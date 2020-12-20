АДО Ден Хааг
2:4
Конец матча
Стадион: Cars Jeans Stadion
Аякс
0:1
20' ГолТадич Душан
0:2
22' ГолХунтелаар Клаас-Ян
0:3
30' ГолЛабьяд Закария
0:4
32' ГолХунтелаар Клаас-Ян
1:4
49' ГолКрамер Михил
2:4
70' ГолБурар Сами
25
Амофа
Джамал
43
Файе
Лассана
23
Jose
Pascual
14
Де
Бур
Кес
29
Крамер
Михил
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Jose PascualПолузащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
22'
30'
0:3
32'
0:4
46'
49'
1:4
70'
2:4
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
3 Удары по воротам 15
-
3 Удары в створ 11
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|3
|0.23
|2.
|Бурар Сами
|2
|0.15
|3.
|Филипп Давид
|2
|0.15
|4.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.15
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.08
|6.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.08
|7.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.08
|8.
|Де Бур Кес
|0
|0
|9.
|Госсенс Джон
|0
|0
|10.
|Файе Лассана
|0
|0
|11.
|Jose Pascual
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.69
|2.
|Траоре Лассина
|7
|0.54
|3.
|Антони
|5
|0.38
|4.
|Лабьяд Закария
|5
|0.38
|5.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.38
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|5 (1)
|0.38
|7.
|Промес Куинси
|5 (1)
|0.38
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.23
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.15
|10.
|Гравенберх Райан
|1
|0.08
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.08
|13.
|Нерес Давид
|1
|0.08
|14.
|Броббей Брайан
|1
|0.08
|15.
|Клейбер Шон
|0
|0
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Бурар Сами
|2
|0
|3.
|Пинас Шакилль
|2
|0
|4.
|Де Бур Кес
|2
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|2
|0
|6.
|Крамер Михил
|1
|0
|7.
|Карелис Никос
|1
|0
|8.
|Моррисон Равел
|1
|0
|9.
|Файе Лассана
|1
|0
|10.
|Jose Pascual
|1
|0
|11.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|12.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|13.
|Филипп Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Клейбер Шон
|1
|0
|7.
|Онана Андре
|1
|0
|8.
|Шуурс Перр
|1
|0
|9.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|33.33% (4)
|0
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|33.33% (4)
|Аякс
|11.76% (6)
|17.65% (9)
|21.57% (11)
|11.76% (6)
|17.65% (9)
|19.61% (10)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте
Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Аякс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|51 - 9
|33
|2.
|ПСВ
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|3.
|Витесс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|Твенте
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|2:2 Заявка
|12
|5
|6
|1
|27 - 18
|21
|8.
|Херенвен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 23
|15
|10.
|Утрехт
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 17
|13
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Хераклес
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|15.
|Виллем II
|2:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|19 - 38
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|2:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|26 - 3
|15
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|2:2 Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|12.
|Хераклес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|15.
|Утрехт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|17.
|Виллем II
|2:2 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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