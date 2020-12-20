Брест
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Монпелье
0:1
45' ГолЛаборд Гаэтан
45' Желтая карточкаШардонне Брендан
50' Желтая карточкаЭрей Кристоф
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
28
Мбок
Хианга
15
Мунье
Стив
20
Долли
Киган
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
31
Коцца
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
31 Коцца НиколяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
45'
0:1
45'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|4
|0.25
|2.
|Мунье Стив
|4 (1)
|0.25
|3.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.25
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.25
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.19
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.13
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.06
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.06
|9.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|10.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|6
|0.38
|2.
|Лаборд Гаэтан
|5
|0.31
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.25
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.19
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.13
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.13
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.13
|8.
|Суке Арно
|1
|0.06
|9.
|Шкулетич Петар
|1
|0.06
|10.
|Ристич Михайло
|0
|0
|11.
|Самбья Саломон
|0
|0
|12.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|2.
|Белькебла Арис
|3
|0
|3.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|3
|0
|5.
|Ласне Пол
|1
|1
|6.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|8.
|Мунье Стив
|2
|0
|9.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|10.
|Маньетти Уго
|2
|0
|11.
|Эрей Кристоф
|1
|0
|12.
|Онора Франк
|1
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Молле Флоран
|1
|1
|5.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|6.
|Ферри Жордан
|2
|0
|7.
|Делор Анди
|2
|0
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|9.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|10.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|11.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|12.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|13.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|14.
|Ристич Михайло
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|Монпелье
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье
Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 23
|29
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|10.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|11.
|Брест
|0:1 Заявка
|16
|7
|1
|8
|25 - 28
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|13.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|5.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 13
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|17.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 0:1 Монпелье
Исход игры
Брест
27.2% (40)
Ничья
40.1% (59)
Монпелье
32.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
40% (58)
Меньше
60% (87)
Обе команды забьют
Да
76.55% (111)
Нет
23.45% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
1:2 Монпелье
23.1% (34)
1:0 Брест
12.2% (18)
2:1 Брест
12.2% (18)
0:1 Монпелье
6.8% (10)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Брест
1.4% (2)
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