  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Монако
0'
5' Желтая карточка
Шуиар Мунир
0:1
15' Гол
Фолланд Кевин
26' Желтая карточка
Чуамени Орельен
37' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
70'
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
8
Эбимбе
Эрик
22
Ндонг
Ибраим
29
Добре
Михай
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
11
Конате
Мусса
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
11
Желсон
Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Дижон
4-2-3-1
Монако
4-4-2

Ход матча

5'
Шуиар Мунир
 
15'
0:1
Фолланд Кевин
(Бен-Йеддер Виссам)
26'
 
Чуамени Орельен
37'
Ндонг Ибраим
 
60'
Бальде Мама
Шуиар Мунир
 
65'
 
Геббельс Виллем
Бен-Йеддер Виссам
65'
 
Йоветич Стеван
Диоп Софьян
70'
Шейх Пап
Конате Мусса
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 4 0.25
2. Манга Экеле 1 0.06
3. Конате Мусса 1 0.06
4. Шедлер Орельен 1 0.06
5. Эбимбе Эрик 1 0.06
6. Музинга Нгонда 1 0.06
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.44
2. Фолланд Кевин 6 0.38
3. Диоп Софьян 3 0.19
4. Желсон Мартиньш 2 0.13
5. Дисаси Аксель 2 0.13
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.13
7. Агилар Рубен 1 0.06
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.06
9. Пеллегри Пьетро 1 0.06
10. Геббельс Виллем 1 0.06
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 4 0
2. Шафик Фуад 3 0
3. Ндонг Ибраим 3 0
4. Шейх Пап 3 0
5. Шуиар Мунир 3 0
6. Саммаритано Фредерик 2 0
7. Конате Мусса 2 0
8. Альягбе Сатурнин 2 0
9. Эбимбе Эрик 2 0
10. Ассале Рожер 0 1
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Шедлер Орельен 1 0
14. Боэ Саша 1 0
15. Нуншиль Ахмад 1 0
16. Музинга Нгонда 1 0
Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 4 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Пеллегри Пьетро 2 0
10. Диоп Софьян 2 0
11. Матсима Крислен 2 0
12. Сидибе Джибриль 1 0
13. Фолланд Кевин 1 0
14. Балло-Туре Фоде 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0
 Монако 8% (2) 24% (6) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон
Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза
Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним
Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Дижон 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Дижон Лига 1
Монако 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:4 Монако Лига 1 Монако 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Монако Лига 1 Дижон 0:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
6. Монако 1:0 Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
7. Анже 1:0 Заявка 16 8 2 6 21 - 24 26
8. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
9. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 16 4 2 10 22 - 27 14
16. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
17. Нант 0:1 Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
18. Ним 2:2 Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
20. Дижон 0:1 Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 1:0 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже 1:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14. Нант 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
19. Ним 2:2 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон 0:1 Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. Анже 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 13 16
4. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург 0:1 Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним 2:2 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Дижон 1.3% (2)
X 12% (18)
Монако 86.7% (130)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Монако
6.60
7.14
1.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 39.00 6.30 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 6.80 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.95 1.46
  27.33 7.14 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 13.00 1.01 3.15 1.35 4.30 1.22 1.48 2.63 2.15 1.76 2.06 1.81 1.79 2.06 1.11 6.50 1.35 3.30 1.01 15.00 1.11 6.20 1.01 15.00 1.02 11.50 1.03 12.00
14.00 1.00 5.25 1.15 4.30 1.22 2.62 1.55 2.01 1.80 1.62 2.24 1.33 3.10 1.23 3.64 1.09 6.00 1.07 6.60
2.95 1.43 2.44 1.59 1.94 1.94 1.59 2.44 1.43 2.95 1.27 3.89 1.45 2.84 1.35 3.34 1.41 3.03 1.67 2.28 1.47 2.81 1.38 3.19 1.27 4.09 1.11 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.55 1.51 1.48 2.63 1.25 3.90 1.04 10.00 1.04 10.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85
3.76 1.29 3.12 1.39 2.48 1.58 1.88 2.01 1.26 3.98 1.14 6.19 1.38 3.15 1.26 4.01 1.20 4.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.55 2.45 1.32 3.20
5.35 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Дижон 0:1 Монако

Исход игры
Дижон
1.3% (2)
Ничья
12% (18)
Монако
86.7% (130)
Тотал 2.5
Больше
54.42% (80)
Меньше
45.58% (67)
Обе команды забьют
Да
63.95% (94)
Нет
36.05% (53)
Популярный счёт
1:2 Монако
46% (69)
0:2 Монако
16% (24)
0:1 Монако
16% (24)
1:1 Ничья
12% (18)
1:3 Монако
4% (6)
0:3 Монако
2.7% (4)
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