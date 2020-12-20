Сент-Этьен
2:2
Второй тайм: 70'
Стадион: Жоффруа Гишар
Ним
1:0
8' ГолМукуди Ароль
1:1
14' ГолАхлинви Маттео
26' Желтая карточкаАмума Ромен
30' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
35' Желтая карточкаРейне Батист
1:1
36' Не забитый пенальтиБудебуз Ряд
1:2
56' ПенальтиРипар Рено
2:2
63' ГолНорден Арно
68' Желтая карточкаСарр Сиди
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
25
Ру
Нолан
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
32 Мажуга МаркоНападающий
- Нападающий
-
27 Денкей КевинНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
1:0
14'
1:1
26'
30'
35'
36'
1:1
52'
56'
1:2
63'
2:2
68'
69'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.19
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.13
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.13
|4.
|Камара Махди
|2
|0.13
|5.
|Норден Арно
|1
|0.06
|6.
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|7.
|Неу Иван
|1
|0.06
|8.
|Масон Иван
|1
|0.06
|9.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.06
|10.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.19
|2.
|Коне Мусса II
|2
|0.13
|3.
|Рипар Рено
|2 (1)
|0.13
|4.
|Мелинг Биргер
|1
|0.06
|5.
|Филиппото Ромен
|1
|0.06
|6.
|Денкей Кевин
|1
|0.06
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0.06
|8.
|Ахлинви Маттео
|1
|0.06
|9.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|5
|0
|2.
|Хазри Вахби
|2
|1
|3.
|Амума Ромен
|3
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|6.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|7.
|Камара Махди
|2
|0
|8.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|9.
|Масон Иван
|2
|0
|10.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|1
|0
|12.
|Трауко Мигель
|1
|0
|13.
|Буанга Денис
|1
|0
|14.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|15.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|16.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|17.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|18.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|1
|2.
|Ландре Лоик
|2
|1
|3.
|Кубас Андрес
|2
|1
|4.
|Денкей Кевин
|3
|0
|5.
|Ру Нолан
|2
|0
|6.
|Рейне Батист
|2
|0
|7.
|Рипар Рено
|2
|0
|8.
|Бриансон Антони
|2
|0
|9.
|Фомба Ламин
|2
|0
|10.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|11.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|12.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|13.
|Мигель Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Ним
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль
Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|7.
|Анже
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 24
|26
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 27
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|18.
|Ним
|2:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|19.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 13
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Ним
Исход игры
Сент-Этьен
93.3% (139)
Ничья
4.7% (7)
Ним
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.29% (46)
Меньше
68.71% (101)
Обе команды забьют
Да
32.65% (48)
Нет
67.35% (99)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
38.9% (58)
2:0 Сент-Этьен
24.8% (37)
2:1 Сент-Этьен
24.8% (37)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:1 Сент-Этьен
2.7% (4)
3:0 Сент-Этьен
1.3% (2)
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