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Брест
2:2
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
45' Гол
Лаборд Гаэтан
45' Желтая карточка
Шардонне Брендан
50' Желтая карточка
Эрей Кристоф
1:1
58' Гол
Филиппото Ромен
65' Желтая карточка
Шотар Жорис
2:1
79' Гол
Шардонне Брендан
2:2
82' Гол
Делор Анди
90'+4
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
28
Мбок
Хианга
12
Филиппото
Ромен
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
20
Долли
Киган
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
31
Коцца
Николя
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Брест
4-4-2
Монпелье
3-5-2

Ход матча

45'
0:1
Лаборд Гаэтан
(Делор Анди)
45'
Шардонне Брендан
 
50'
Эрей Кристоф
 
58'
Филиппото Ромен
(Мунье Стив)
1:1
64'
 
Ферри Жордан
Долли Киган
65'
 
Самбья Саломон
Суке Арно
65'
 
Шотар Жорис
71'
Дюверн Жан-Кевин
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
71'
Онора Франк
Филиппото Ромен
 
79'
Шардонне Брендан
(Февр Ромен)
2:1
82'
2:2
Делор Анди
(Самбья Саломон)
83'
 
Ристич Михайло
Конгре Даниэль
83'
 
Мавидиди Стефи
Коцца Николя
83'
 
Юн Ил-Лок
Шотар Жорис
89'
Шарбонье Гаэтан
Февр Ромен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 4 (1) 0.25
2. Февр Ромен 4 (1) 0.25
3. Онора Франк 4 0.25
4. Кардона Ирвин 4 0.25
5. Перро Ромен 3 0.19
6. Шарбонье Гаэтан 2 0.13
7. Шардонне Брендан 1 0.06
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.06
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.06
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 7 0.44
2. Лаборд Гаэтан 5 0.31
3. Мавидиди Стефи 4 0.25
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.19
5. Молле Флоран 2 0.13
6. Конгре Даниэль 2 0.13
7. Мендеш Педру II 2 0.13
8. Суке Арно 1 0.06
9. Шкулетич Петар 1 0.06
10. Самбья Саломон 0 0
11. Ристич Михайло 0 0
12. Ойонго Амбруаз 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 2 1
2. Белькебла Арис 3 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
4. Дюверн Жан-Кевин 3 0
5. Ласне Пол 1 1
6. Фоссурье Жюльен 2 0
7. Шарбонье Гаэтан 2 0
8. Эрей Кристоф 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Кардона Ирвин 2 0
11. Маньетти Уго 2 0
12. Онора Франк 1 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Молле Флоран 1 1
5. Конгре Даниэль 2 0
6. Ферри Жордан 2 0
7. Делор Анди 2 0
8. Мендеш Педру II 2 0
9. Лаборд Гаэтан 2 0
10. Мавидиди Стефи 2 0
11. Ле Таллек Дамьен 0 1
12. Юн Ил-Лок 1 0
13. Ойонго Амбруаз 1 0
14. Ристич Михайло 1 0
15. Долли Киган 1 0
16. Коцца Николя 1 0
17. Шотар Жорис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 20% (5) 16% (4) 28% (7) 8% (2) 8% (2) 20% (5)
 Монпелье 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест
Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье
Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Монпелье 4:0 Брест Лига 1 Монпелье 2:1 Брест Лига 1 Брест 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Брест Лига 1
Брест 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Брест Лига 2 Брест 0:3 Монпелье Лига 2 Брест 1:0 Монпелье Лига 2 Монпелье 2:1 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
6. Монако 1:0 Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
7. Анже 1:0 Заявка 16 8 2 6 21 - 24 26
8. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
9. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 16 4 2 10 22 - 27 14
16. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
17. Нант 0:1 Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
18. Ним 2:2 Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
20. Дижон 0:1 Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 1:0 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже 1:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14. Нант 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
19. Ним 2:2 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон 0:1 Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. Анже 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 13 16
4. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург 0:1 Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним 2:2 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Брест 27.2% (40)
X 40.1% (59)
Монпелье 32.7% (48)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.50 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.68 3.38 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.30 1.02 8.60 1.04 3.98 1.23 3.00 1.39 2.12 1.80 1.59 2.36 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.03 1.79 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.37 3.10 1.24 4.05
Где смотреть матч Брест 2:2 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Брест 2:2 Монпелье

Исход игры
Брест
27.2% (40)
Ничья
40.1% (59)
Монпелье
32.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
40% (58)
Меньше
60% (87)
Обе команды забьют
Да
76.55% (111)
Нет
23.45% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
1:2 Монпелье
23.1% (34)
1:0 Брест
12.2% (18)
2:1 Брест
12.2% (18)
0:1 Монпелье
6.8% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Брест
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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