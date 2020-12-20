Дижон
0:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Монако
5' Желтая карточкаШуиар Мунир
0:1
15' ГолФолланд Кевин
26' Желтая карточкаЧуамени Орельен
37' Желтая карточкаНдонг Ибраим
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
29
Добре
Михай
21
Шуиар
Мунир
11
Конате
Мусса
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бальде МамаНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
15'
26'
37'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|4
|0.25
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.06
|3.
|Конате Мусса
|1
|0.06
|4.
|Шедлер Орельен
|1
|0.06
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.06
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.06
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.44
|2.
|Фолланд Кевин
|6
|0.38
|3.
|Диоп Софьян
|3
|0.19
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.13
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.13
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.13
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.06
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.06
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.06
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|2.
|Шафик Фуад
|3
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|4.
|Шейх Пап
|3
|0
|5.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|6.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|7.
|Конате Мусса
|2
|0
|8.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|10.
|Ассале Рожер
|0
|1
|11.
|Мари Жордан
|1
|0
|12.
|Целина Берсант
|1
|0
|13.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|14.
|Боэ Саша
|1
|0
|15.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|16.
|Музинга Нгонда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|4.
|Агилар Рубен
|4
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|10.
|Диоп Софьян
|2
|0
|11.
|Матсима Крислен
|2
|0
|12.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|13.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|14.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|Монако
|8% (2)
|24% (6)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон
Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|7.
|Анже
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 24
|26
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 27
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|18.
|Ним
|2:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|19.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 13
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Монако
Исход игры
Дижон
1.3% (2)
Ничья
12% (18)
Монако
86.7% (130)
Тотал 2.5
Больше
54.42% (80)
Меньше
45.58% (67)
Обе команды забьют
Да
63.95% (94)
Нет
36.05% (53)
Популярный счёт
1:2 Монако
46% (69)
0:2 Монако
16% (24)
0:1 Монако
16% (24)
1:1 Ничья
12% (18)
1:3 Монако
4% (6)
0:3 Монако
2.7% (4)
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