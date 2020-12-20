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  3. Голландия
АЗ Алкмаар
5:3
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
0:1
22' Гол в свои ворота
Абухлал Закария
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Боаду Мирон
0:2
36' Пенальти
Ндайишимий Майк
1:2
38' Гол
Коопмейнерс Теун
2:2
43' Гол
Коопмейнерс Теун
3:2
53' Гол
Стенгс Келвин
4:2
65' Гол
Мидтше Фредрик
68' Желтая карточка
Кён Деррик
5:2
69' Пенальти
Карлссон Йеспер III
5:3
90' Гол
Нуннели Че
90'+3
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
22
Летсерт
Тимо
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
7
Стенгс
Келвин
8
Коопмейнерс
Теун
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Боаду
Мирон
17
Абухлал
Закария
1
Руйтер
Робин
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
27
Кён
Деррик
43
Спиерингс
Уэсли
23
Саглам
Геркем
3
Хееркенс
Фреек
21
Ндайишимий
Майк
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
АЗ Алкмаар
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Абухлал Закария
30'
Боаду Мирон
 
36'
0:2
Ндайишимий Майк
38'
Коопмейнерс Теун
1:2
43'
Коопмейнерс Теун
(Карлссон Йеспер III)
2:2
53'
Стенгс Келвин
(Коопмейнерс Теун)
3:2
65'
Мидтше Фредрик
(Вайндал Оуэн)
4:2
66'
 
Нуннели Че
Спиерингс Уэсли
68'
 
Кён Деррик
69'
Карлссон Йеспер III
5:2
75'
 
Кёлерт Матс
Вридт Квази
81'
Дрёйф Ферди
Карлссон Йеспер III
 
81'
Эвьен Хэкон
Абухлал Закария
 
87'
Рейндерс Тиджани
Сугавара Юкинари
 
90'
5:3
Нуннели Че
(Хееркенс Фреек)

Статистика матча

  • 5 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 8 (3) 0.67
2. Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.33
3. Де Вит Дани 3 0.25
4. Гудмундссон Альберт 3 0.25
5. Стенгс Келвин 3 0.25
6. Боаду Мирон 3 0.25
7. Абухлал Закария 2 0.17
8. Инди Мартинс 1 0.08
9. Мидтше Фредрик 1 0.08
10. Сугавара Юкинари 1 0.08
11. Вайндал Оуэн 0 0
12. Свенссон Юнас 0 0
13. Хацидиакос Пантелис 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 5 0.38
2. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.15
3. Саглам Геркем 2 0.15
4. Нуннели Че 2 0.15
5. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0.08
6. Вридт Квази 1 0.08
7. Замора Джон 1 0.08
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Де Вит Дани 3 0
2. Бизот Марко 1 1
3. Инди Мартинс 1 1
4. Свенссон Юнас 1 1
5. Мидтше Фредрик 1 1
6. Стенгс Келвин 1 1
7. Хацидиакос Пантелис 2 0
8. Коопмейнерс Теун 2 0
9. Вайндал Оуэн 1 0
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 3 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Саглам Геркем 4 0
4. Хольмен Себастьян 3 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Хееркенс Фреек 1 0
10. Овюсу Лерой 1 0
11. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 17.24% (5) 17.24% (5) 27.59% (8) 10.34% (3) 20.69% (6) 6.9% (2)
 Виллем II 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи
Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II
Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Виллем II: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Кубок Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Виллем II 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Виллем II Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 0 2 51 - 9 33
2. ПСВ Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
3. Витесс Заявка 13 9 2 2 23 - 9 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. Твенте Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 12 6 5 1 30 - 19 23
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. Утрехт Заявка 12 2 7 3 13 - 17 13
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Хераклес Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
13. Ваалвейк Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
14. Фортуна Ситтард Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 2 3 8 19 - 38 9
16. Виллем II Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 13 1 4 8 13 - 33 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
2. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Аякс Заявка 6 5 0 1 26 - 3 15
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
12. Хераклес Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
13. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
14. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
15. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
16. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
17. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 3.55 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.65 11.00
  1.12 7.47 32.14

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.25 8.25 8.5 8.5 9.5 9.5
15.00 1.01 12.00 1.01 5.80 1.11 3.75 1.25 2.55 1.47 2.10 1.74 1.92 1.82 1.76 2.06 1.58 2.39 5.90 1.10 1.20 4.20 2.12 1.67 1.06 7.90 1.33 3.15 1.01 13.50 2.55 1.47 1.30 3.30 1.04 9.00
6.55 1.07 5.80 1.11 3.18 1.33 2.59 1.50 1.97 1.92 1.57 2.40 1.40 2.86 1.19 4.25 1.14 4.80 1.04 7.80
7.76 1.10 3.07 1.39 2.50 1.55 2.24 1.68 1.97 1.89 1.75 2.14 1.60 2.40 3.27 1.35 2.81 1.45 2.19 1.71 1.89 1.97 1.68 2.24 1.47 2.74 3.52 1.31 2.69 1.49 4.19 1.24 3.44 1.32 2.33 1.63 1.92 1.94 1.65 2.29 1.40 3.03 1.30 3.56 2.04 1.83 1.68 2.23 1.33 3.40 1.23 4.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.45 1.28 3.00 1.36 1.55 2.00 1.35 3.05 1.10 6.25
4.65 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
2.97 1.40 2.44 1.57 1.91 1.94 1.55 2.48 1.39 3.01 1.24 4.00 1.36 3.28 1.48 2.66 1.27 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.44 1.51 1.83 1.92 1.47 2.55
5.95 1.13 5.05 1.17 2.38 1.58 1.78 2.04 1.46 2.72 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.09 6.50
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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