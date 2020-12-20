Брест
2:2
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Монпелье
0:1
45' ГолЛаборд Гаэтан
45' Желтая карточкаШардонне Брендан
50' Желтая карточкаЭрей Кристоф
1:1
58' ГолФилиппото Ромен
65' Желтая карточкаШотар Жорис
2:1
79' ГолШардонне Брендан
2:2
82' ГолДелор Анди
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
28
Мбок
Хианга
15
Мунье
Стив
20
Долли
Киган
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
31
Коцца
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
31 Коцца НиколяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
45'
0:1
45'
50'
58'
1:1
65'
79'
2:1
82'
2:2
83'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|4 (1)
|0.25
|2.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.25
|3.
|Онора Франк
|4
|0.25
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.25
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.19
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.13
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.06
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.06
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.06
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|7
|0.44
|2.
|Лаборд Гаэтан
|5
|0.31
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.25
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.19
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.13
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.13
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.13
|8.
|Суке Арно
|1
|0.06
|9.
|Шкулетич Петар
|1
|0.06
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
|11.
|Ристич Михайло
|0
|0
|12.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|2.
|Белькебла Арис
|3
|0
|3.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|3
|0
|5.
|Ласне Пол
|1
|1
|6.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|8.
|Эрей Кристоф
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|11.
|Маньетти Уго
|2
|0
|12.
|Онора Франк
|1
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Молле Флоран
|1
|1
|5.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|6.
|Ферри Жордан
|2
|0
|7.
|Делор Анди
|2
|0
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|9.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|10.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|11.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|12.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|13.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|14.
|Ристич Михайло
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
|17.
|Шотар Жорис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|20% (5)
|16% (4)
|28% (7)
|8% (2)
|8% (2)
|20% (5)
|Монпелье
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье
Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|7.
|Анже
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 24
|26
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 27
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|18.
|Ним
|2:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|19.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 13
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 2:2 Монпелье
Исход игры
Брест
27.2% (40)
Ничья
40.1% (59)
Монпелье
32.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
40% (58)
Меньше
60% (87)
Обе команды забьют
Да
76.55% (111)
Нет
23.45% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
1:2 Монпелье
23.1% (34)
1:0 Брест
12.2% (18)
2:1 Брест
12.2% (18)
0:1 Монпелье
6.8% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Брест
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!