 7 0.54
2. Гакпо Коди 4 0.31
3. Мадуэке Нони 4 0.31
4. Гётце Марио 3 0.23
5. Макс Филипп 2 (1) 0.15
6. Захави Эран 1 (1) 0.08
7. Томас Райян 1 0.08
8. Боскальи Оливье 1 0.08
9. Ромеро Максимильяно 1 0.08
10. Пиру Йоэл 1 0.08
11. Ихаттарен Мохаммед 1 0.08
12. Дюмфрис Дензел 0 0
13. Росарио Пабло 0 0
14. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 3 0
2. Со Силла 2 0
3. Бакари Саид 2 0
4. Ваутерс Луук 0 1
5. Тахири Анас 1 0
6. Ван дер Венне Рихард 1 0
7. Домашкан Виталий 1 0
8. Гаари Жюрьен 1 0
9. Тоуба Ахмед 1 0
10. Нгонж Сириль 1 0
11. Азхиль Айман 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 4 0
2. Дюмфрис Дензел 2 0
3. Тезе Джордан 2 0
4. Брума Арминду 1 0
5. Макс Филипп 1 0
6. Сангаре Ибрахим 1 0
7. Гакпо Коди 1 0
8. Ледесма Ричард 1 0
9. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 0 36.36% (4) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4)
 ПСВ 16% (4) 24% (6) 12% (3) 16% (4) 0 32% (8)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен
Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ
Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 0:2 ПСВ Товарищеские матчи Ваалвейк 2:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 2:1 Ваалвейк Эредивизие ПСВ 2:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 3:2 ПСВ Эредивизие Ваалвейк 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Ваалвейк Эредивизие ПСВ 5:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ 1:0 Заявка 13 9 3 1 26 - 9 30
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
6. Твенте 2:0 Заявка 13 7 3 3 26 - 15 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
11. Утрехт Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
12. Ваалвейк 0:1 Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
15. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 13 2 3 8 18 - 38 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте 2:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 25 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Твенте 2:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
3. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ 1:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк 0:1 Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
12. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
13. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
ПСВ
9.50
6.15
1.32
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 5.80 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 5.90 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 6.15 1.27
  10.01 5.82 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.16 2.75 1.41 2.26 1.64 1.95 1.85 1.76 2.07 1.42 2.75 1.25 3.30 1.14 6.10 1.09 5.80 1.02 9.70 1.01 12.00
5.65 1.10 4.85 1.15 2.78 1.42 2.24 1.65 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
7.01 1.12 2.92 1.42 2.62 1.51 2.32 1.64 2.00 1.87 1.79 2.08 1.61 2.37 1.44 2.85 1.31 3.61 1.12 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.47 1.71 2.21 1.29 3.40
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.19 4.80
4.25 1.22 3.57 1.29 2.89 1.42 2.07 1.78 1.74 2.13 1.51 2.58 1.29 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.18 1.63 1.63 2.20 1.37 3.25
5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.99
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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