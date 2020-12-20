  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
1:0
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
31' Желтая карточка
Таннан Уссама
1:0
40' Гол
Дарфалу Усама
53' Желтая карточка
Дарфалу Усама
67' Желтая карточка
Ниукоп Барт
73' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
86' Желтая карточка
Туре Идрисса
90'+6
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
21
Марсман
Ник
2
Ниукоп
Барт
33
Боттегин
Эрик
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
6
Димерс
Марк
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
Витесс
5-3-2
Фейеноорд
5-3-2

Ход матча

31'
Таннан Уссама
 
40'
Дарфалу Усама
(Икома Луис)
1:0
53'
Дарфалу Усама
 
61'
 
Синистерра Луис
Фер Лерой
67'
 
Ниукоп Барт
68'
Уйсман Дан
Икома Луис
 
71'
 
Нарсинг Лусиано
Ниукоп Барт
73'
Расмуссен Якоб
 
79'
Туре Идрисса
Беро Матуш
 
86'
Туре Идрисса
 
87'
 
Баннис Науфаль
Линссен Брайан
89'
Бёйтинк Томас
Дарфалу Усама
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарфалу Усама 6 0.46
2. Икома Луис 5 0.38
3. Броя Армандо 5 0.38
4. Таннан Уссама 4 (1) 0.31
5. Расмуссен Якоб 1 0.08
6. Базур Рихедли 1 0.08
7. Вруг Патрик 1 0.08
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 10 (6) 0.77
2. Гертрейда Лютсхарел 3 0.23
3. Тоорнстра Йенс 3 0.23
4. Хапс Ридгесиано 3 0.23
5. Сенеси Маркос 2 0.15
6. Нарсинг Лусиано 1 0.08
7. Димерс Марк 1 (1) 0.08
8. Йоргенсен Николай 1 0.08
9. Линссен Брайан 1 0.08
10. Баннис Науфаль 1 0.08
11. Тейшейра Жоау 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 4 1
2. Базур Рихедли 3 1
3. Беро Матуш 3 0
4. Туре Идрисса 1 1
5. Расмуссен Якоб 2 0
6. Брюнс Томас 2 0
7. Гайек Томаш 2 0
8. Виттек Максимилиан 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Кекджу Оркун 1 1
3. Тоорнстра Йенс 2 0
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Ниукоп Барт 1 0
10. Сенеси Маркос 1 0
11. Верманн Йорди 1 0
12. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 13.64% (3) 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 18.18% (4) 13.64% (3)
 Фейеноорд 3.85% (1) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 23.08% (6) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу
АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =8 -4
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Витесс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 1:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Суперкубок Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Витесс 2:0 Фейеноорд Кубок Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Фейеноорд Эредивизие Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
3. Витесс 1:0 Заявка 13 9 2 2 23 - 9 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд 0:1 Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. Твенте Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. Утрехт Заявка 12 2 7 3 13 - 17 13
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Ваалвейк Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. ВВВ-Венло Заявка 13 2 3 8 19 - 38 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
2. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд 0:1 Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
10. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:1 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
12. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.17 5.90 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 6.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.64 3.38
  1.25 5.26 17.62

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.07 9.60 1.04 1.45 2.62 3.05 1.35 1.03 10.00 1.87 1.96 1.62 2.25 1.07 7.50 1.18 4.40 1.07 7.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 16.00
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.22 3.20 1.35 2.15 1.78 1.66 2.22 1.42 2.78 1.18 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50 1.04 7.70
3.49 1.32 2.69 1.50 2.21 1.71 1.71 2.21 1.46 2.83 1.33 3.44 1.21 4.72 1.28 3.81 1.28 3.82 1.43 2.94 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 2.14 1.71 1.15 5.00 1.16 4.80 1.10 6.25
3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
1.87 2.00 1.54 2.54 1.22 4.44 1.15 5.54 1.34 3.33 1.21 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.05 1.28 3.45
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.12 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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