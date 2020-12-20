  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
0:2
Второй тайм: 70'

Стадион:
Бордо
0'
1' Желтая карточка
Кастро Пабло
4' Желтая карточка
Джику Александр
0:1
38' Гол
Кастро Пабло
0:2
66' Гол
Отавио II
70'
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
6
Аолу
Жан-Эде
27
Сиссоко
Ибраима
21
Шахири
Мехди
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
17
Зеркан
Мехди
18
Хван
Ый-Чжо
Страсбург
4-2-3-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Кастро Пабло
4'
Джику Александр
 
38'
0:1
Кастро Пабло
(Бен Арфа Хатем)
57'
Зохи Кевин
Шахири Мехди
 
57'
Диалло Хабиб
Беллегард Жан-Рикнер
 
66'
0:2
Отавио II
(Уден Реми)
67'
 
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 6 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 5 (1) 0.31
3. Лала Кенни 2 (2) 0.13
4. Томассон Адриен 2 0.13
5. Шахири Мехди 2 0.13
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.06
7. Симакан Мохамед 1 0.06
8. Митрович Стефан 1 0.06
9. Аолу Жан-Эде 1 0.06
10. Зохи Кевин 1 0.06
11. Каси Антони 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.19
2. Бен Арфа Хатем 2 0.13
3. Калу Сэмьюэл 2 0.13
4. Уден Реми 2 0.13
5. Майя Джош 2 0.13
6. Адли Ясин 1 0.06
7. Бриан Джимми 1 (1) 0.06
8. Хван Ый-Чжо 1 0.06
9. Кастро Пабло 1 0.06
10. Косельни Лоран 0 0
11. Байсс Пол 0 0
12. Де Превиль Николя 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 5 0
2. Аолу Жан-Эде 4 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Симакан Мохамед 2 0
7. Коне Ламин 1 0
8. Кароль Лионель 1 0
9. Прчич Саньин 1 0
10. Лала Кенни 1 0
11. Льенар Димитри 1 0
12. Диалло Хабиб 1 0
13. Сиссоко Ибраима 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 4 0
3. Байсс Пол 2 1
4. Сабали Юссуф 3 0
5. Кватенг Энок 3 0
6. Бриан Джимми 2 0
7. Де Превиль Николя 2 0
8. Бенито Лорис 2 0
9. Калу Сэмьюэл 2 0
10. Майя Джош 2 0
11. Зеркан Мехди 0 1
12. Башич Тома 1 0
13. Уден Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Бордо 7.14% (1) 35.71% (5) 7.14% (1) 7.14% (1) 0 42.86% (6)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн
Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо
Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Бордо 0:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:2 Бордо Кубок лиги Страсбург 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Страсбург Лига 1
Страсбург 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Страсбург Лига 1 Бордо 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
6. Монако 1:0 Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
7. Анже 1:0 Заявка 16 8 2 6 21 - 24 26
8. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
9. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 16 4 2 10 22 - 27 14
16. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
17. Нант 0:1 Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
18. Ним 2:2 Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
20. Дижон 0:1 Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако 1:0 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже 1:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14. Нант 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
19. Ним 2:2 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон 0:1 Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. Анже 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 13 16
4. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Бордо 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург 0:1 Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен 2:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним 2:2 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Страсбург 41.9% (62)
X 39.9% (59)
Бордо 18.2% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Бордо
2.27
3.72
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 3.55 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 3.70 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.28 3.48
  13.68 3.72 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.22 7.50 1.07 3.50 1.30 2.55 1.55 2.07 1.81 1.28 3.60 1.42 2.90 1.05 9.50 1.12 6.30 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 14.50 0.00 19.50
8.40 1.03 7.40 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.55
4.44 1.23 2.89 1.44 2.45 1.59 2.00 1.88 1.53 2.61 1.34 3.38 1.25 4.14 1.40 3.08 1.22 4.51 1.27 3.90 1.28 3.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.79 2.03 1.02 13.00 1.11 7.10 1.02 13.00
2.83 1.43 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.76 2.13 1.47 2.78 1.18 5.11 1.13 6.29 1.20 4.88 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Страсбург 0:2 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Бордо

Исход игры
Страсбург
41.9% (62)
Ничья
39.9% (59)
Бордо
18.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
78.08% (114)
Нет
21.92% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (52)
2:1 Страсбург
23% (34)
1:0 Страсбург
14.2% (21)
1:2 Бордо
12.2% (18)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Страсбург
2.7% (4)
2:0 Страсбург
2% (3)
0:2 Бордо
2% (3)
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