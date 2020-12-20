Нант
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Анже
27' Желтая карточкаАбейд Мехди
0:1
42' ГолТомас Ромен
45' Желтая карточкаТраоре Шарль
46' Желтая карточкаКоко Маркус
62' Желтая карточкаПаллуа Николя
1:1
90' ГолТраоре Шарль
14
Траоре
Шарль
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Ндилю БриджНападающий
- Нападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
42'
0:1
45'
46'
62'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.31
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.13
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.13
|4.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.13
|5.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.13
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.06
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.06
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.06
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|13.
|Коко Маркус
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.31
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.19
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.19
|4.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.13
|5.
|Лаж Матиас
|2
|0.13
|6.
|Кабо Джимми
|1
|0.06
|7.
|Тиуб Сада
|1
|0.06
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.06
|9.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.06
|10.
|Томас Ромен
|1
|0.06
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.06
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|4
|0
|3.
|Абейд Мехди
|4
|0
|4.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|5.
|Луза Имран
|2
|1
|6.
|Блас Людовик
|3
|0
|7.
|Траоре Шарль
|3
|0
|8.
|Коко Маркус
|2
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|12.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|13.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|14.
|Лафон Альбан
|1
|0
|15.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|16.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|17.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|5
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Павлович Матео
|2
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|7.
|Манко Венсан
|2
|0
|8.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|9.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|13.
|Кабо Джимми
|1
|0
|14.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|15.
|Сантамария Батист
|1
|0
|16.
|Бернардони Поль
|1
|0
|17.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|18.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|19.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|0
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|Анже
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|0
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +5 =6 -9Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже
Последние игры между собой
Нант: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Анже: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Анже Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 19
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|8.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|18.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 27
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 1:1 Анже
Исход игры
Нант
40.5% (60)
Ничья
39.2% (58)
Анже
20.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.4% (40)
Меньше
72.6% (106)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:0 Нант
20.3% (30)
2:1 Нант
13.5% (20)
1:2 Анже
10.8% (16)
0:1 Анже
8.1% (12)
2:0 Нант
4.7% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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