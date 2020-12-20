АЗ Алкмаар
5:3
Конец матча
Стадион: АФАС
Виллем II
0:1
22' Гол в свои воротаАбухлал Закария
30' Undefined phrase: football_event_Боаду Мирон
0:2
36' ПенальтиНдайишимий Майк
1:2
38' ГолКоопмейнерс Теун
2:2
43' ГолКоопмейнерс Теун
3:2
53' ГолСтенгс Келвин
4:2
65' ГолМидтше Фредрик
68' Желтая карточкаКён Деррик
5:2
69' ПенальтиКарлссон Йеспер III
5:3
90' ГолНуннели Че
22
Летсерт
Тимо
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Реус БоВратарь
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
30'
36'
0:2
38'
1:2
43'
53'
65'
4:2
68'
69'
90'
5:3
Статистика матча
-
5 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|8 (3)
|0.67
|2.
|Карлссон Йеспер III
|4 (1)
|0.33
|3.
|Де Вит Дани
|3
|0.25
|4.
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.25
|5.
|Стенгс Келвин
|3
|0.25
|6.
|Боаду Мирон
|3
|0.25
|7.
|Абухлал Закария
|2
|0.17
|8.
|Инди Мартинс
|1
|0.08
|9.
|Мидтше Фредрик
|1
|0.08
|10.
|Сугавара Юкинари
|1
|0.08
|11.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|12.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|13.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|5
|0.38
|2.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.15
|3.
|Саглам Геркем
|2
|0.15
|4.
|Нуннели Че
|2
|0.15
|5.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0.08
|6.
|Вридт Квази
|1
|0.08
|7.
|Замора Джон
|1
|0.08
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Вит Дани
|3
|0
|2.
|Бизот Марко
|1
|1
|3.
|Инди Мартинс
|1
|1
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|5.
|Мидтше Фредрик
|1
|1
|6.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|7.
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|8.
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|9.
|Вайндал Оуэн
|1
|0
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|3
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Саглам Геркем
|4
|0
|4.
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|11.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|Виллем II
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =8 -5Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи
Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =3 -11Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II
Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Виллем II: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Виллем II 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Виллем II Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|51 - 9
|33
|2.
|ПСВ
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|3.
|Витесс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|Твенте
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|30 - 19
|23
|8.
|Херенвен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 23
|15
|10.
|Утрехт
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 17
|13
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Хераклес
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|19 - 38
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Твенте
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|26 - 3
|15
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|12.
|Хераклес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|15.
|Утрехт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров