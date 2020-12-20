Лорьян
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Стад де Мустуар
Ренн
0:1
23' ГолДа Сильва Дамьен
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
23
Эну
Адриен
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|5 (2)
|0.31
|2.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.25
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.13
|4.
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|5.
|Монкондю Томас
|1
|0.06
|6.
|Моффи Теремас
|1
|0.06
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|8.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.25
|2.
|Эну Адриен
|4
|0.25
|3.
|Гирасси Серу
|3
|0.19
|4.
|Агер Наиф
|3
|0.19
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.06
|6.
|Трюффер Адриен
|1
|0.06
|7.
|Рафинья Диас
|1
|0.06
|8.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.06
|9.
|Траоре Амари
|1
|0.06
|10.
|Терье Мартен
|1
|0.06
|11.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.06
|12.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.06
|13.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|14.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|15.
|Мауасса Фет
|0
|0
|16.
|Докю Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|2.
|Лапорт Жульен
|3
|0
|3.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|4.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|5.
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|6.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|7.
|Абергель Лоран
|2
|0
|8.
|Висса Йоан
|2
|0
|9.
|Лорьенте Арман
|2
|0
|10.
|Мендес Убулан
|2
|0
|11.
|Морель Жереми
|1
|0
|12.
|Нарди Поль
|1
|0
|13.
|Диарра Стефан
|1
|0
|14.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|4.
|Терье Мартен
|1
|1
|5.
|Боэ Саша
|1
|1
|6.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|7.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Эну Адриен
|1
|0
|12.
|Траоре Амари
|1
|0
|13.
|Агер Наиф
|1
|0
|14.
|Мауасса Фет
|1
|0
|15.
|Трюффер Адриен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|Ренн
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =4 -11ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ренн: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ренн 3:2 Лорьян Кубок лиги Ренн 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1 Лорьян 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лорьян Лига 1 Ренн 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:4 Ренн Товарищеские матчи Лорьян 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лорьян Лига 1 Ренн 2:1 Лорьян Товарищеские матчи Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 19
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|8.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|18.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 27
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Ренн
Исход игры
Лорьян
8.8% (13)
Ничья
20.9% (31)
Ренн
70.3% (104)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (56)
Меньше
61.64% (90)
Обе команды забьют
Да
58.9% (86)
Нет
41.1% (60)
Популярный счёт
1:2 Ренн
31.8% (47)
0:1 Ренн
28.4% (42)
1:1 Ничья
20.3% (30)
0:2 Ренн
7.4% (11)
1:0 Лорьян
4.1% (6)
2:1 Лорьян
3.4% (5)
1:3 Ренн
2% (3)
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