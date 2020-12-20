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Сент-Этьен
2:2
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
1:0
8' Гол
Мукуди Ароль
1:1
14' Гол
Ахлинви Маттео
26' Желтая карточка
Амума Ромен
30' Желтая карточка
Элиассон Никлас
35' Желтая карточка
Рейне Батист
1:1
36' Не забитый пенальти
Будебуз Ряд
1:2
56' Пенальти
Рипар Рено
2:2
63' Гол
Норден Арно
67' Желтая карточка
Сарр Сиди
82' Желтая карточка
Неу Иван
90'+5
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Ряд
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
2
Гессум
Кельян
26
Мигель
Флориан
15
Пакье
Гаэтан
6
Сарр
Сиди
11
Ахлинви
Маттео
10
Ферхат
Зинедин
17
Дулевич
Харис
7
Элиассон
Никлас
25
Ру
Нолан
Сент-Этьен
4-2-3-1
Ним
4-2-3-1

Ход матча

8'
Мукуди Ароль
(Будебуз Ряд)
1:0
14'
1:1
Ахлинви Маттео
17'
Аушиш Адиль
Хазри Вахби
 
26'
Амума Ромен
 
30'
 
Элиассон Никлас
35'
 
Рейне Батист
36'
Будебуз Ряд
1:1
52'
 
Ариби Карим
Ру Нолан
52'
 
Рипар Рено
Дулевич Харис
56'
1:2
Рипар Рено
62'
Буанга Денис
Амума Ромен
 
62'
Крассо Жан-Филипп
Будебуз Ряд
 
63'
Норден Арно
(Аушиш Адиль)
2:2
67'
 
Сарр Сиди
69'
 
Фомба Ламин
Сарр Сиди
74'
 
Мажуга Марко
Алакуш Софьян
74'
 
Коне Мусса II
Элиассон Никлас
78'
Ривера Максанс
Норден Арно
 
78'
Гурна-Дуат Лукас
Камара Махди
 
82'
Неу Иван
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.19
2. Норден Арно 2 0.13
3. Аушиш Адиль 2 0.13
4. Буанга Денис 2 (1) 0.13
5. Камара Махди 2 0.13
6. Мукуди Ароль 1 0.06
7. Неу Иван 1 0.06
8. Масон Иван 1 0.06
9. Хазри Вахби 1 (1) 0.06
10. Будебуз Ряд 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.19
2. Рипар Рено 3 (2) 0.19
3. Коне Мусса II 2 0.13
4. Мелинг Биргер 1 0.06
5. Филиппото Ромен 1 0.06
6. Денкей Кевин 1 0.06
7. Кубас Андрес 1 0.06
8. Ахлинви Маттео 1 0.06
9. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Амума Ромен 3 0
4. Мукуди Ароль 3 0
5. Колодзейчак Тимоти 1 1
6. Дебюши Матьё 2 0
7. Камара Махди 2 0
8. Муэффек Аймен 2 0
9. Масон Иван 2 0
10. Гурна-Дуат Лукас 2 0
11. Будебуз Ряд 1 0
12. Трауко Мигель 1 0
13. Буанга Денис 1 0
14. Рецос Панайотис 1 0
15. Юссуф Зейду 1 0
16. Аушиш Адиль 1 0
17. Фофана Уэсли 1 0
18. Сидибе Абдулайе 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Денкей Кевин 3 0
5. Ру Нолан 2 0
6. Рейне Батист 2 0
7. Рипар Рено 2 0
8. Бриансон Антони 2 0
9. Фомба Ламин 2 0
10. Бенрау Яссин 2 0
11. Элиассон Никлас 1 0
12. Мартинеc Пабло 1 0
13. Мигель Флориан 1 0
14. Сарр Сиди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1)
 Ним 15.38% (2) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль
Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним
Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Сент-Этьен 2:1 Ним Лига 1 Ним 1:2 Сент-Этьен Кубок лиги Ним 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Ним Лига 1
Ним 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Ним 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ним Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Ренн 1:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 19 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
8. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо Заявка 16 6 4 6 17 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
16. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Ним Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян 0:1 Заявка 16 3 2 11 15 - 27 11
20. Дижон Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн 1:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Лорьян 0:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
4. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
5. Ренн 1:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сент-Этьен 93.3% (139)
X 4.7% (7)
Ним 2% (3)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 1.75 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.55 6.95
  3.04 1.64 9.95

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
15.00 1.01 9.90 1.03 4.30 1.22 3.35 1.32 10.00 1.04 1.96 1.90 1.72 2.20 3.70 1.27 1.22 4.30 1.87 1.92 1.05 8.30 1.13 5.80 0.00 15.00 1.02 13.00 1.02 13.00
12.00 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.70 2.15 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.03 8.40
4.58 1.23 3.57 1.31 2.64 1.51 2.20 1.72 4.50 1.22 3.66 1.30 2.39 1.62 1.94 1.94 1.68 2.26 1.43 2.93 1.34 3.41 1.72 2.19 1.44 2.91 2.07 1.81 1.66 2.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.14 1.71 1.50 2.60 1.17 5.00 2.27 1.62 1.23 4.05 1.03 12.00
3.45 1.31 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.75 1.13 5.85
3.39 1.34 2.80 1.47 2.20 1.72 1.72 2.20 1.51 2.67 1.33 3.43 1.17 5.45 1.32 3.55 1.17 5.41 1.30 3.63 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.98 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Сент-Этьен 2:2 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Ним

Исход игры
Сент-Этьен
93.3% (139)
Ничья
4.7% (7)
Ним
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.29% (46)
Меньше
68.71% (101)
Обе команды забьют
Да
32.65% (48)
Нет
67.35% (99)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
38.9% (58)
2:1 Сент-Этьен
24.8% (37)
2:0 Сент-Этьен
24.8% (37)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:1 Сент-Этьен
2.7% (4)
3:0 Сент-Этьен
1.3% (2)
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