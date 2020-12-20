Нант
0:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Стад де ля Божуар
Анже
27' Желтая карточкаАбейд Мехди
0:1
42' ГолТомас Ромен
45' Желтая карточкаТраоре Шарль
46' Желтая карточкаКоко Маркус
63' Желтая карточкаПаллуа Николя
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Ндилю БриджНападающий
- Нападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
42'
0:1
45'
46'
63'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.31
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.13
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.13
|4.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.13
|5.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.13
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.06
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.06
|10.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.31
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.19
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.19
|4.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.13
|5.
|Лаж Матиас
|2
|0.13
|6.
|Кабо Джимми
|1
|0.06
|7.
|Тиуб Сада
|1
|0.06
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.06
|9.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.06
|10.
|Томас Ромен
|1
|0.06
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.06
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Абейд Мехди
|4
|0
|3.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|4.
|Луза Имран
|2
|1
|5.
|Паллуа Николя
|3
|0
|6.
|Блас Людовик
|3
|0
|7.
|Траоре Шарль
|3
|0
|8.
|Коко Маркус
|2
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|12.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|13.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|14.
|Лафон Альбан
|1
|0
|15.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|16.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|17.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|5
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Павлович Матео
|2
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|7.
|Манко Венсан
|2
|0
|8.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|9.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|13.
|Кабо Джимми
|1
|0
|14.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|15.
|Сантамария Батист
|1
|0
|16.
|Бернардони Поль
|1
|0
|17.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|18.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|19.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|0
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|Анже
|10% (2)
|30% (6)
|5% (1)
|25% (5)
|0
|30% (6)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +5 =6 -9Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже
Последние игры между собой
Нант: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Анже: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Анже Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|7.
|Анже
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 24
|26
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 27
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|18.
|Ним
|2:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|19.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 13
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 0:1 Анже
Исход игры
Нант
40.5% (60)
Ничья
39.2% (58)
Анже
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.4% (40)
Меньше
72.6% (106)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:0 Нант
20.3% (30)
2:1 Нант
13.5% (20)
1:2 Анже
10.8% (16)
0:1 Анже
8.1% (12)
2:0 Нант
4.7% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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