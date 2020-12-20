  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:3
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
23' Гол
Да Сильва Дамьен
48' Желтая карточка
Мауасса Фет
66' Желтая карточка
Трюффер Адриен
0:2
70' Гол
Буриго Бенжамен
74' Желтая карточка
Делаплас Жонатан
0:3
76' Гол
Терье Мартен
90'+4
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
8
Чалоба
Трево
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
29
Амель
Пьер-Ив
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
18
Докю
Жереми
23
Эну
Адриен
31
Трюффер
Адриен
Лорьян
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Да Сильва Дамьен
(Н'Зонзи Стивен)
48'
 
Мауасса Фет
51'
Моффи Теремас
Амель Пьер-Ив
 
66'
 
Трюффер Адриен
70'
0:2
Буриго Бенжамен
(Докю Жереми)
71'
 
Терье Мартен
Трюффер Адриен
71'
 
Гренье Клеман
Камавинга Эдуардо
72'
Буасгар Кентен
Ле Фе Энцо
 
73'
Монкондю Томас
Лемуан Фабьен
 
74'
Делаплас Жонатан
 
76'
0:3
Терье Мартен
(Гренье Клеман)
79'
 
Далберт Эстеван
Мауасса Фет
80'
Грбич Адриан
Висса Йоан
 
80'
Марво Сильвен
Лорьенте Арман
 
81'
 
Ньянг М'Байе
Эну Адриен
81'
 
Силики Джеймс
Н'Зонзи Стивен

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.31
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.25
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.13
4. Буасгар Кентен 1 0.06
5. Монкондю Томас 1 0.06
6. Моффи Теремас 1 0.06
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 4 0.25
2. Эну Адриен 4 0.25
3. Гирасси Серу 3 0.19
4. Агер Наиф 3 0.19
5. Буриго Бенжамен 2 0.13
6. Терье Мартен 2 0.13
7. Трюффер Адриен 1 0.06
8. Рафинья Диас 1 0.06
9. Н'Зонзи Стивен 1 0.06
10. Траоре Амари 1 0.06
11. Камавинга Эдуардо 1 0.06
12. Ньянг М'Байе 1 0.06
13. Дель Кастильо Ромен 0 0
14. Докю Жереми 0 0
15. Гренье Клеман 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 2 1
2. Лапорт Жульен 3 0
3. Буасгар Кентен 3 0
4. Амель Пьер-Ив 3 0
5. Ле Фе Энцо 3 0
6. Лемуан Фабьен 2 0
7. Абергель Лоран 2 0
8. Висса Йоан 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Делаплас Жонатан 1 0
13. Нарди Поль 1 0
14. Диарра Стефан 1 0
15. Уоджа Франклин 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Боэ Саша 1 1
6. Буриго Бенжамен 2 0
7. Мауасса Фет 2 0
8. Далберт Эстеван 2 0
9. Камавинга Эдуардо 2 0
10. Трюффер Адриен 2 0
11. Сален Ромен 1 0
12. Ругани Даниэле 1 0
13. Эну Адриен 1 0
14. Траоре Амари 1 0
15. Агер Наиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5)
 Ренн 4.17% (1) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье
Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс
Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ренн: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ренн 2:0 Лорьян Товарищеские матчи Лорьян 1:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Ренн Лига 1
Ренн 3:2 Лорьян Кубок лиги Ренн 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1 Лорьян 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лорьян Лига 1 Ренн 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:4 Ренн Товарищеские матчи Лорьян 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лорьян Лига 1 Ренн 2:1 Лорьян Товарищеские матчи Ренн 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Ренн Лига 1 Лорьян 1:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Ренн Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
8. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо Заявка 16 6 4 6 17 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
16. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Ним Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 16 3 2 11 15 - 29 11
20. Дижон Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ренн: 57%.
  • 45'
    Амель Пьер-Ив пробует нанести удар издали, но Сален Ромен держит все под контролем
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    42'
    Адриен Трюффер из команды Ренн играет слишком грубо. Делаплас Жонатан оказался на газоне.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 41'
    Какой промах! Висса Йоан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 41'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает отличный кросс...
  • 41'
    Лорьян имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 40'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ренн: 59%.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 37'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Висса Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ренн: 59%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян играет слишком грубо. Докю Жереми оказался на газоне.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Лорьенте Арман задерживает мяч рукой
  • 32'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Делаплас Жонатан из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ренн: 56%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян играет слишком грубо. Агер Наиф оказался на газоне.
  • 29'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 27'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ренн: 57%.
  • 25'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 24'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 23'
    Н'Зонзи Стивен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    ГОЛ! - Да Сильва Дамьен из команды Ренн наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 23'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 23'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Лорьенте Арман наказан за толчок Камавинга Эдуардо
  • 21'
    Ренн контролирует мяч.
  • 21'
    Ренн контролирует мяч.
  • 20'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Лорьян: 51%, Ренн: 49%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 19'
    ШТАНГА! Пробил головой Эну Адриен прямо в каркас ворот!
  • 19'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 19'
    Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Лемуан Фабьен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 17'
    Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 16'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Камавинга Эдуардо задерживает мяч рукой
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 47%, Ренн: 53%.
  • 15'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Лорьенте Арман бьет со штрафного в створ, но Сален Ромен держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 64%, Ренн: 36%.
  • 10'
    Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Висса Йоан из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 9'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 7'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амель Пьер-Ив
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Лемуан Фабьен из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Буриго Бенжамен пострадал.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Лорьян 8.8% (13)
X 20.9% (31)
Ренн 70.3% (104)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 6.20 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.54 1.96
  24.47 5.88 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 6.90 1.08 2.27 1.62 2.39 1.62 1.97 1.90 1.25 3.90 1.37 3.10 1.58 2.35 1.10 6.90 1.06 8.80 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
8.00 1.04 6.90 1.07 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.36 3.15 1.24 3.88 1.08 6.80 1.05 7.40 1.00 10.75
4.50 1.22 2.85 1.45 2.23 1.70 1.83 2.05 1.43 2.95 1.29 3.75 1.22 4.53 1.36 3.25 1.19 5.00 1.41 3.00 1.24 4.30 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.78 2.04 1.31 3.35 1.10 6.90 1.02 13.00
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
1.73 2.18 1.45 2.87 1.17 5.35 1.13 6.55 1.18 5.25 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Лорьян 0:3 Ренн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Лорьян 0:3 Ренн

Исход игры
Лорьян
8.8% (13)
Ничья
20.9% (31)
Ренн
70.3% (104)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (56)
Меньше
61.64% (90)
Обе команды забьют
Да
58.9% (86)
Нет
41.1% (60)
Популярный счёт
1:2 Ренн
31.8% (47)
0:1 Ренн
28.4% (42)
1:1 Ничья
20.3% (30)
0:2 Ренн
7.4% (11)
1:0 Лорьян
4.1% (6)
2:1 Лорьян
3.4% (5)
1:3 Ренн
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный