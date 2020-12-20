  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ренн
0'
0:1
23' Гол
Да Сильва Дамьен
39'
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
8
Чалоба
Трево
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
29
Амель
Пьер-Ив
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
18
Докю
Жереми
23
Эну
Адриен
31
Трюффер
Адриен
Лорьян
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Да Сильва Дамьен
(Н'Зонзи Стивен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.31
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.25
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.13
4. Буасгар Кентен 1 0.06
5. Монкондю Томас 1 0.06
6. Моффи Теремас 1 0.06
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 4 0.25
2. Эну Адриен 4 0.25
3. Гирасси Серу 3 0.19
4. Агер Наиф 3 0.19
5. Буриго Бенжамен 1 0.06
6. Трюффер Адриен 1 0.06
7. Рафинья Диас 1 0.06
8. Н'Зонзи Стивен 1 0.06
9. Траоре Амари 1 0.06
10. Терье Мартен 1 0.06
11. Камавинга Эдуардо 1 0.06
12. Ньянг М'Байе 1 0.06
13. Дель Кастильо Ромен 0 0
14. Тэт Флавьен 0 0
15. Мауасса Фет 0 0
16. Докю Жереми 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 2 1
2. Лапорт Жульен 3 0
3. Буасгар Кентен 3 0
4. Амель Пьер-Ив 3 0
5. Ле Фе Энцо 3 0
6. Лемуан Фабьен 2 0
7. Абергель Лоран 2 0
8. Висса Йоан 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Нарди Поль 1 0
13. Диарра Стефан 1 0
14. Уоджа Франклин 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Боэ Саша 1 1
6. Буриго Бенжамен 2 0
7. Далберт Эстеван 2 0
8. Камавинга Эдуардо 2 0
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Эну Адриен 1 0
12. Траоре Амари 1 0
13. Агер Наиф 1 0
14. Мауасса Фет 1 0
15. Трюффер Адриен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5)
 Ренн 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье
Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс
Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ренн: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ренн 2:0 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 1:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Ренн Лига 1
Ренн 3:2 Лорьян Кубок лиги Ренн 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1 Лорьян 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лорьян Лига 1 Ренн 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:4 Ренн Товарищеские матчи Лорьян 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лорьян Лига 1 Ренн 2:1 Лорьян Товарищеские матчи Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Ренн 1:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 19 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
8. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо Заявка 16 6 4 6 17 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
16. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Ним Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян 0:1 Заявка 16 3 2 11 15 - 27 11
20. Дижон Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн 1:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Лорьян 0:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
4. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
5. Ренн 1:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 41'
    Лорьян имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 40'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ренн: 59%.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 37'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Висса Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ренн: 59%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян играет слишком грубо. Докю Жереми оказался на газоне.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Лорьенте Арман задерживает мяч рукой
  • 32'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Делаплас Жонатан из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ренн: 56%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян играет слишком грубо. Агер Наиф оказался на газоне.
  • 29'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 27'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ренн: 57%.
  • 25'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 24'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 23'
    Н'Зонзи Стивен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    ГОЛ! - Да Сильва Дамьен из команды Ренн наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 23'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 23'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Лорьенте Арман наказан за толчок Камавинга Эдуардо
  • 21'
    Ренн контролирует мяч.
  • 21'
    Ренн контролирует мяч.
  • 20'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Лорьян: 51%, Ренн: 49%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 19'
    ШТАНГА! Пробил головой Эну Адриен прямо в каркас ворот!
  • 19'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 19'
    Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Лемуан Фабьен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 17'
    Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 16'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Камавинга Эдуардо задерживает мяч рукой
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 47%, Ренн: 53%.
  • 15'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Лорьенте Арман бьет со штрафного в створ, но Сален Ромен держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 64%, Ренн: 36%.
  • 10'
    Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Висса Йоан из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 9'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 7'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амель Пьер-Ив
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Лемуан Фабьен из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Буриго Бенжамен пострадал.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Лорьян 8.8% (13)
X 20.9% (31)
Ренн 70.3% (104)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ренн
4.57
5.70
2.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 5.70 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 5.25 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.54 1.96
  4.57 3.12 2.01

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 6.90 1.08 4.20 1.22 2.39 1.62 1.97 1.90 1.38 1.97 1.37 3.10 1.23 4.05 1.10 6.90 1.05 9.50 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
8.00 1.04 6.90 1.07 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.36 3.15 1.24 3.88 1.08 6.80 1.05 7.40 1.00 10.75
4.50 1.22 2.85 1.45 2.25 1.69 1.96 1.92 1.65 2.33 1.48 2.75 1.38 3.16 1.54 2.58 1.36 3.30 1.28 3.95 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.78 2.04 1.31 3.35 1.10 6.90 1.02 13.00
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
1.73 2.18 1.45 2.87 1.17 5.35 1.13 6.55 1.34 3.37 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Лорьян 0:1 Ренн онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Ренн

Исход игры
Лорьян
8.8% (13)
Ничья
20.9% (31)
Ренн
70.3% (104)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (56)
Меньше
61.64% (90)
Обе команды забьют
Да
58.9% (86)
Нет
41.1% (60)
Популярный счёт
1:2 Ренн
31.8% (47)
0:1 Ренн
28.4% (42)
1:1 Ничья
20.3% (30)
0:2 Ренн
7.4% (11)
1:0 Лорьян
4.1% (6)
2:1 Лорьян
3.4% (5)
1:3 Ренн
2% (3)
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