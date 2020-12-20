31' Желтая карточкаТаннан Уссама
1:0
40' ГолДарфалу Усама
53' Желтая карточкаДарфалу Усама
67' Желтая карточкаНиукоп Барт
73' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
86' Желтая карточкаТуре Идрисса
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
-
48 Thijs Jansen
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
31'
40'
1:0
53'
67'
68'
73'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарфалу Усама
|6
|0.46
|2.
|Икома Луис
|5
|0.38
|3.
|Броя Армандо
|5
|0.38
|4.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.31
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.08
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.08
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.08
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|10 (6)
|0.77
|2.
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.23
|3.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.23
|4.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.23
|5.
|Сенеси Маркос
|2
|0.15
|6.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.08
|7.
|Димерс Марк
|1 (1)
|0.08
|8.
|Йоргенсен Николай
|1
|0.08
|9.
|Линссен Брайан
|1
|0.08
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0.08
|11.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|4
|1
|2.
|Базур Рихедли
|3
|1
|3.
|Беро Матуш
|3
|0
|4.
|Туре Идрисса
|1
|1
|5.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|6.
|Брюнс Томас
|2
|0
|7.
|Гайек Томаш
|2
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|3.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|10.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|11.
|Верманн Йорди
|1
|0
|12.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|Фейеноорд
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу
АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =8 -4ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
Витесс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Фейеноорд 1:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Суперкубок Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Витесс 2:0 Фейеноорд Кубок Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Фейеноорд Эредивизие Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|3.
|Витесс
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|5.
|Фейеноорд
|0:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|Твенте
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 16
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 23
|15
|10.
|Утрехт
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 17
|13
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|19 - 38
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|0:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|Утрехт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров