Страсбург
0:2
Второй тайм: 70'
Стадион: де ла Мейно
Бордо
1' Желтая карточкаКастро Пабло
4' Желтая карточкаДжику Александр
0:1
38' ГолКастро Пабло
0:2
66' ГолОтавио II
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
21
Шахири
Мехди
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
17
Зеркан
Мехди
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бессиль ЛоикЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
38'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|6 (3)
|0.38
|2.
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.31
|3.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.13
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.13
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.13
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.06
|7.
|Симакан Мохамед
|1
|0.06
|8.
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|9.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.06
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.06
|11.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|3
|0.19
|2.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.13
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.13
|4.
|Уден Реми
|2
|0.13
|5.
|Майя Джош
|2
|0.13
|6.
|Адли Ясин
|1
|0.06
|7.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.06
|8.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0.06
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|10.
|Косельни Лоран
|0
|0
|11.
|Байсс Пол
|0
|0
|12.
|Де Превиль Николя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|5
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|4
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|7.
|Коне Ламин
|1
|0
|8.
|Кароль Лионель
|1
|0
|9.
|Прчич Саньин
|1
|0
|10.
|Лала Кенни
|1
|0
|11.
|Льенар Димитри
|1
|0
|12.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|13.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|14.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|4
|0
|3.
|Байсс Пол
|2
|1
|4.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|5.
|Кватенг Энок
|3
|0
|6.
|Бриан Джимми
|2
|0
|7.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|8.
|Бенито Лорис
|2
|0
|9.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|10.
|Майя Джош
|2
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|12.
|Башич Тома
|1
|0
|13.
|Уден Реми
|1
|0
|14.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Бордо
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|0
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн
Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|7.
|Анже
|1:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 24
|26
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 27
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|18.
|Ним
|2:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|19.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 13
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Бордо
Исход игры
Страсбург
41.9% (62)
Ничья
39.9% (59)
Бордо
18.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
78.08% (114)
Нет
21.92% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (52)
2:1 Страсбург
23% (34)
1:0 Страсбург
14.2% (21)
1:2 Бордо
12.2% (18)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Страсбург
2.7% (4)
2:0 Страсбург
2% (3)
0:2 Бордо
2% (3)
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