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  2. Матчи
  3. Голландия
АДО Ден Хааг
2:4
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
20' Гол
Тадич Душан
0:2
22' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
0:3
30' Гол
Лабьяд Закария
0:4
32' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
1:4
49' Гол
Крамер Михил
2:4
70' Гол
Бурар Сами
90'+3
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
25
Амофа
Джамал
15
Дель
Фабро
Дарио
4
Кемпер
Бой
43
Файе
Лассана
20
Бесуйхен
Висенте
23
Jose
Pascual
14
Де
Бур
Кес
21
Улд-Ших
Биляль
29
Крамер
Михил
24
Онана
Андре
5
Клейбер
Шон
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
АДО Ден Хааг
5-4-1
Аякс
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Тадич Душан
(Клейбер Шон)
22'
0:2
Хунтелаар Клаас-Ян
(Блинд Дэйли)
30'
0:3
Лабьяд Закария
(Антони)
32'
0:4
Хунтелаар Клаас-Ян
(Антони)
46'
 
Тейлор Кеннет
Гравенберх Райан
46'
 
Мартинес Лисандро
Тальяфико Николас
46'
 
Промес Куинси
Антони
46'
Jonathan Mulder
Кемпер Бой
 
46'
Бурар Сами
Улд-Ших Биляль
 
49'
Крамер Михил
(Бурар Сами)
1:4
61'
Филипп Давид
Бесуйхен Висенте
 
61'
Риго Данте
Jose Pascual
 
70'
Бурар Сами
(Крамер Михил)
2:4
83'
Арвайлер Йонас
Крамер Михил
 
85'
 
Эккеленкамп Юрген
Хунтелаар Клаас-Ян

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 15
  • 3 Удары в створ 11
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 3 0.23
2. Бурар Сами 2 0.15
3. Филипп Давид 2 0.15
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.15
5. Ван Эвейк Милан 1 0.08
6. Бесуйхен Висенте 1 0.08
7. Арвайлер Йонас 1 0.08
8. Де Бур Кес 0 0
9. Госсенс Джон 0 0
10. Файе Лассана 0 0
11. Jose Pascual 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.69
2. Траоре Лассина 7 0.54
3. Антони 5 0.38
4. Лабьяд Закария 5 0.38
5. Классен Дэви 5 (1) 0.38
6. Хунтелаар Клаас-Ян 5 (1) 0.38
7. Промес Куинси 5 (1) 0.38
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.23
9. Мартинес Лисандро 2 0.15
10. Гравенберх Райан 1 0.08
11. Кудус Мохаммед 1 0.08
12. Блинд Дэйли 1 0.08
13. Нерес Давид 1 0.08
14. Броббей Брайан 1 0.08
15. Клейбер Шон 0 0
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Бурар Сами 2 0
3. Пинас Шакилль 2 0
4. Де Бур Кес 2 0
5. Бесуйхен Висенте 2 0
6. Крамер Михил 1 0
7. Карелис Никос 1 0
8. Моррисон Равел 1 0
9. Файе Лассана 1 0
10. Jose Pascual 1 0
11. Эльмкис Илай 1 0
12. Ван Эвейк Милан 1 0
13. Филипп Давид 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Клейбер Шон 1 0
7. Онана Андре 1 0
8. Шуурс Перр 1 0
9. Мартинес Лисандро 1 0
10. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 33.33% (4) 0 0 8.33% (1) 25% (3) 33.33% (4)
 Аякс 11.76% (6) 17.65% (9) 21.57% (11) 11.76% (6) 17.65% (9) 19.61% (10)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте
Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
Аякс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 0 2 51 - 9 33
2. ПСВ Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
3. Витесс Заявка 13 9 2 2 23 - 9 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. Твенте Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
7. АЗ Алкмаар 2:2 Заявка 12 5 6 1 27 - 18 21
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. Утрехт Заявка 12 2 7 3 13 - 17 13
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Хераклес Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
13. Ваалвейк Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Фортуна Ситтард Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
15. Виллем II 2:2 Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
16. ВВВ-Венло Заявка 13 2 3 8 19 - 38 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 13 1 4 8 13 - 33 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
2. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар 2:2 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II 2:2 Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Аякс Заявка 6 5 0 1 26 - 3 15
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар 2:2 Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
12. Хераклес Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
13. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
14. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
15. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
16. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
17. Виллем II 2:2 Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 13.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 28.00 14.25 1.06
  25.44 12.37 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.25 8.25 8.5 8.5 9.5 9.5
10.00 1.03 10.50 1.03 5.20 1.14 4.50 1.18 7.00 1.08 2.11 1.73 2.39 1.58 2.08 1.75 11.00 1.02 1.55 2.37 4.20 1.20 1.22 4.00 1.44 2.65 1.08 7.00 1.03 10.00 1.04 9.00 1.02 11.00
8.00 1.05 5.05 1.12 4.45 1.18 2.82 1.41 2.36 1.59 1.92 1.97 1.56 2.43 1.40 2.86 1.21 4.05 1.16 4.45 1.06 6.90
5.55 1.16 2.63 1.50 2.38 1.59 2.13 1.74 1.88 1.96 1.71 2.16 1.57 2.44 1.42 2.88 1.41 2.96 2.96 1.40 3.29 1.34 2.47 1.55 3.24 1.34 2.72 1.47 2.18 1.70 1.74 2.13 1.52 2.55 1.35 3.22 1.18 4.86 1.35 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
2.25 1.60 1.75 2.07 2.80 1.40 1.37 2.95 1.07 7.50
6.05 1.13 5.10 1.17 2.38 1.58 1.78 2.04 1.46 2.72 1.19 4.70
3.95 1.24 2.58 1.50 2.07 1.76 1.79 2.04 1.51 2.56 1.38 3.01 1.30 3.46 2.28 1.63 1.86 1.96 1.42 2.83 1.28 3.63 1.20 4.41
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.80 1.39 2.55 1.47 1.81 1.93 1.44 2.70
6.75 1.10 3.32 1.33 2.53 1.52 1.81 2.00 1.44 2.79 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.32
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