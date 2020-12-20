  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Фейеноорд
0' 20'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
21
Марсман
Ник
2
Ниукоп
Барт
33
Боттегин
Эрик
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
6
Димерс
Марк
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
Витесс
5-3-2
Фейеноорд
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 5 0.38
2. Дарфалу Усама 5 0.38
3. Броя Армандо 5 0.38
4. Таннан Уссама 4 (1) 0.31
5. Расмуссен Якоб 1 0.08
6. Базур Рихедли 1 0.08
7. Вруг Патрик 1 0.08
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 10 (6) 0.77
2. Гертрейда Лютсхарел 3 0.23
3. Тоорнстра Йенс 3 0.23
4. Хапс Ридгесиано 3 0.23
5. Сенеси Маркос 2 0.15
6. Нарсинг Лусиано 1 0.08
7. Димерс Марк 1 (1) 0.08
8. Йоргенсен Николай 1 0.08
9. Линссен Брайан 1 0.08
10. Баннис Науфаль 1 0.08
11. Тейшейра Жоау 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Базур Рихедли 3 1
2. Таннан Уссама 3 1
3. Беро Матуш 3 0
4. Туре Идрисса 1 1
5. Брюнс Томас 2 0
6. Гайек Томаш 2 0
7. Виттек Максимилиан 2 0
8. Бёйтинк Томас 2 0
9. Расмуссен Якоб 1 0
10. Тронстад Сондре 1 0
11. Даса Элазар 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Кекджу Оркун 1 1
3. Тоорнстра Йенс 2 0
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Сенеси Маркос 1 0
10. Верманн Йорди 1 0
11. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 13.64% (3) 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 18.18% (4) 13.64% (3)
 Фейеноорд 3.85% (1) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 23.08% (6) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу
АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =8 -4
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Витесс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 1:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Суперкубок Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Витесс 2:0 Фейеноорд Кубок Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Фейеноорд Эредивизие Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
3. Витесс 0:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
4. Фейеноорд 0:0 Заявка 13 7 6 0 26 - 11 27
5. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
6. Твенте Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. Утрехт Заявка 12 2 7 3 13 - 17 13
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Ваалвейк Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. ВВВ-Венло Заявка 13 2 3 8 19 - 38 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс 0:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд 0:0 Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
10. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
12. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Фейеноорд
2.14
3.70
3.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.07 3.70 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.65 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.64 3.38
  2.14 3.46 3.45

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 9.60 1.04 3.75 1.25 3.05 1.35 1.97 1.77 1.87 1.96 1.62 2.25 1.37 2.95 1.18 4.40 1.13 5.40 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 16.00
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.22 3.20 1.35 2.15 1.78 1.66 2.22 1.42 2.78 1.18 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50 1.04 7.70
4.70 1.21 3.17 1.38 2.71 1.49 2.15 1.75 1.86 2.02 1.66 2.31 1.46 2.83 1.37 3.21 1.43 2.94 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.14 1.71 1.44 2.65 1.16 4.80 1.10 6.25
3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
2.74 1.47 2.25 1.68 1.75 2.13 1.47 2.73 1.34 3.33 1.21 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.05 1.28 3.45
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.12 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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