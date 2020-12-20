  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Нант
0:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Анже
0'
27' Желтая карточка
Абейд Мехди
0:1
42' Гол
Томас Ромен
45' Желтая карточка
Траоре Шарль
46' Желтая карточка
Коко Маркус
63' Желтая карточка
Паллуа Николя
73'
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
11
Кабо
Джимми
23
Бобишон
Антонен
15
Капелле
Пьеррик
9
Дьони
Луа
Нант
4-3-3
Анже
4-2-3-1

Ход матча

27'
Абейд Мехди
 
42'
0:1
Томас Ромен
(Мангани Томас)
45'
Траоре Шарль
 
46'
Коко Маркус
 
55'
Чиривелла Педро
Эмон Рено
 
56'
Коло-Муани Рандаль
Луза Имран
 
63'
Паллуа Николя
 
66'
 
Баокен Стефан
Дьони Луа
69'
Коко Маркус
Туре Абдулайе
 
70'
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.31
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.13
3. Бамба Кадер 2 0.13
4. Саймон Мозес 2 (1) 0.13
5. Луза Имран 2 (2) 0.13
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.06
7. Паллуа Николя 1 0.06
8. Эмон Рено 1 0.06
9. Жиротто Андрей 1 0.06
10. Аппиа Деннис 0 0
11. Коршья Себастьен 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.31
2. Траоре Исмаэль 3 0.19
3. Фюльжини Анжело 3 0.19
4. Капелле Пьеррик 2 0.13
5. Лаж Матиас 2 0.13
6. Кабо Джимми 1 0.06
7. Тиуб Сада 1 0.06
8. Мангани Томас 1 (1) 0.06
9. Дьони Луа 1 (1) 0.06
10. Томас Ромен 1 0.06
11. Буфаль Софьян 1 0.06
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Абейд Мехди 4 0
3. Жиротто Андрей 2 1
4. Луза Имран 2 1
5. Паллуа Николя 3 0
6. Блас Людовик 3 0
7. Траоре Шарль 3 0
8. Коко Маркус 2 0
9. Чиривелла Педро 2 0
10. Аппиа Деннис 1 0
11. Коршья Себастьен 1 0
12. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
13. Туре Абдулайе 1 0
14. Лафон Альбан 1 0
15. Коло-Муани Рандаль 1 0
16. Ндилю Бридж 1 0
17. Бамба Кадер 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 5 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Траоре Исмаэль 2 0
7. Манко Венсан 2 0
8. Амаду Ибрагим 2 0
9. Фюльжини Анжело 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Капелле Пьеррик 1 0
13. Кабо Джимми 1 0
14. Буфаль Софьян 1 0
15. Сантамария Батист 1 0
16. Бернардони Поль 1 0
17. Эбосс Энсо 1 0
18. Эль-Мелали Фарид 1 0
19. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 5.88% (1) 35.29% (6) 5.88% (1) 0 17.65% (3) 35.29% (6)
 Анже 10% (2) 30% (6) 5% (1) 25% (5) 0 30% (6)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант
Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже
Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман

Последние игры между собой

Нант: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Анже: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нант 1:2 Анже Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Нант Лига 1
Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
6. Монако 1:0 Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
7. Анже 1:0 Заявка 16 8 2 6 21 - 24 26
8. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
9. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 16 4 2 10 22 - 27 14
16. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
17. Нант 0:1 Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
18. Ним 2:2 Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
20. Дижон 0:1 Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 1:0 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже 1:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14. Нант 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
19. Ним 2:2 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон 0:1 Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. Анже 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 13 16
4. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург 0:1 Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним 2:2 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Нант: 52%, Анже: 48%.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    45'
    Траоре Шарль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья свистит. Траоре Шарль атаковал сзади соперника. Это Кабо Джимми заработал своей команде штрафной
  • 44'
    Анже контролирует мяч.
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Анже контролирует мяч.
  • 42'
    Мангани Томас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    ГОООООЛ - Томас Ромен Анже забивает ударом головой
  • Угловой
    42'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 41'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Контроль мяча: Нант: 56%, Анже: 44%.
  • 40'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Блас Людовик из команды Нант пасует в штрафную, но Бернардони Поль выходит и ловит мяч.
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Контроль мяча: Нант: 53%, Анже: 47%.
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Мангани Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 36'
    Мангани Томас пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кабо Джимми
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 32'
    Мангани Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 32'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Бобишон Антонен из команды Анже подал угловой справа.
  • 31'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бобишон Антонен
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 54%, Анже: 46%.
  • 30'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 30'
    Капелле Пьеррик из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Дьони Луа из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Контроль мяча: Нант: 54%, Анже: 46%.
  • Желтая карточка
    27'
    Абейд Мехди получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    Безумный фол. Абейд Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Капелле Пьеррик
  • Травма, повреждение
    27'
    Томас Ромен возвращается на поле.
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    26'
    Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Эмон Рено наказан за толчок Думбия Сулейман
  • 25'
    Луза Имран из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Траоре Шарль из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
  • 24'
    Анже начинает контратаку
  • 24'
    Саймон Мозес из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 24'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 23'
    Бютель Людовик отбил мяч на угловой после удара Жиротто Андрей из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
  • 22'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Саймон Мозес из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Лассана из команды Анже поставил подножку. Пострадал Луза Имран
  • 21'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Луза Имран из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Луза Имран из команды Нант подал угловой справа.
  • 20'
    Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    20'
    Луза Имран из команды Нант подал угловой справа.
  • 19'
    Контроль мяча: Нант: 44%, Анже: 56%.
  • 19'
    Нант пытается что-то создать.
  • 19'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    16'
    Бобишон Антонен задерживает мяч рукой
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 39%, Анже: 61%.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Дьони Луа нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
  • 15'
    Траоре Исмаэль разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 14'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Дьони Луа из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    11'
    Паллуа Николя из команды Нант опасно и грубо сыграл. Бернардони Поль пострадал.
  • 11'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Эмон Рено
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Анже: 63%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Эмон Рено из команды Нант играет слишком грубо. Капелле Пьеррик оказался на газоне.
  • 9'
    Блас Людовик из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 8'
    Отличный пас сделал Мангани Томас из команды Анже. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Анже пытается что-то создать.
  • 7'
    Капелле Пьеррик из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Луза Имран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Дьони Луа из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 51%, Анже: 49%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 5'
    Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    5'
    Кулибали Лассана наказан за толчок Туре Абдулайе
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Нант 40.5% (60)
X 39.2% (58)
Анже 20.3% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Анже
2.63
4.13
3.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 4.05 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 4.00 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.12 3.02
  17.03 4.13 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.19 6.60 1.14 2.50 1.53 2.14 1.73 1.84 2.06 1.30 3.50 1.29 3.50 1.05 9.50 1.06 7.70 1.03 12.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 24.00
6.85 1.06 5.75 1.11 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.42 1.28 3.68 1.20 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
3.96 1.27 3.36 1.35 2.76 1.48 2.07 1.81 2.39 1.61 1.98 1.91 1.53 2.60 1.35 3.32 1.26 4.03 1.46 2.84 1.26 3.98 1.26 4.15 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.68 2.20 1.02 13.00 1.08 7.70 1.01 15.00
2.50 1.53 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 8.00 1.06 9.40
1.19 4.91 1.44 2.88 1.17 5.46 1.12 6.70 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.50 2.48 1.18 4.60
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.80 1.20
Где смотреть матч Нант 0:1 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Нант 0:1 Анже

Исход игры
Нант
40.5% (60)
Ничья
39.2% (58)
Анже
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.4% (40)
Меньше
72.6% (106)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:0 Нант
20.3% (30)
2:1 Нант
13.5% (20)
1:2 Анже
10.8% (16)
0:1 Анже
8.1% (12)
2:0 Нант
4.7% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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